Politiikka

Hallituksessa haluja höllentää ravintoloita, liikuntaa ja kulttuurialaa koskevia rajoituksia: ”Varovaisella avaamisen polulla”

Hallituslähteistä kerrotaan, että tilannekuva on muuttunut ”aika nopeasti”. Epäselvyyttä on siitä, mikä on koronapassin rooli yhteiskunnan avaamisessa.

Hallituksen koronaministerityöryhmä kokoontuu torstai-iltana Hanna Sarkkisen (vas) johdolla. Kuvassa pääministeri Sanna Marin (sd) saapumassa työryhmän kokoukseen 18. tammikuuta.

Hallituksen koronaministerityöryhmä kokoontuu torstai-iltana neuvottelemaan koronarajoitusten höllentämisestä. Kokousta johtaa työryhmän varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas). THL:n ylilääkäri Otto Helve arvioi torstaina, että koronaepidemian huippu saattaa olla Suomessa jollakin alueilla jo ohitettu. Hallituksessakin tunnelmat ovat vaihtuneet jälleen optimistisempaan suuntaan. Vielä tammikuun puolivälissä hallitus kertoi uusista koronatukipaketeista ja anniskeluravintoloiden täyssulun mahdollistavan lainsäädännön valmistelusta. Nyt hallituksesta arvioidaan, että tilannekuva on muuttunut aika nopeasti, ja höllennyksiä pitäisi tehdä ”matalariskinen kulttuuri ja liikunta edellä”. Toinen hallituslähde muotoilee, että nyt pitäisi olla ”varovaisella avaamisen polulla”. Epäselvyyttä on siitä, mikä on koronapassin rooli yhteiskunnan avaamisessa. THL on suhtautunut epäillen koronapassin hyötyihin tilanteessa, jossa omikron-virusmuunnos leviää myös rokotettujen keskuudessa. Hallituksessa on sen sijaan ”kohtalainen tahtotila jatkaa passin käyttöä”, mutta THL:n kantaa asiassa pidetään tärkeänä. Koronapassin jäädytys on voimassa tammikuun loppuun asti. Hallituslähteistä arvioidaan, että koronapassi pysyy jäädytettynä, sillä passia koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä sen kaltainen, että koronapassi vapauttaa kaikista rajoituksista. – En usko, että mikään puolue haluaa, että ensi tiistaina ei ole käytännössä mitään rajoituksia niillä, joilla on kaksi piikkiä, IS:lle todetaan. Toinen asia on se, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan koronapassin laajentamista työpaikoille. Lausuntopalautteen suuren määrän kerrotaan hidastaneen valmistelutyötä. Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi tiistaina, että ”matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittava aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa”. THL:n riskitaulukossa matalariskiseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi elokuvateatterissa, teatterissa, urheilutapahtumassa, konsertissa tai oopperassa käyminen, kun istumapaikat on määritelty. Muun muassa Kansallisteatteri ja Kansallisooppera ovat joutuneet peruuttamaan näytöksiään alkuvuodesta koronarajoitusten vuoksi. Myös yksilöurheiluun tai liikuntaan käytettävien sisätilojen käyttäminen on luokiteltu matalariskiseksi toiminnaksi. Yksi hallituslähde katsoo, että näitä matalan riskin toimintoja pystyttäisiin avaamaan, vaikka koronapassi jäisi hyllylle. Hallitus voi antaa suosituksia matalariskisten toimintojen avaamisesta, mutta lopulliset päätökset jäävät alueellisille viranomaisille. Hallituslähteistä painotetaan, että ravintolarajoitusten höllentäminen ja kulttuuri- ja tapahtuma-alan avaaminen pitäisi kulkea käsi kädessä, eikä sellainen tilanne voi tulla kyseeseen, jossa ravintolarajoituksia lievitetään mutta muita tapahtumia koskeviin rajoituksiin ei kosketa. Muun muassa vasemmistoliitossa pidetään nykyistä tilannetta epäsuhtaisena. Opetusministeri Li Andersson (vas) kirjoitti Twitterissä, että nyt on oikea aika harkita ”kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista”. Todennäköisenä pidetään sitä, että anniskeluravintoloiden täyssulun mahdollistavan lainsäädännön valmistelua jatketaan siltä varalta, että sulkulaki voitaisiin ottaa tarvittaessa käyttöön. Keskustassa olisi tosin haluja ”tappaa” anniskeluravintoloiden täyssulkua koskeva lainvalmistelu jo nyt, jos kerran koronarajoituksia muutenkin lievennetään. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kommentoi IS:lle, että ravintolarajoituksia tulisi höllentää niin, että anniskelu lopetettaisiin kello 22 ja ravintolat menisivät kiinni kello 23. Tällä hetkellä ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 17 ja suljettava ovensa kello 18. – Edellytykset rajoituksille ovat koko ajan poistumassa. Jos nyt vapautetaan jotain tiettyjä tiloja, niin missä on peruste pitää esimerkiksi ruokaravintoloita kiinni. Ei sitä ole enää olemassa, Lintilä katsoi.