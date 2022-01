IS-haastattelu: Annika Saarikon ministeriössä varaudutaan energiatilanteen mahdolliseen heikkenemiseen ja se näkyy ilmasto- ja kehysneuvotteluissakin. Saarikko kertoo keskustan vaalien jälkeisestä asennosta, päättää jatkokauden hakemisesta keväällä ja torppaa Timo Harakan puheet.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon keskusta ei tule olemaan aluevaalimenestyksen jälkeen piiruakaan aiempaa helpompi kumppani Sanna Marinin (sd) hallituksessa.

Päinvastoin.

Saarikon näkemysten valossa hallituksen laidat ryskyvät työllisyys-, ilmasto- ja kehysneuvotteluissa kovemmin kuin vaali-illan jälkeen ajateltiin.

– Ei hallituksen työlista vaalituloksesta helpommaksi muuttunut. Samat vaativat paperipinot täällä odottivat sen jälkeenkin. Vaalitulos tekee keskustasta entistä lujemman omien arvojensa puolustajan, Saarikko linjaa Valtioneuvoston linnan työhuoneessaan.

Keskusta aikoo toki etsiä ratkaisuja, mutta Saarikon viesti ei jää epäselväksi.

– Toivon, että kykenemme olemaan ratkaisijoita, mutta aiomme olla omissa arvoissamme periksiantamattomia, koska niille arvoille oli kova kysyntä aluevaaleissa.

Saarikon katse on jo tiukasti eduskuntavaaleissa. Niihin keskusta ottaa oppia aluevaalien menestyskonseptista.

– Entistä enemmän herkempi pitää olla sen kanssa, mikä suomalaisia huolestuttaa. Lähipalvelut oli vaaleissa asia, joka huoletti. Osasimme sen tunnistaa. Vastaavaa herkkyyttä tarvitaan hallituksessa vaalikauden loppuun ja seuraavia eduskuntavaaleja kohti.

Saarikko katsoo keskustan saaneen muilta puolueilta tukea lähipalvelujen turvaamiselle hyvinvointialueilla.

– Olen iloinen siitä, että puolueet yhtyivät lähipalvelujen turvaamisen merkitykseen. Keskusta ei jäänyt yksin. Tämän perusteella on lupa odottaa, että muut tulevat tukemaan tätä keskustan tavoitetta, Saarikko sanoo paljon puhuvasti.

Keskustajohtaja myöntää, että on oikeutettua kysyä, pystyykö keskusta pitämään lupauksensa joka kuntaan tulevasta sote-pisteestä.

– Ei tietenkään keskusta yksin pärjää, vaan keskustelut sitouttivat muutkin puolueet asian ympärille. Tämän uudistuksen syy on ollut turvata palvelut eri puolilla Suomea ja vahvistaa peruspalveluja. Myös siellä missä on enemmän ikääntynyttä väkeä.

Palataan keskustan vaalimenestykseen ja Saarikon onnistumiseen puolueen peräsimessä myöhemmin. Saarikolla on kipakkaa sanottavaa hallitusyhteistyöstä. Puolueen hallituksessa pysymisen ratkaisee hallituksen toimintakyky ja kyky sopia.

Saarikon mukaan energian hinnannousu Euroopassa sekä Venäjän ja Ukrainan jännitteinen tilanne tulevat vaikuttamaan hallituksen ilmasto- ja kehysneuvotteluihin. Ne ovat vetäneet vaikeiden asioiden ratkaisemista entistä suuremmalle sykkyrälle.

– Hallitus ei voi elää kuplassa. Huoli energiakysymyksestä ja merkittävästi kasvaneesta ulkopoliittisesta jännitteestä tulevat väistämättä hallituksen eteen sen omista ohjelmista ja suunnitelmista huolimatta. Pitää nähdä, mitä maassa tapahtuu ja pystyä reagoimaan siihen, että maailma ympärillä muuttuu.

Saarikko on pyytänyt ministeriönsä virkakuntaa miettimään jo ratkaisuja sen varalle, että energiatilanne heikkenee entisestään. Keinoja Saarikolla ei vielä ole esiteltäväksi. Keskeinen huoli keskustajohtajalla on, että energian hinnannousu pudottaisi ihmisiä kyydistä.

