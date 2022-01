Teollisuusliiton johtajan Toni Laihon mukaan voi olla kohtuullista keskustella palkankorotuksista luopumisesta, jos ”talous sakkaa ja homma on todella huonossa hapessa”.

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto pääsivät viikko sitten sopuun työehtosopimuksista, joiden piirissä on noin 13 000 työntekijää.

Merkillepantavaa on se, että työntekijöiden sopimuksiin lisättiin uudenlainen kriisilauseke.

Tämä tarkoittaa sitä, että palkankorotuksista voidaan luopua kokonaan, jos molemmat osapuolet katsovat, että yrityksessä ollaan ajauduttu kriisitilanteeseen.

– Se on otettu duunaritesseihin omaksi kirjauksekseen palkankorotuksen yhteyteen. Myös toimihenkilöpuolella voidaan osittain tai kokonaan sopia korotus pois, jos on paha taloustilanne tai heikentynyt näkymä. Jos vaihtoehtona on esimerkiksi lomauttaa, niin onhan palkankorotuksista keskustelu kuitenkin kevyempi vaihtoehto, johtaja Minna Etu-Seppälä Kemianteollisuus ry:stä kommentoi asiaa perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Kriisilauseke sai ymmärrystä myös Teollisuusliitto ry:n johtajalta Toni Laiholta.

– Jos työpaikalla ollaan yhtä mieltä, että ollaan poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, talous sakkaa ja homma on todella huonossa hapessa, niin pääluottamusmiehen kanssa voidaan sopia palkankorotuksen osalta joko kokonaan tai osittain niistä luopumisesta. Samaan aikaan voidaan sopia, että jos ollaan vain taulukkopalkoissa kiinni, voidaan säätää taulukkopalkkojen osuuksia, voidaan hypätä vanhempaan taulukkoon määräajaksi.

Laihon mukaan taustalla on koronatilanne, joka sai hänen mukaansa aikaan vaikeita keskusteluja työpaikoilla.

– Aika ymmärrettävällä tavalla yritykset lähestyivät Kemianteollisuutta ja Teollisuusliittoakin, että onko totta, kun korona tulee, pannut menevät alas ja kaikki loppuu, niin samalla pitäisi korottaa palkkojakin. Kriisejä voi oikeasti tulla, silloin saattaa olla kohtuullista keskustella siitä, että voidaanko yritys pelastaa siirtämällä osittain tai kokonaan palkankorotus pois jättämällä.

Myös lomautusmääräyksiä muutettiin niin, että jos lomautukset ovat välttämättömiä ylitsepääsemättömän esteen vuoksi, voidaan yrityksissä noudattaa lyhyempää viiden päivän lomautusilmoitusaikaa.

Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton tekemä työehtosopimus korottaa palkkoja tänä vuonna kaksi prosenttia. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus 0,4 prosenttia.

Jälkimmäinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Mikäli toisen vuoden palkankorotuksesta ei löydetä ratkaisua syyskuun loppuun mennessä, päättyy sopimus joulukuun lopulla.

Molemmat osapuolet vakuuttivat tyytyväisyyttään sopuun, mutta Kemianteollisuudessa katsottiin, että palkankorotusten taso nousi aivan liian korkeaksi.

Osapuolet lisäsivät myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto sopivat tätä ja ensi vuotta koskevasta työaikakokeilusta, jonka myötä kaikista työehtosopimuksen työaikamääräyksistä voidaan poiketa paikallisesti sopien.

Vuorotyön järjestämiseen liittyviä sopimismahdollisuuksia lisättiin. Joillakin toimihenkilösopimusaloilla voidaan sopia paikallisesti arkipyhien siirtämisestä.

Lisäksi Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto perustavat työryhmän, joka luo oman mallin nuorten työssäoppimiseen ammatillista perustutkintoa suorittaville 16–20-vuotiaille.

Oppisopimusta hyödynnetään tällä hetkellä pääosin aikuisten kouluttamiseen alalle.

Kemianteollisuuden mallissa palkkaan tulisi porrastus, mikä tarkoittaisi, että alussa palkkaa voitaisiin maksaa vähemmän ja myöhemmin enemmän.

Alhaisempien alkupalkkojen uskotaan johtavan siihen, että työnantajat työllistävät nuoria aikaisempaa enemmän oppisopimusmallin kautta.

– Tällä hetkellä tilanne prosessiteollisuudessa olla se, että opiskelija tulee palkattomaan harjoitteluun. Nyt nuoret tulisivat työpaikoille oppisopimuskoulutukseen ja palkkaa tullaan määrittelemään osaaminen ja tehtävän mukaan, Laiho mainitsi.

– Työpaikoille tullaan varsin untuvikkoina, joka vaatii tiettyä panostamista työnantajalta, tässä katsotaan kustannusrakennetta, jotta se on houkuttelevaa nuoren mutta myös yritysten kannalta, Etu-Seppälä totesi.

Mallin luonnoksessa ensimmäinen opiskelu olisi opiskeluvuosi, toisena vuonna parhaiten suoriutuneet siirtyisivät oppisopimuskoulutukseen ja kolmantena vuonna ammatillinen tutkinto saatettaisiin loppuun oppisopimuskoulutuksella.