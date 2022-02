Perussuomalaiset oli vuonna 2016 hyväksymässä hallituksessa linjausta biopolttoaineiden osuuden kasvattamisesta. Sanna Antikainen (ps) ei suostuisi jakeluvelvoitteen kasvattamiseen ilman polttoaineverotuksen alentamista.

Sanna Antikaisen (ps) mukaan ”pihvi on se, että polttoaineen hinta ei saa hallituksen esitysten myötä nousta”.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvosteli perjantaina tiedotteessaan Suomen päästövähennystavoitteita ja nosti tikunnokkaan myös polttoaineiden jakeluvelvoitteen kasvattamisen.

– Jakeluvelvoitteen nosto ja sen vaikutus polttoaineiden hintoihin ei iske pelkästään yksityisautoilijoihin, vaan vaikutus heijastuu koko yhteiskuntaamme muun muassa raskaan liikenteen kulujen kasvaessa, Antikainen kritisoi ja moitti hallitusta halusta pelastaa maailmaa ”jakeluvelvoitteen korotuksella”.

Joulukuussa julkaistun selvityksen mukaan jakeluvelvoite on varma ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää tieliikenteen päästöjä. Kääntöpuolena sillä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus pumppuhintoihin.

Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 prosenttia) on arvioitu nostavan esimerkiksi dieselin pumppuhintaa 12–22 senttiä per litra vuoteen 2030 mennessä. Jakeluvelvoitteen nostaminen 34 prosenttiin korottaisi dieselin litrahintaa arviolta vielä noin 5–10 senttiä vuoteen 2030 mennessä.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd) kertoi viime viikolla, että biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta saatetaan nostaa entisestään.

Harakka myönsi, että hinnan nousupaine olisi ”ihan tuntuva”, jos jakeluvelvoitetta kasvatettaisiin.

Perussuomalaiset oli hyväksymässä vuonna 2016 hallituksessa selontekoa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta, jossa linjattiin biopolttoaineiden osuuden kasvattamisesta tieliikenteessä.

Harakka on viitannut useasti siihen, että perussuomalaiset on jakanut alkuperäisen tavoitteen liikenteen päästöjen puolittamisesta.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd) ei ottanut viime viikolla kantaa siihen, kompensoitaisiinko polttoaineen hintojen nousua jollakin tavalla.

Onko perussuomalaisten kanta siis muuttunut, kun Antikainen arvostelee jakeluvelvoitteen nostoa?

– Jos polttoaineesta tehdään sekoiteosuutta kasvattamalla ympäristöystävällisempää, on itsestäänselvyys, että tämän pitää myös näkyä verotuksessa. Jos hallitus tekee toimen, joka nostaa polttoainelitran hintaa itsessään x senttiä, veroa pitää vähentää vastaavalla tavalla, jotta polttoaineen hinta pysyy ennallaan. Vastaavalla tavalla on oikeus ja kohtuus, että jos bensan ja dieselin hintaero vähenee olemattomiin valtion omista toimista johtuvan dieselin hinnannousun seurauksena, dieselautojen bensiiniautoja korkeammalle käyttövoimaverolle ei ole enää perustetta, vaan korkeampi vero on poistettava, Antikainen vastaa sähköpostiviestissään.

Antikainen viittaa myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion kommenttiin helmikuulta 2021.

Tavio sanoi tuolloin, että jos ”hallituksen kaavailema biopolttoaineiden suurempi sekoitevelvoite lisää polttoaineen hintaa, tulee polttoaineverotusta laskea vastaavassa suhteessa”.

Mihin päästönvähennyskeinoihin itse suostuisit?

– Päästövähennyskeinoja, joita kannatan on esimerkiksi, että lisätään biokaasulle ja bioetanolille muunnettavien autojen konversiotukien määrää. Ylipäätään voi todeta, että jos uusiutuvat polttoaineet olisivat halvempia, niitä käytettäisiin enemmän, Antikainen sanoo.