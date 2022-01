VTV:n uusi pääjohtaja niukkasanainen Yli-Viikarin jatkomahdollisuuksista – luottamusmies: ”Asia jäi nyt roikkumaan”

VTV:n luottamusmies Pasi Tervasmäki pitää mahdottomana, että Yli-Viikari voisi jatkaa ylijohtajan virassa saamansa käräjätuomion jälkeen.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina VTV:n entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin sakkorangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta.

VTV:n lakiasioista vastannut johtaja Mikko Koiranen tuomittiin sakkoihin virka-aseman väärinkäyttämisestä.

VTV:n uusi pääjohtaja Sami Yläoutinen kommentoi tuoreeltaan pidättyväisesti käräjäoikeuden päätöstä.

– On hyvä, että asiassa on saatu tuomioistuimen ratkaisu, tilanne on jatkunut varsin pitkään ja se on ollut VTV:n henkilöstölle erittäin raskas. Perehdymme nyt oikeuden ratkaisuun ja teemme sen jälkeen johtopäätökset niistä järjestelyistä, mihin tämä tuomio antaa aihetta, Yläoutinen totesi IS:lle.

VTV:n uusi pääjohtaja Sami Yläoutinen pitää hyvänä, että Yli-Viikarin ja Koirasen asiassa on saatu tuomioistuimen ratkaisu.

Yli-Viikarilla on yhä VTV:ssä ylijohtajan virka. Koirasella on virastossa puolestaan johtajan virka. Syyttäjä oli vaatinut Yli-Viikarille ehdollista vankeutta ja viraltapanoa ylijohtajan virasta, jos hänet tuomitaan tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Viraltapanon edellytykset eivät täyttyneet, koska vankeutta ei tuomittu.

VTV:n luottamusmies Pasi Tervasmäki pitää mahdottomana, että Yli-Viikari jatkaisi virastossa ylijohtajana.

Hänen mukaansa myöskään Koirasella ei ole edellytyksiä hoitaa virastossa mitään lakiasioihin liittyviä tehtäviä.

– Asia jäi nyt roikkumaan, viraltapanotuomio olisi ollut selkeämpi. Uusi pääjohtaja Sami Yläoutinen on aloittanut vakuuttavasti, mutta kun käräjäoikeuden tuomio jättää harkintavaltaa VTV:n nykyiselle ylimmälle johdolle, niin toivotaan, että Yläuotinen osoittaa jämäkkyyttä tulevissa virkamiesoikeudellisissa ratkaisuissaan.

Tervasmäen mukaan olisi ainakin toivottavaa, että Yli-Viikarin ja Koirasen virasta pidättämisiä jatkettaisiin ”eikä kävisi niin, että he palaisivat maanantaina virastoon töihin”.

– Jos tämä kaksikko palaa virastoon, niin kyllä se heikentäisi viraston työilmapiiriä.

TUOMION mukaan Yli-Viikari käytti virkamatkojensa Finnair Plus -lentopisteitä omiin ja perheensä yksityismatkoihin. Hänet tuomittiin menettämään valtiolle kavalluksella saatua rikoshyötyä 4 528 euroa.

Yli-Viikari luki runokirjaa "Mikä nainen" eduskunnan kansliatoimikuntaan kokouksen alussa kesäkuussa.

Lisäksi Yli-Viikari ja Koiranen tuomittiin alaisensa kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka perusteella VTV:n ylitarkastajalle maksettiin lähes kaksi vuotta palkkaa vailla työvelvoitetta.

Yli-Viikari tuomittiin 1 680 euron sakkoihin ja Koiranen 2 130 euron sakkoihin. Yli-Viikarin vähäisempi sakkorangaistus johtui tulotason putoamisesta rikosprosessin aikana.

Kaikki kulut yhteenlaskettuna Yli-Viikarin kustannus oikeudenkäynnistä kohoaa käräjäoikeuden tuomion perusteella noin 75 000 euroon.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.