– Euroopan mittakaavassa inflaatiosta noin puolet selittyy energian hinnannousulla. Se liittyy nopeaan talouskasvuun ja moniin ikäviin sattumuksiin. Tähän asti sähkön hinta Suomessa on ollut kohtuullinen verrattuna moneen muuhun maahan. Meillä onneksi valtaosalla on jokin muu kuin pörssisähkösopimus.

Suomen energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus on Saarikosta hyvällä tolalla. Uusiutuvaan energiaan on tehty paljon satsauksia. Sitten vuorossa on ukaasi hallituskumppaneille. Energian hinnan noustessa polttoaineiden uusista hinnan korotuksista on ilmastoneuvotteluissa turha haaveilla.

– Polttoaineiden hinnankorotuksia tämä hallitus ei tule tekemään. Meillä on hirvittävän paljon ihmisiä, joiden arki ei pyöri ilman autoa. Suomalaisten pitää pärjätä ja sillä tavalla nämä ratkaisut tehdään, Saarikko napauttaa.

Keskustelu lähti uusille kierroksille, kun liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi aluevaalien jälkeisenä aamuna tieliikenteen päästöjen leikkaustoimien tarkoittavan tuntuvaa nousupainetta jakeluvelvoitteen kautta polttoaineiden hintoihin.

Vuonna 2016 keskusta, kokoomus ja perussuomalaisten sopivat jakeluveloitteen nostamisesta nykyisestä 18 prosentista asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Harakka piti nyt tähän päälle tarpeellisena neljän prosentin korotusta. Pelkkä bio-osuuden lisääminen 30 prosenttiin tarkoittaisi dieselin hinnannousua 12–22 sentillä per litra. Viime vuoden aikana dieselin hinta nousi 30 senttiä litralta, vaikka polttoainevero pysyi entisellään.

Uudet korotukset jäävät siis seuraavalle hallitukselle?

– Totean, että hallituksen osalta nämä korotukset on tehty.

Saarikko sanoo asian niin napakasti, että pisteen voisi mieluummin kirjoittaa kirjaimin kuin välimerkillä.

Hän sanoo käyttävänsä terävää kieltä, koska hallituksessa on pystyttävä ”suhteuttamaan välitön ja vakava huoli ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvät käytännöntodellisuuden ratkaisut”.

Saarikon sanat ovat myrkkyä aluevaalikatastrofin jäljiltä sekaisin oleville vihreille. Puolueen vaatimuslistan maaliskuun ilmastoneuvotteluihin voi vaalituloksen jälkeen odottaa olevan mittavaa. Vihreiden vaatimuksesta hallitus sopi jo syksyn kriisiriihessä, että se laskee vielä kertaalleen tuoreilla luvuilla ilmastotoimiensa vaikuttavuuden kevään neuvotteluissa.

Saarikosta asioita voi aina laskea uudestaan, mutta vihreiden perälaudat eivät juuri taida keskustaa hetkauttaa. Sen itseluottamus on selvästi koholla veret liikkeelle saaneen vaalimenestyksen jälkeen.

– Muistutan, että asiasta tehtiin jo viime syksynä ryhdikäs ja laaja ratkaisu. Ilmastonmuutoksessa mittakausi ei ole vaalikausi, kevät ja syksy. Suomen mittakaava on 2035, EU:n 2050. Ilmastotoimia pitää tehdä niin, että ihmiset pysyvät mukana ja kokevat ne reiluiksi.

Saarikko on siis tismalleen samalla linjalla kuin kriisiriihessä ilmastosopua vihreiden kanssa kätilöimään hälytetty ex-pääministeri Juha Sipilä (kesk). Sipilä on jo todennut, ettei puolen vuoden välein ole järkeä miettiä ”uusia rangaistustoimia”. Sipilä päätyi neuvottelupöytään, kun pääministeri Marin jätti keskustan ja vihreät yllättäen riitelemään asiasta keskenään ja muut puoluejohtajat poistuivat Marinin perässä Säätytalolta.

