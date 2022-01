Pääministeri Sanna Marin esiintyi Päätoimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.

– Hallituksella on tällä viikolla koronastrategiasta neuvottelut. Helmikuun aikana on syytä luopua rajoituksista, kansalaisten kestokyky on koetuksella, Marin sanoo.

Aikataulusta tehdään päätöksiä keskiviikkona.

Marinin mukaan omikron on onneksi lievempi koronamuunnos vaikkakin tarttuva: sairaalakuormitus pysyy verrattain korkealla.

Silti on aika tehdä uusia linjauksia.

Hallitus valmistelee vankemman koronapassin eli rokotepassin ottamista käyttöön. Yritysjärjestöt tukevat hanketta, mutta THL ilmoitti yllättäen perjantaina, että rokotepassi on hyödytön.

Marinin mukaan rokotepassiin liittyy oikeudellisia, erityisesti perustuslaillisia haasteita.

– Yllätyin THL:n kannasta. Ovat muuttaneet kantaansa. Miksi muuttivat, sen saamme varmaan kuulla keskiviikkona, Marin sanoi.

Mikä on teidän henkilökohtainen kantanne rokotepassiin?

– Mielelläni odotan lisäarvioita terveysviranomailta.

Marin otti kantaa myös ministeri Antti Kurvisen Pekingin matkaan. Kurvinen on lähdössä paikalle, vaikka moni länsimaa on osallistumassa diplomaattiseen boikottiin, mutta Suomi ei.

Kurvinen on sälyttänyt lopullisen päätöksenteon hallitukselle ja ulkopoliittiselle johdolle.

Marinin mukaan päätös on kuitenkin ministeri Kurvisen itse tehtävä.

Uutinen päivittyy