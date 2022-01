Vihreiden Iiris Suomelan mielestä päätöksen mahdollisista uusista ilmastotoimista on perustuttava puhtaasti asiantuntijoiden arvioon.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimiva Iiris Suomela uskoo hallituksen löytävän sovun kevään ilmasto- ja kehysneuvotteluissa, joista odotetaan tiukkaa vääntöä erityisesti keskustan ja vihreiden välille.

– Toivon että hallituksessa pysytään keskittymään yhteisten ratkaisujen löytämiseen sen sijaan että käydään tällaista ylätason nokittelua, hän sanoo.

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi IS:n haastattelussa torstaina, että voittoisten aluevaalien jälkeen keskusta ei tule joustamaan omissa arvoissaan. Saarikko huomautti kohoavien energian hintojen iskevän kipeästi suomalaisin ja esitti, että viime syksynä sovitun mukaisia uusia ilmastopäätöksiä ei ehkä tarvittaisi.

– Muistutan, että asiasta tehtiin jo viime syksynä ryhdikäs ja laaja ratkaisu. Ilmastonmuutoksessa mittakausi ei ole vaalikausi, kevät ja syksy. Suomen mittakaava on 2035, EU:n 2050. Ilmastotoimia pitää tehdä niin, että ihmiset pysyvät mukana ja kokevat ne reiluiksi, Saarikko totesi haastattelussa.

Viime syksyn ilmastoriihessä keskusta ja vihreät ajautuivat riitaan uusien ilmastotoimien tarpeesta. Lopulta hallitus päätti, että niiden tarvetta tarkastellaan vielä uudelleen keväällä asiantuntijoiden tuoreiden laskelmien pohjalta.

Suomela huomauttaa, että asiasta on selkeä kirjaus syksyn ilmastoriihestä. Hän muistuttaa Saarikkoa siitä, että politiikassa lupausten on pidettävä.

– Me olemme sopineet, että käymme tämän tilanteen läpi ja teemme tarvittavat lisäpäätökset, Suomela sanoo.

– Sovitusta on pidettävä kiinni. Tästä ei pidä tehdä mitään identiteettipolitiikan kysymystä, vaan ilmastokriisin ratkaiseminen sosiaalisesti kestävällä tavalla on ihan meidän yhteinen asia. Luotan siihen että ratkaisut löytyvät.

Päätösten on Suomelan mielestä perustuttava tutkittuun tietoon, ei hallituspuolueiden mielipiteisiin.

– Saamme nyt tutkijoiden arvion päätettyjen ilmastotoimien riittävyydestä. Sen ei pidä olla poliittinen kysymys, että mikä riittää. Meillä on maailmanluokan osaamista tällä saralla, esimerkiksi ilmastopaneeli pystyy paljon poliitikkojen arviota tarkemmin kertomaan missä mennään.

Uusien ilmastotoimien tarve on Suomelan mukaan jäämässä joka tapauksessa vähäiseksi, sillä syksyn neuvottelujen jälkeen on saatu tehtyä jo paljon.

– Teemme keskipitkän välin ilmastosuunnitelmaa ja olemme saaneet päätettyä maatalouden päästövähennystavoitteista. Myös EU:ssa on tapahtunut liikettä eteenpäin, hän luettelee.

Saarikon esiin nostamaa energian ja polttoaineiden hinnan kohoamista Suomela kuvailee vakavaksi tilanteeksi, jonka helpottamiseen myös vihreät haluaa löytää vaihtoehtoja. Myös Ukrainan kriisi saattaa pahentaa tilannetta.

– Tämä energiakriisi osuu moniin suomalaisiin vielä samaan aikaan koronakriisin kanssa, Suomela sanoo.

Saarikko totesi haastattelussa, että nykyinen hallitus ei tule enää tekemään polttoaineiden hinnankorotuksia. Näin siitä huolimatta, että aluevaalien jälkeisenä päivänä liikenneministeri Timo Harakka (sd) tiedotti polttoaineiden hintojen voimakkaasta nousupaineesta, joka liittyy jakeluvelvoitteeseen.