– Energian hinnannousu uhkaa ihmisten toimeentuloa ja elämisen edellytyksiä. Sen yhteensovittamisesta tärkeän ilmastotavoitteen kanssa ei ole piinaavan vaikeaa vain tälle hallitukselle, vaan hallituksille tämän jälkeenkin. Jos härkäpäisesti sitoutuu vain yhteen kestävyyteen, voi menettää ne kaikki. Ihmisten pärjäämistä, ei veronkorotuspuheilla hoideta.

Oma lukunsa on se, jos Venäjä päättää hyökätä Ukrainaan. EU vastaisi hyökkäykseen ainakin mittavalla pakotepaketilla. Kriisissä Euroopassa kannettaisiin huolta myös siitä, katkaisisiko Venäjä kaasuhanat Eurooppaan.

– Painostuksen ja yhteiskuntarauhan rikkomiseen on tänä päivänä valtavan monia keinoja. Energia on yksi sellainen, hybridivaikuttaminen toinen. Kaikkeen pitää varautua. Paras tapa varautua on olla mukana etsimässä diplomatian teitse ratkaisuja.

EU valmistelee Venäjän mahdollisen Ukraina hyökkäyksen varalta tiukkaa pakotepakettia itänaapurille.

– Meillä on erittäin karvaat kokemukset elintarviketeollisuudessa ja alkutuotannossa siitä, kun pakotteet otettiin 2014 (Krimin valtaus) jälkeen käyttöön. Niiden vaikutukset tuntuvat yhä. Suomi on pakotteissa tietenkin tiivis osa EU:n rintamaa. Vielä ei kannata spekuloida, mitä uudet pakotteet olisivat ja mihin kaikkeen ne vaikuttaisivat.

Jos hallitus ilmastoneuvotteluista yli pääsee, huhtikuussa edessä on vaikeat kehysneuvottelut Saarikon ministeriön johdolla.

Saarikko uhkasi loppuvuodesta Rovaniemellä puoluevaltuuston kokouksessa, ettei keskusta tule olemaan hallituksessa, joka keimailee talousryhdin hylkäämisen kanssa. Kokouksessa puhuttiin, että keskusta voisi lähteä hallituksesta ennen kuin jäät ehtivät sulaa Kemijoesta.

Vieläkö tämä uhkaus pitää?

– Lapin maisemia katselin puhetta tehdessä. Puhe keskittyi aikaan koronan jälkeen. Hallituksen on kyettävä myös vaikeisiin ratkaisuihin, jotta talouden raami pitää. Nyt on satsattava sekä julkisen talouden kestävyyteen että talouskasvuun. En ole siinä missään edelleenkään eri mieltä.

Entä jos kaikki hallituksessa eivät näe asiaa samoin?

– Jos suhde velkaan on liian erilainen, niin se on yhteen sovittamaton ristiriita.

Saarikon mukaan kyse ei ole vain hallituksen sopimassa menokehyksessä pysymisestä. Valtiontalouden arviointineuvosto ymmärsi tällä viikolla hallituksen korona-ajan finanssipolitiikkaa, mutta vaati siltä viipymättä laatimaan suunnitelman julkisen talouden vakauttamisesta.

– Arviointineuvosto antoi meille hyvät arviot taloudenpidosta korona-aikana. Aiemmin niin on tehnyt Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Eikö meidän kannata tavoitella sitä, että saamme hyvän arvion taloudenpidosta myös koronan jälkeisessä ajassa?

Hallitus on jo sopinut tekevänsä 370 miljoonan euron leikkaukset, mutta kehysten ylityspaineita on kertynyt matkan varrella jo liki miljardin euron verran. Esimerkiksi mahdollisista tutkimus- ja kehityspanostuksista, kuntien kustannusten jaon tarkistuksista ja ministeriöiden ehdotuksista omille hallinnonaloilleen.

Koska kehysten ylityspaineita on niskassa miljardin verran, pitääkö säätötoimiin kaavailtua summaa nyt säätää?

– Olen asettanut tavoitteen niin, että aiemmin sovitusta menokatosta on perusteltua pitää kiinni. Suomessa on kyetty tekemään erittäin vaikeita talouden ratkaisuja paljon vaativimmissa ja akuuteimmissa tilanteissa. Tämä kuulostaa vaikealta, on sitä ja poliittisesti näkökulmat tulevat törmäämään, mutta sen ei pitäisi olla mahdotonta.

