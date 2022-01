Nato-jäsenyyttä kannattava Orpo: ”On erityistä arvoa kansallisesti, että Suomessa on poliitikkoja ja puolueita, jotka puhuvat jäsenyyden puolesta”

Oppositiojohtaja Orpo puhui Paasikivi-seurassa.

Puheenjohtaja Petteri Orpo muistutti, että kokoomus on kannattanut Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006.

Puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo (kok) on pitänyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen puheen. Orpo muistutti kokoomuksen kannattaneen Nato-jäsenyyttä 15 vuotta.

Puheessaan Paasikivi-seurassa Orpo kuvaili kolmen suurvallan –Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan – kehityskulkuja ja kansainvälisen politiikan kehikkoa, jossa Suomikin elää.

Venäjä on Orpon mielestä Suomelle toistuva haaste kahdesta syystä.

– Ensimmäinen näistä on Venäjän suurvaltaidentiteetti, joka ilmenee sen haluttomuutena sopeutua sääntöperäiseen kansainväliseen järjestelmään. Venäjä haluaa olla enemmän omien sääntöjensä tekijä kuin yhdessä laadittujen sääntöjen noudattaja.

– Toinen syy on Suomen ja Venäjän kahdenvälisessä suhteessa vallitseva epätasapaino, joka rajoittaa Suomen mahdollisuutta vaikuttaa Venäjän kokonaisvaltaiseen toimintaan. Suomi on itsensä kokoinen osa Venäjän ulkopolitiikkaa, mutta ongelma onkin siinä, miten Venäjä on usein Venäjän kokoinen osa Suomen ulkopolitiikkaa, Orpo vertasi.

Orpon mukaan Suomen ja Venäjän puheyhteyden on säilyttävä toimivana, eikä Suomi ole Venäjälle koskaan uhka.

– Edessämme on näillä näkymin pitkä peli Venäjä-suhteissamme, joissa on varauduttava yllättäviin ja äkillisiinkin muutoksiin. Länneltä tämä tulee vaatimaan ennen kaikkea yhtenäisyyttä ja kykyä seistä suorana, kun sitä tullaan koettelemaan. Suomessakaan emme ole immuuneja häiriöille ja haasteille, mutta olen varma, että turvallisuutemme on vakaalla pohjalla.

– Toisaalta meille on myös naapurimaana tärkeää, että puheyhteytemme säilyy toimivana ja että voimme tehdä yhteistyötä niissä asioissa, jotka meitä yhdistävät. Me emme muodosta Venäjälle uhkaa missään olosuhteissa tai millään ratkaisuillamme ja tätä meidän on myös syytä korostaa. Teemme ratkaisumme omista tarpeistamme lähtien, suomalaisten turvallisuuden etusijalle asettaen.

– Me olemme valmiita rakentavaan suhteeseen. Venäjän on nyt omasta puolestaan tehtävä valintoja sen osalta, mihin suuntaan se haluaa sekä kahdenvälistä suhdettamme että laajemmin länsisuhdettaan kehittää, Orpo sanoi Paasikivi-seurassa.

Kokoomusjohtaja Orpo muistutti, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, mutta tekee puolustusyhteistyötä pohjoismaisten ja läntisten kumppaniensa kanssa.

– Joudummekin tässä suhteessa pohtimaan yhä enemmän asemaamme myös liittoutumisen näkökulmasta. Suomen on perinteisesti nähty historiansa puolesta pärjäävän oman onnensa nojassa joko omasta tahdostaan tai siitä riippumatta. Karkeasti katsottuna toisille liittoutumattomuus on hyve, toisille pahe.

– Liittoutumisen ja liittoumattomuuden välissä on kuitenkin nyt ja aina ollut tilaa. Kun katsoo Suomen historiaa, on selvää, että ulkopuolinen sotilaallinen apu tai mahdollisuus sen saamiseen on ollut keskeisessä asemassa Suomen kannalta.

– Onkin huomionarvioista, miten esimerkiksi mahdollisuus saada Ranskan ja Iso-Britannian sotilaallista apua talvisodassa toimi pidäkkeenä Neuvostoliiton suuntaan vaikuttaen olennaisesti talvisodan loppuratkaisuun, vaikka näiden apua ei lopulta saatukaan ja sen luonteesta voidaan kiistellä, Orpo totesi puheessaan.

Puheensa loppupuolella Orpo perusteli, miksi kokoomus kannattaa Nato-jäsenyyttä ja miksi Nato-jäsenyyttä ei pidä sulkea pois keskustelusta.

– Tärkein tavoite on joka tapauksessa estää Suomen ajautuminen konflikteihin ja kaikki sellaiset ratkaisut, jotka tukevat tätä tavoitetta, ovat meille arvokkaita.

– Meidän ei siten myöskään tule omaehtoisesti sulkea mitään vaihtoehtojamme pois. Tämä koskee myös Nato-jäsenyyttä. Kokoomus on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien ja tämä linja pitää edelleen. Katson, että Nato-jäsenyys parantaisi Suomen turvallisuutta ja toisi ennakoitavuutta lähialueillemme, Orpo näki.

Orpo muistutti kokoomuksen olevan valmis edistämään Suomen jäsenyyttä Natossa.

– On silti selvää, että jäsenyydelle on oltava riittävä tuki sekä kansallisesti että puolueiden kesken. Mikään puolue ei tästä asiasta voi yksin päättää emmekä halua Suomeen repiviä sisäisiä riitoja, joita voitaisiin myös käyttää ulkopuolelta meitä itseämme vastaan.

– Haluan kuitenkin myös huomauttaa sillä olevan erityistä arvoa kansallisesti, että Suomessa on poliitikkoja ja puolueita, jotka puhuvat jäsenyyden puolesta.

– Ollakseen todellinen vaihtoehto Suomelle, Nato-jäsenyydellä on myös oltava kannattajansa. Mikäli yhdelläkään poliittisella taholla ei olisi valmiuksia edistää jäsenyyskysymystä tarvittaessa, pelkkä mahdollisuuskin hakeutua sotilasliiton jäseneksi olisi nykyistä ohuempi, Orpo totesi.