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamisesta nykyisestä 18 prosentista 30 prosenttiin sovittiin jo vuonna 2016 Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella. Harakan mukaan pelkästään tämän tavoitteen täyttäminen merkitsee dieselin hinnan nousemista 12–22 sentillä litraa kohden. Ilmastotavoitteiden täyttäminen vaatisi vielä neljän prosentin lisäkorotusta uusiutuvan polttonesteen osuuteen.

Keskustan Markus Lohi, Riikka Pakarinen ja puheenjohtaja Annika Saarikko iloisissa tunnelmissa aluevaali-iltana. Vaalivoiton uskotaan lisäävän keskustan itseluottamusta omien näkemyksensä ajamiseen hallituksessa.

Suomela huomauttaa IS:n haastattelussa, että jakeluvelvoitteen osuuden nostaminen ei välttämättä kohdistu bensiiniin tai dieseliin. Hän korostaa biokaasun merkitystä Suomen päästötavoitteiden täyttämisessä ratkaisuna, josta vihreät ja keskusta voisivat päästä yhteisymmärrykseen.

– Biokaasua pitää saada lisää energiantuotantoon ja myös liikenteeseen polttoaineeksi. Tiedetään, että tuotantomahdollisuuksia meillä on vaikkapa maataloudessa. Mutta tukea tarvitaan, jotta saadaan riittävästi biokaasua tuotettua ja toisaalta jakelu sujumaan ympäri maan. Tämä voi auttaa sekä vaikeuksista kärsiviä maatalousyrittäjiä - tuoda ihan merkittävää lisätienestiä - mutta myös tukea toiseen polttoaineeseen siirtymistä siellä, missä sähköauto ei ole vaihtoehto, Suomela visioi.

Hän toivoo keskustalta ja hallitukselta avointa keskustelua käytännön ratkaisuista tavoitteiden täyttämiseksi.

– Niitä ratkaisujahan ihmiset nyt ennen kaikkea tarvitsevat. Toivon että tästä hyvin konkreettisesta ratkaisusta voidaan olla samaa mieltä. Vihreät ei ole kiinni missään yhdessä keinossa vaan olemme avoimia ihan kaikelle.

Ilmastotoimien lisäksi keskustan ja sen hallituskumppanien välejä odotetaan hiertävän suhtautumien talouskuriin ja velanottoon. Saarikko on tehnyt selväksi, että talousryhdin hylkääminen merkitsisi keskustan hallitustien päättymistä.

Suomela vakuuttaa uskovansa, että puolueet onnistuvat löytämään kevään kehysneuvotteluissa yhteisen tien eteenpäin.

– Meillä on yhteinen tahto esimerkiksi sen varmistamisessa, että yrityksiä ei mene turhaan konkurssiin tämän pandemian aikana. On selvää, että pandemian vaikutusta on pystyttävä korvaamaan yrityksille.

Suomela huomauttaa, että pandemian jatkuminen myös ensi vuonna on edelleen mahdollista, ja että yritysten, kulttuurialan ja lasten ja nuorten tukemiseen on varauduttava myös ensi vuonna.

Taloutta tarkasteltaessa ei Suomelan mielestä pidä tuijottaa pelkästään budjettikehyksiä onnistumisen mittarina.

– On selvää, että meidän pitää katsoa talouden kokonaiskuvaa. Suomen taloudella ei ole tulevaisuutta jos me menetämme kokonaisen sukupolven mielenterveyden kriisille tai koronan aiheuttamalle oppimisvajeelle. Meillä on jo nyt valtava työvoimapula, eikä varaa ihmisten menettämiselle ole.

Hän peräänkuuluttaa hallituskumppaneilta erityisesti yritysten ja kulttuurialan tilanteen huomioimista.

– Tietääkseni tässä ollaan kyllä samalla sivulla. Ei tässä hallituksessa ole puolueita, jotka olisivat välinpitämättömiä suhteessa koronan aiheuttamaan ahdinkoon vaikkapa yrityskentällä.