Hallitus seisoo tai kaatuu neuvottelujensa myötä.

Palataan siis keskustaan ja Saarikon tulevaisuuteen sen peräsimessä. Keskusta on hallituksessa puhissut ja puhkunut, mutta arkisissa kannatusmittauksissa viisari ei ylös ole juuri värähtänyt.

Aluevaali-iltana puolueen odotettiin olevan vahva. Yllätys oli se, että keskusta kisasi vaalien kakkospaikasta aivan viime metreille asti Sdp:n kanssa. Lopulta Sdp kiri keskustan ohi 2608 äänellä. Saarikko sanoo saaneensa vaali-illan jälkeen useita vilpittömiä onnitteluja keskustan ulkopuoleltakin puolueen äänisaaliista.

– Nähtiin se, että keskusta oli näissä vaaleissa tosissaan ja että meillä on ollut pitkään vaikeaa. Se oli monin tavoin ilahduttavaa.

Keskusta nousi vaaleissa suurimmaksi yhdeksällä hyvinvointialueella ja valtuutettujen määrässä. Lähipalvelujen turvaamisen nousu keskeiseksi vaaliteemaksi oli Saarikosta yksi onnistuminen. Toiseksi hän nostaa keskustan joka kuntaan ehdolle saamat ihmiset: Suuren joukon sote-ammattilaisia ja politiikan kokeneita kasvoja.

– He herättivät luottamusta. Keskusta otti vaalit tosissaan ja viestimme oli totta ja tärkeä.

Keskustan seuraava puoluekokous koittaa kesällä. Saarikolla on ollut itselleen kolme keskeistä mittaria, joilla hän on tähän asti arvioinut onnistumistaan keskustan johdossa.

– Keskustan kuntohuippu on osunut kohdalle nyt kahdesti. Kunta- ja aluevaaleissa. Ne ovat olleet oman puheenjohtajuusaikani tärkeimmät mittarit. Olemme molemmissa vaaleissa päihittäneet kannatuskyselyt ja osanneet rakentaa nousujohteista vaalityötä.

Hallitusyhteistyöstä Saarikko nostaa tähänastisesta tärkeimmäksi mittariksi keskustan mukana olon koronakriisin hoitamisessa. Siinä tärkeintä on ollut ihmishenkien suojelu ja suomalaisten sietokyvyn säilyttäminen vaikean ajan yli.

– Koronakriisin hoitaminen on kansainvälisestikin arvioiden ollut hyvää – myös talouspoliittisesti. Viimeksi valtiontalouden arviointineuvosto totesi, että on tehty oikeita asioita. Ne eivät liity vain minun kauteeni, vaan yhtäläisesti Katri Kulmunin ja Matti Vanhasen ratkaisuihin valtiovarainministerinä.

Syksyllä keskustan kannatusalhossa alkoi liikkua huhuja siitä, että tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) olisi kuopissa puheenjohtajaksi, jos keskustan tilanne ei Saarikon johdolla nouse. Myös sitä pohdittiin, kauanko Saarikko pestissä haluaa olla kannatuksen mataessa.

Vaalien myötätuulesta huolimatta on kysyttävä Saarikon suunnitelmista.

– Ratkaisut puheenjohtajan jatkon tavoittelemisesta teen kevään aikana. Tietenkin pohdintaa on nyt parempi mieli tehdä, kun takana on iloisesti yllättänyt vaalitulos, joka loi hyvää henkeä keskustaväkeen.

Entä elääkö Kurvinen-huhu edelleen kulisseissa?

– Antti on rakas ystäväni ja loistava ministeri. Hän on tehnyt hyvää keskustalaista koko Suomen politiikkaa. Hän oli valintani ministeripaikalle, jota olen itsekin hoitanut. Meillä on Antin kanssa hyvä keskusteluyhteys näistäkin asioista. Tiedän, että minun ei niistä lehdistä tarvitse lukea. Omat päätökseni teen kevään aikana.