Sdp löysi kitkatta sijaisen peruspalveluministeri Krista Kiurulle.

Kansanedustaja Aki Lindén (sd) on peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) sijainen tämän äitiysloman ajan.

Sdp:n puoluevaltuusto valitsi puheenjohtaja Sanna Marinin (sd) ja puoluehallituksen esityksestä Lindénin, 69, yksimielisesti pätkäministeriksi.

Valinnassa oli dramatiikkaa ja suhmurointia ehkä niin vähän kuin politiikassa on mahdollista.

Lindénin valintaa pidettiin itsestäänselvyytenä, ja sitä se myös oli.

Marin tunnusti, että hänen mielessään oli heti vain yksi nimi Kiurun sijaiseksi, kun hän ensi kerran kuuli Kiurun raskaudesta ja edessä olevasta ministerin äitiyslomasta.

– Itselleni valinta ja esitys oli hyvin selvä. Olen siitä asti – kun kuulin Kristan tilanteesta ja hän on jäämässä äitiysvapaalle – minulla oli tähän vain yksi nimi: se oli Aki Lindén.

– Halusin antaa Akille myös työrauhan aluevaaleihin, ja meidän kenttä keskittyi aluevaalien käymiseen. Sen vuoksi vasta tällä viikolla otin Akiin yhteyttä. Nimi on ollut itsellä selvillä jo hyvin pitkään, Marin totesi.

Julkiseksi Kiurun raskaus tuli muutama päivä ennen joulua Me Naisten haastattelussa.

Tuleva ministeri Lindén itse sai soiton Marinilta alkuviikosta. Lindén vastasi ministerikyselyyn heti ”kyllä”.

– Olin heti valmis tehtävään. Ei ollut mitään pohtimista. Tiesin, kuinka haastavaan tilanteeseen olen menossa, mutta koin sen ehdottomasti velvollisuudeksi, kun pääministeri kysyi, Lindén kertoi.

– Mitään henkilökohtaista pyrkyä ei minulla ole tässä ollut, eikä minkäänlaista kampanjointia tämän asian suhteen. Olisi valinta osunut kehen tahansa, olisin omalla toiminnallani tukenut häntä kaikin tavoin. Nyt valinta osui minuun, Lindén lisäsi.

Lindén sai sunnuntain aluevaaleissa toiseksi eniten ääniä sekä koko maassa että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Lindén keräsi 7 703 ääntä, ja opetusministeri, puheenjohtaja Li Andersson (vas) kiri loppumetreillä ohi ja sai 94 ääntä enemmän.

Linden on koulutukseltaan lääkäri ja hän on toiminut niin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana kuin Husin toimitusjohtajana.

Sotealan käytännöt ja hallinnon Lindén tuntee hyvin, mutta politiikassa hän on vielä untuvikko, ensimmäisen kauden kansanedustaja Turusta.

Lindén uskoi selviävänsä ministerinä myös poliittisissa väännöissä.

– Olen aika vaativia tehtäviä siviilielämän puolella hoitanut, mutta ne eivät ole olleet sitä kovaa poliittista vääntöä. Joskus toki sitä on ollut mukana. Uskon, että kaikki tulee sujumaan, Lindén sanoi.

Koronakriisi on hallinnut suomalaisten elämää ja politiikkaa jo pari vuotta.

Lindén oli ensimmäisiä kansanedustajia, joka alkoi suhtautua vakavasti koronaan.

– Muistan vielä sen päivän, 5. helmikuuta. Oli silloin eduskuntaryhmän kokous ja keskustelin pääministerin kanssa, että Hufvudstadsbladet kirjoitti, että Tukholmassa oleva ECDC:ssä oleva suomalainen johtaja oli todennut – ”en ole koskaan nähnyt vastaavaa”. Sanoin silloin pääministerille, että taitaa olla kovat ajat edessä, Lindén muisteli.

Keskustelu oli jäänyt myös Marinin mieleen.

–Hän pitkän kokemuksen omaavana aavisti mitä on tulossa. Hän sanoi minulle, että varmaan kannattaa pääministerin ilmoitusta pohtia. Aki oli se henkilö, joka minulle tämän sanoi, ja ajattelin, että näin varmasti on tehtävä ja tilanne on vakavoitumassa, Marin kertoi.

Tiedotustilaisuudessa Lindéniltä kysyttiin, aikooko hän olla yhtä tiukka koronarajoitusten suhteen kuin Kiuru.

Lindén olisi nykytilanteessa valmis rajoituksia vähitellen höllentämään.

– Tämä riippuu aina tilanteesta. En lähde asemoimaan itseäni millään viivalla: tiukemmat ja liberaalit. Olen varmaan siinä keskikastissa. Tilanne ratkaisee ja pitää tehdä oikeat ratkaisut, kuten pääsuuntaisesti Suomessa on tehty.

– Nyt olemme lukujen valossa tasannevaiheessa. Kun katsoin kuukausi taaksepäin, sairaaloissa oli 250 potilasta joulukuun 23. päivä, nyt on ollut 700 potilasta, ja tehohoitopotilaiden määrä on vähentynyt, viimeisin luku oli 48.

– Minulla on se käsitys, että rajoituksia voidaan tässä tilanteessa jossain määrin purkaa, Lindén totesi.

Vielä ei ole tiedossa tarkka päivämäärä, jolloin Lindén aloittaa pätkäpestinsä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Kiuru, 47, on jäänyt sairauslomalle ja hän siirtyy äitiyslomalle ensi torstaina.