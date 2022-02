Ammattiliitto AKT on saartanut metsäjätti UPM:ää jo yli kolme viikkoa. Useat AKT:n kanssa työskennelleet ihmiset kertovat nyt IS:lle, miten he ovat kokeneet liiton käyttävän valtaansa. AKT kiistää väitteet yritysten ja työntekijöiden painostamisesta.

Ahtaajat työskentelevät koneiden ja nosturien kuljettajina sekä lastin kiinnittäjinä. Heidän avullaan Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT pystyy käytännössä pysäyttämään koko Suomen ulkomaankaupan ja painostamaan muiden alojen työsopimusneuvotteluita.

Useat lähteet esittävät IS:lle kovia väitteitä AKT:n toimintatavoista satamassa. Heidän kertomuksissaan nousevat esille muun muassa painostaminen ja väkisin värvääminen.

– AKT on ammattiyhdistysliikkeen viimeinen syömähammas. He pystyvät pysäyttämään Suomen satamat. Sen takia he käyttävät sitä häikäilemättä hyväkseen, sanoo Etelä-Suomessa sijaitsevassa satamassa työskennellyt henkilö IS:lle.

Hän toimi omistajan oikeana kätenä yrityksessä, joka meni konkurssiin viitisen vuotta sitten. Viimeinen naula arkkuun oli hänen mukaansa AKT:n yritystä vastaan järjestämä saarto.

Parhaillaan AKT saartaa metsäyhtiö UPM:ää jo neljättä viikkoa.

– Mekaaninen metsäteollisuus on rajattu pois, mutta siellä ei käsitellä UPM:n sellua, paperia eikä kartonkia. Ei kulje suuntaan eikä toiseen, AKT:n ahtausalasta vastaava sopimussihteeri Juha Anttila sanoo IS:lle.

Kyse on tuesta, jota AKT antaa Paperiliiton ja Sähköliiton työtaisteluille UPM:n tehtailla. Anttilan mukaan saarto jatkuu niin pitkään kuin Paperiliitto tukea pyytää.

AKT tukee saarrollaan Paperiliiton työtaistelua UPM:ää vastaan. UPM:n sellu, paperi ja kartonki eivät kulje satamissa suuntaan eikä toiseen, kertoo AKT:n sopimussihteeri Juha Anttila.

Vuodenvaiheessa AKT pakotti työnantajaliittoon kuulumattoman Keitele Groupin neuvottelupöytään Teollisuusliiton kanssa. AKT:n jäsenet pidättäytyivät käsittelemästä Keitele Groupin tuotteita Suomen satamissa saarron aikana, joka kesti kaksi ja puoli viikkoa.

Kun saartoa yritettiin murtaa Loviisan satamassa, AKT järjesti mielenilmauksen, jonka aikana ahtaajat eivät tehneet töitä ja tavarat seisoivat kaikissa Suomen satamissa vuorokauden ajan. AKT lopetti Keitele Groupin saarron vasta, kun yritys suostui neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta Teollisuusliiton kanssa sovittelijan johdolla.

Yritysten edustajat kertovat IS:lle, miten AKT on heidän mukaansa saavuttanut valta-asemansa satamissa ja miten se valtaansa käyttää.

– Ammattiliitoilla on ase, joka on AKT, kontti ja kontin siirtäjät, joilla vienti pysäytetään. Ja se ase on rakennettu vääryydellä, väkisin painostamalla, väittää toinen satamassa toiminut yrittäjä, joka työskentelee alalla edelleen.

IS ei kerro haastateltujen yritysten edustajien nimiä, koska he pelkäävät AKT:n ryhtyvän kiusaamaan ja haittaamaan yritysten toimintaa.

Yrittäjän kovien väitteiden mukaan AKT värvää väkisin jäsenikseen kontteja siirtävien koneiden kuljettajat eli ahtaajat.

– Jos he sanovat ei, silloin työnantaja pistetään saartoon. Ahtaajat eivät toimita eivätkä liikuta kontteja, jolloin he eivät pysty tekemään liiketoimintaansa ollenkaan, koska kontit eivät liiku.

Yrittäjän mukaan ammattiliitoilla on ase, joka on AKT, kontti ja kontin siirtäjät, joilla vienti pysäytetään.

Väite väkisin värväämisestä ja painostamisesta on AKT:n Anttilan mielestä ”todella erikoinen”.

