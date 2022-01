Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan baarien ja pubien rajoitukset ovat edelleen tarpeen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama koronaministerityöryhmä kokoontuu IS:n tietojen mukaan tänään kello 18 käsittelemään koronarajoituksia. Asialistalla on erityisesti ravintolarajoitusten asteittainen purkaminen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina hallituksen harkitsevan ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista sekä matalariskisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien avaamista koronapassilla aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut eilen sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta.

THL:n lausunnon mukaan rajoitusten keventäminen on mahdollista matalimman riskitason ravitsemisliikkeiden osalta epidemian nykytilanteessa.

Matalimman riskitason ravitsemisliikkeitä ovat THL:n luokituksen mukaan henkilöstöravintolat sekä ruokaravintoloiden sisätilat ja ulkoilmaruokailuterassit. Luokitus perustuu tartuntariskin suuruuteen ja leviämispotentiaaliin.

THL:n lausunnon mukaan henkilöstö- ja ruokaravintoloiden aukioloaikoja voitaisiin jatkaa nousevan sairaalahoitotaakan alueilla esimerkiksi kello 21:een saakka. Mikäli alueella on tasainen tai laskeva sairaanhoidon kuormitus, voitaisiin harkita ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa jatkettavan esimerkiksi kello 24:ään saakka.

Nousevan sairaalahoitotaakan alueita ovat THL:n mukaan tällä hetkellä Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Länsi-Pohja, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Muut alueet ovat laskevan tai tasannevaiheen alueita Etelä-Savoa ja Päijät-Hämettä lukuun ottamatta, joista THL ei ole saanut ajantasaista tietoa. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella sairaalahoidon kuormitus on laskeva.

Sen sijaan THL arvioi, että merkittävän riskitason ravitsemisliikkeitä koskevat rajoitukset ovat edelleen tarpeen erityisesti alueilla, joilla sairaalahoidon kantokyvyn arvioidaan olevan vaarassa.

THL luokittelee baarien ja pubien sekä karaokebaarien ja yökerhojen sisätilat merkittävän riskitason ympäristöiksi ja ulkoilma-anniskeluterassit kohtalaisen riskitason ympäristöiksi.

Tällä hetkellä anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy kello 17. Ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 05–18. Rajoitus koskee myös kahviloita ja pikaruokaloita, joissa ei tarjoilla alkoholia.

Ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on käytössä sisätiloissa vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravintoloiden aukioloa koskeva asetus on voimassa tammikuun loppuun saakka, eikä rajoituksia voi kiertää koronapassilla.

Koronapassin käyttöön liittyy THL:n mukaan tällä hetkellä haasteita, jotka koskevat etenkin merkittävän riskin tilanteita ja koronapassin käyttöä vaihtoehtona rajoituksille ravitsemisliiketoiminnoissa.

Koska täysikään rokotussarja ei täysin estä tartunnan saamista rokotteen saaneilla, mahdollistaisi koronapassin käyttö tällä hetkellä epätarkoituksenmukaisella tavalla runsaan määrän henkilöiden välisiä kohtaamisia ja kontakteja merkittävän riskin ympäristöissä, THL toteaa.

THL pitää tärkeänä mahdollisuutta rajoittaa merkittävän riskin toimintoja, erityisesti alkoholinmyyntiin keskittyviä ravitsemisliikkeitä, koronapassin käytöstä riippumatta. Tämä olisi laitoksen mukaan hyvä toteuttaa säätämällä asiasta valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi THL toteaa, että harkittaessa rajoitusten lieventämistä tulee ottaa huomioon muut alueilla voimassa olevat rajoitukset. Laitoksen mukaan matalan riskin tapahtumiin ja tilanteisiin kohdistuvien rajoitustoimien purkamisen tai lieventämisen tulisi olla ensisijaista.

Koronatartunnat ovat THL:n mukaan lisääntyneet voimakkaasti omikronmuunnoksen leviämisen myötä.

Rokoteteho on laitoksen mukaan alhainen omikrontartuntaa vastaan, mikä tarkoittaa sitä, että rokotetut ovat muutamien viikkojen kuluttua rokottamisesta suunnilleen yhtä alttiita omikrontartunnalle kuin rokottamattomatkin, eikä rokottamalla voida juurikaan vaikuttaa tartuntojen leviämiseen väestötasolla.

Tarkkaa tietoa tartuntamääristä ei laitoksen mukaan tässä epidemiatilanteessa ole mahdollista saada.

THL:n arvion mukaan tartuntahuippu saattaa olla edessä jo tammi-helmikuun taitteessa, ja merkkejä mahdollisesta taittumisesta on jo havaittavissa. Sairaalahoidon kuormitus kuitenkin noussee tartuntojen vähenemisen jälkeen yhä jonkin aikaa.