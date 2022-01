Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen toistaa Suomenmaan haastattelussa uhkauksen hallituksesta lähdöstä.

Hallituksen kevään työ on käynnistymässä syksyltä tutun riitaisissa ja epävarmoissa tunnelmissa. Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen avautuu sunnuntaina Suomenmaan haastattelussa hallitusyhteistyön kipukohdista ja arvostelee hallituskumppaneita varsin suorasanaisesti.

Honkonen myös toistaa puheenjohtaja Annika Saarikon marraskuussa esittämän uhkauksen, että keskusta ei tule olemaan hallituksessa jonka talouslinja ei ole sille riittävän tiukka.

– Siihenkin pitää varautua, että keskusta lähtee. Ei se mahdotonta ole. Paljon riippuu demareista, että sitoutuvatko he pitämään taloudesta huolta niin, että Suomi selviää, vaikka korot nousisivat, Honkonen toteaa Suomenmaalle.

Haastattelussa Honkonen valittelee, että Sanna Marinin johtama Sdp ei ole sama kuin puolue, jonka kanssa keskusta päätti lähteä hallitukseen. Honkosen mukaan talous ei ole enää demareille tärkeää.

Samanlainen muutos koskee Honkosen mukaan myös vihreitä, joiden puheenjohtaja on matkalla vaihtunut Sdp:n tapaan. Hänen mukaansa vihreille tärkeintä ovat ”näyttävät julistukset, joista voi kertoa somessa”.

– Tunnelma on se, että nykyhallitus syö meiltä kaiken luovuuden ja energian. Keskustalla on ahdas olo, Honkonen valittelee.

Sdp:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Matias Mäkynen vastaa Honkoselle toteamalla, että keskustan ei tarvitse olla huolissaan Sdp:stä ja sen talouslinjasta. Hän vakuuttaa talouden ja työllisyyden olevan puolueelle tärkeimpiä tavoitteita.

Hallituksella on keväällä edessään haastavia päätöksiä työllisyys- ja ilmastotoimista sekä taloudesta kehysriihessä. Mäkysen mukaan päätökset tehdään aiemmin sovitun mukaan.

– Toivottavasti hyvä tulos aluevaaleissa hieman helpottaa keskustalaisten oloa. Puolueesta jatkuvasti arvostellaan muita ja puhutaan toisten puolueiden puolesta. Se ei ole rakentavaa. Sen sijaan tilannetta auttaisi keskustan konkreettiset avaukset siitä, kuinka se uskoo taloutta hoidettavan kestävästi. Jos he uskovat leikkauksiin, mistä on leikattava? Jos kasvua on luotava, millä toimilla keskusta sen tekisi? kysyy Mäkynen tiedotteessaan.

Käytännön avauksia keskustalta kaipasi myös vihreiden puheenjohtajan tehtävää hoitava Iiris Suomela IS:n haastattelussa lauantaina. Hän vastasi keskustan puheenjohtaja Saarikon IS:lle esittämiin arvioihin, joiden mukaan hallitus ei välttämättä enää päättäisi uusista ilmastotoimista viime syksynä sovitun mukaisesti.

– Toivon, että kykenemme olemaan ratkaisijoita, mutta aiomme olla omissa arvoissamme periksiantamattomia, koska niille arvoille oli kova kysyntä aluevaaleissa, Saarikko kommentoi keskustan tunnelmia kevätkauden alkaessa.

Suomela taas toivoi keskustan pysyvän lupauksessaan ilmastoimien osalta.

– Sovitusta on pidettävä kiinni. Tästä ei pidä tehdä mitään identiteettipolitiikan kysymystä, vaan ilmastokriisin ratkaiseminen sosiaalisesti kestävällä tavalla on ihan meidän yhteinen asia. Luotan siihen että ratkaisut löytyvät.