– Ihan normaalia jäsenhankintaa tietenkin tehdään. Ihmisille tarjotaan mahdollisuutta liittyä liiton jäseneksi ja he päättävät, liittyvätkö he vai eivät. Ei ole minkäännäköistä painostamista, Anttila sanoo.

Ette pidä mustana lampaana työntekijää, joka ei halua liittyä AKT:hen?

– Sanotaan näin, että jos tulee kiistatilanteita esimerkiksi työehdoista, niin tietenkään heidän asioitaan ei hoideta.

Onko mahdollista, että joskus olisi painostettu työntekijöitä AKT:n jäseniksi?

– Olen tullut itse ahtaajaksi 1980-luvulla. Sitä aikaisempaa aikaa en tiedä kuin puheissa. On väitetty, että näin olisi tapahtunut, mutta siinä ei välttämättä ole mitään faktapohjaa.

Konkurssiin menneessä yrityksessä omistajan oikeana kätenä työskennellyt henkilö muistaa yhä tapaamisen AKT:n edustajien kanssa, vaikka siitä on aikaa jo kymmenen vuotta.

– Meidän kohdaltamme se oli irvikuva järjestäytymisvapaudesta. Muistan elävästi, kun AKT ilmoitti hyvin yksiselitteisesti, että meidän konttikuljettajat pitää saada ruotuun ja ehdottomasti AKT:n piiriin, koska me käsittelemme lastausyksiköitä satama-alueella. Vaikka emme tehneet varsinaista ahtaustoimintaa.

Hän oli vastannut, että eihän niin voi olla, että AKT määrää, mihin heidän konekuljettajansa kuuluvat. Konekuljettajat eivät hänen mukaansa itse halunneet liittyä AKT:hen, sillä he kuuluivat jo toiseen liittoon.

– He (AKT:n edustajat) ilmoittivat, että jos he eivät liity, niin kyllä he keinot keksivät. Se oli ihan suoranainen uhkaus, hän muistelee.

Sillä, että yritys maksoi konekuljettajille pari euroa parempaa tuntipalkkaa kuin yleissitova työehtosopimus edellytti, ei hänen mukaansa ollut merkitystä AKT:n edustajille.

– Siitä ei kauan mennyt, kun meidät pantiin saartoon, joka kesti kuukauden.

Yrityksessä omistajan oikeana kätenä toimineen henkilön mukaan saarto toteutettiin siten, että AKT:n jäsenet eivät käsitelleet autoja, joissa oli yritykselle tulevia ja meneviä kontteja eivätkä toimittaneet laivasta yritykselle tulevia ja meneviä kontteja.

Saarto toteutettiin lähteen mukaan käytännössä siten, että AKT:hen kuuluvat henkilöt eivät käsitelleet satamissa autoja, joissa oli yritykselle tulevia ja meneviä kontteja eivätkä toimittaneet laivasta yritykselle tulevia ja meneviä kontteja. Saarrosta kärsivät näin myös täysin ulkopuoliset varustamot, joiden kontteja ei käsitelty.

– Jos normaalisti oli 100–150 nostoa päivässä, niin se tippui siihen, että nostoja oli viidestä viiteentoista.

Nosto tarkoittaa yhden kontin nostoa rekan päälle tai rekan päältä. Yrityksen tulo syntyi nostoista.

Hänen väitteidensä mukaansa saarto päättyi vasta, kun yrityksen työntekijät liittyivät AKT:hen.

– Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, ei minkäänlaista muuta. Se oli uskomatonta.

Yrityksen edustajat olivat haastateltavan mukaan yhteydessä viranomaisiin, järjestöihin ja eduskuntaan.

– Tässä helvetin maassa ei löytynyt yhtäkään instanssia, joka olisi pystynyt estämään sen saarron.

Hänen mukaansa kaikki satamassa tiesivät, miten AKT toimii.

– Se ei ollut edes julkinen salaisuus satamassa, vaan täysin julkinen. He olivat vielä ylpeitä siitä, että me pannaan jengiä ruotuun ja näytetään. Ikuisesti jäi korviini ”kyllä me keinot keksitään, kuule”. He ovat täysin häikäilemättömiä, henkilö väittää.

AKT:n Anttila sanoo, ettei hän tunnista sellaista, että yritys laitettaisiin saartoon, jos sen koneenkuljettajat eivät suostu liittymään AKT:hen.

Tällaista ei ole koskaan tapahtunut?

– En ainakaan itse ole ollut kertaakaan mukana tuollaisessa tilanteessa. Olen kuitenkin ollut satama-alalla jo 25 vuotta pelkästään kentän tasolla ja nyt kymmenen vuotta liiton puolella.

Näin ei ole koskaan toimittu?

– Ei minun aikanani ainakaan. Tai ainakaan minä en ole ollut mukana missään tällaisessa.

AKT:n sopimussihteeri Juha Anttila sanoo, ettei hän tunnista sellaista, että yritys laitettaisiin saartoon, jos sen koneenkuljettajat eivät suostu liittymään AKT:hen.

Kolmas IS:n haastattelema henkilö työskentelee tällä hetkellä johtavassa asemassa satamassa toimivassa yrityksessä. Hän katsoo, että ahtaajien järjestäytymisaste kielii väkisin värväämisestä.

Hänen mukaansa ahtaajien järjestäytymisaste ainakin isoimmilla satamaoperaattoreilla on sata prosenttia.

– Ei puhuta pelkästään koneenkuljettajista, vaan yleisesti koko ahtaajaporukasta. Ei kai se nyt sattumaa ole, hän toteaa.

Hänen mukaansa rekrytointi AKT:n jäseniksi tapahtuu siten, että pääluottamusmiehet tai muut ammattiosaston edustajat ”käyvät keskustelua” niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät kuulu liittoon.

– Jos ei kaveri suostu, kyllähän se voi heijastua myös työnantajalle painostuksena.

Hänen mukaansa työntekijää, joka ei suostu liittymään liittoon, pidetään mustana lampaana, jonka kanssa ei haluta tehdä töitä.

Hän vahvistaa väitteen, että AKT:n toimintatavat ovat samanlaisia tänä päivänä kuin 2010-luvun alkupuolellakin.

– Puhutaan ihan 2020-luvusta. Eivät toimintatavat, niin kuin ei mikään muukaan satama-alalla, ole muuttunut sitten 1970-luvun, haastateltava väittää.

Hänen mielestään on selvää, että AKT pakottaa ahtaajat liiton jäseniksi sen vuoksi, että AKT:ta pystytään käyttämään lakkoaseena myös muiden liittojen työtaisteluissa.

– Näinhän se menee. Vakituisia ahtaajia on suunnilleen kaksituhatta. He pystyvät lamauttamaan koko Suomen viennin ja tuonnin. Onhan se aikamoinen juttu.

AKT:n Anttilan mukaan ahtaajien sataprosenttinen järjestäytymisaste selittyy historialla.

– Ihmiset ymmärtävät satama-alalla sen, että on tärkeää järjestäytyä.

Anttilan mukana väite siitä, että AKT pakottaisi ahtaajat liiton jäseniksi sen vuoksi, että AKT:ta voitaisiin käyttää lakkoaseena myös muiden liittojen työtaisteluissa on ”täyttä hölynpölyä”.

– Nyt joku keksii kyllä ihan omiaan.

Sen Anttila kuitenkin myöntää, että jos muilta ammattiliitoilta tulee tukitoimipyyntöjä, AKT:n hallinto päättää, antaako se tukensa vai ei.

– Lähtökohtaisesti AKT ja satamamiehet ovat solidaarisia muille aloille.

AKT:n hallinto päättää, antaako se tukensa muiden liittojen työtaisteluille. Lähtökohtaisesti AKT ja satamamiehet ovat solidaarisia muille aloille, AKT:n sopimussihteeri Juha Anttila kertoo.

Johtavassa asemassa oleva henkilö kertoo, että AKT:n boikotit vaikuttavat merkittävästi yrityksen liiketoimintaan ja käytännössä estävät sen.

AKT:n metsäyhtiö UPM:ään parhaillaan kohdistama saarto näkyy tavaramäärissä ja sitä kautta yhtiön tuloksessa, kun tavaraa liikkuu normaalia vähemmän.

– Mikään ei liiku mihinkään silloin, kun on lakko päällä tai saarto. Sen yhtiön tavaroita ei pureta eikä lastata.

Lakon aikana ainoastaan lääkeyksiköt tai pilaantuvat yksiköt puretaan tai lastataan. Niidenkin purkamiseen yrityksen pitää pyytää lupa AKT:n keskustoimistosta Hakaniemestä.

– Sieltä joku antaa peukun ylös tai alaspäin. Se on täysin mielivaltaista, henkilö väittää.

AKT:n Anttila vahvistaa, että ”tietynlainen poikkeuslupajärjestelmä” on olemassa ja että lupaa pyydetään häneltä itseltään.

– Me olemme rajanneet lähtökohtaisesti ulos henkeen ja terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia asioita. Yritykset lähettävät poikkeuslupapyynnön ja sitten se käsitellään ja myönnetään tai ei.

Hänen mukaansa luvan saaminen ei ole mielivaltaista.

– Se on rajattu tiettyihin osa-alueisiin, esimerkiksi lääkkeet, eläinten rehu, energia, ympäristötekijät. On yrityksiä, joilla mahdollisen saarron tai lakon aikana saattaisi tulla ympäristövahinkoa, niin kyllä poikkeuslupia on myönnetty.

Lakon tai saarron aikana yritys voi AKT:lta pyytämällä saada poikkeusluvan purkaa ja lastata kontteja, joissa on esimerkiksi lääkkeitä.

Samaan aikaan kun muut alat ovat kehittyneet ja joustavuus työmarkkinoilla on lisääntynyt, satama-alalla modernisoitumista ei yrityksen edustajan mukaan ole tapahtunut. Esimerkiksi työajat ovat peräisin 1970-luvulta.

– Siellä (työehtosopimuksessa) on määritelty tietyt kahvitauot ja silloin koko satama seisahtuu ja juodaan kahvia, johtavassa asemassa työskentelevä henkilö kertoo.

AKT:n Anttila vahvistaa, että ahtaajilla on työehtosopimuksen mukaan puolen tunnin – tunnin ruokatauko ja kaksi vartin kahvitaukoa, jotka kaikki pitävät samaan aikaan, eivätkä työt etene taukojen aikana.

– Sitten on yrityksiä, joissa on sovittu paikallisesti jatkuvan työn periaatteista. Silloin työt pyörivät koko ajan. Toki ihmiset ovat edelleenkin kahvilla, mutta silloin siellä on jokin henkilö paikkaamassa.

Johtavassa asemassa olevan henkilön mielestä työn ja työajan kohtaanto-ongelma on satama-alalla merkittävä. Työtä tehdään kahdessa vuorossa ja öisin työtä voidaan tehdä ylitöinä, joista maksetaan sadalla prosentilla korotettua tuntipalkkaa sekä lisiä.

– Välillä istutaan normaali työaika ja työt tehdään ylitöinä, kun laiva tulee.

Jos satamassa on AKT:n määräämä ylityökielto, yötöitä ei tehdä ja jos laiva saapuu silloin myöhässä, sen lasti jää hänen mukaansa siltä päivältä purkamatta.

Elinkeinoelämän keskusliiton palkkatilaston mukaan ahtaajilla on kaikkein korkein säännöllisen työajan tuntipalkka.

AKT:n Anttila vahvistaa, että valtaosassa satamia työskennellään aamu- ja iltavuorossa maanantaista perjantaihin ja yötyöt tehdään ylitöinä. Joka neljäs lauantai voidaan tehdä töitä työnantajan näin päättäessä.

Anttilan mukaan joissain satamissa tehdään kuitenkin töitä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä joulua ja juhannusta lukuun ottamatta.

Sitä Anttila ei tunnista, että välillä normaali työaika istuttaisiin ja työt tehtäisiin ylitöinä, kun laiva tulee.

– Satamissa työtahti on kiristynyt paljon. Silloin, kun itse aloitin, saattoi olla sellaisia osapäiviä, että ei ollut työtä tarjota, niin silloin odotettiin sosiaalitiloissa, kunnes työtä ilmeni ja sitten tehtiin sitä.

Hän kuitenkin myöntää, että joissa yrityksissä laivan tuloa saatetaan joutua odottamaan toimettomana.

– Jos laiva tulee kesken aamuvuoron ja siinä ei muuta työtä ole tarjota, niin kyllähän vakituiset ahtaajat odottavat laivan tuloa.

Elinkeinoelämän keskusliiton palkkatilaston mukaan ahtaajilla on kaikkein korkein säännöllisen työajan tuntipalkka. Anttila kertoo, että ahtaajien korkein tuntipalkka on juuri hyväksytyn uuden palkkataulukon mukaan 20,07 euroa.