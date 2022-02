Negatiivinen, vastustajaa mustamaalava vaalimainonta ei ole täysillä rantautunut Suomeen – vielä. Tulevissa eduskuntavaaleissa ja presidentinvaaleissa tilanne voi olla jo toinen.

Aluevaalien vaalikamppailun kalkkiviivoilla herätti huomiota kokoomuksen vaalimainos Ilkka-Pohjalaisessa ja myös Helsingin Sanomissa. Mainoksessa syytettiin epäsuorasti hallitusta valehtelusta maakuntaveroasiassa esittelemällä satuhahmo Pinokkion todella pitkää nokkaa. Pinokkion nokkahan kasvoi pituutta valehtelun määrän mukaan.

Mainosta paheksuttiin:

Nyt alkoi loanheitto.

Negatiivinen, vastustajia mollaava vaalimainonta on täällä.

Lue lisää: Sdp:ltä tuomio kokoomuksen ”röyhkeästä” Pinokkio-mainoksesta – ”Kokoomus goes persu”

Lue lisää: Keskusta iskee takaisin kokoomukselle etusivun mainoksella: ”Emme tarvitse pelottelijoita”

Lokamainonta ei Suomen politiikassakaan ole aivan tuntematon rasti.

Jo 1950-luvulla vastustajat löivät nousevaa maalaisliiton poliitikkotähteä Urho Kekkosta kuin vierasta sikaa. Naisseikkailut ja juopottelut nostettiin esiin tyylillä, joka ei juuri kalpene nykypäivän sometykityksen rinnalla.

Presidentinvaaleissa 1968 kokoomuksen ehdokkaan, Kansallispankin pääjohtajan Matti Virkkusen mainoksessa luki karusti, että Maa tarvitsee presidentin. Se oli kohtalaisen tanakka potku Kekkoselle, joka oli ollut virassa jo kaksi kautta, 12 vuotta, ja nyt olisi siis aika saada Tamminiemeen ihan oikea presidentti.

Yksinkertaisuudessaan erittäin toimiva mainos. Tosin Kekkosta sillä ei kaadettu.

Samaa hienovaraista pottuilua oli Sauli Niinistön presidentinvaalimainoksessa 2006 vaaleissa. Kokoomuslainen Niinistö markkinoi itseään ”työväen presidenttinä”. Eikö me kaikki olla työläisiä -viesti piikitteli Sdp:tä ja sen pitkän valtakauden päättymistä valtakunnan huippuvirassa: Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen.

Sauli Niinistö ilmoittautui myös työväen presidentiksi vuonna 2006 vaaleissa.

Yleensä Suomessa on menty peruskauralla vaalimainonnassa: hyvinvointia, tasa-arvoista Suomea, perheet ensin, työtä kaikille eli harmitonta ja – anteeksi vain – aika tylsääkin ja hampaatonta touhua julisteissa ja mainoksissa.

Mutta ei aina.

Vuonna 1991 Suomi kävi eduskuntavaaleihin.

Lama painoi jo päälle, ja kokoomuksen ja Sdp:n varaan rakentunut sinipunahallitus teki kaikkensa pysyäkseen vallassa. Pääministeri, pankinjohtaja Harri Holkeri (kok) suositteli Ylen pääministerin haastattelutunnilla suomalaisille silakkaa halpana ja kaikin puolin maukkaana ruokana.

Siihen iski oppositiopuolue keskusta.

Vaalien alla julkaistiin mainoksia, jossa ei ollut muuta kuin – silakka. Ideana oli tarjota äänestäjille mielikuva, jossa kokoomuksella ja pääministerillä ei ole kansalle muuta tarjottavaa kuin ruokavinkkejä. Mainonta toimi: keskusta otti rökälevoiton, ja puoluetta äänestettiin jopa Helsingin ja Espoon kultahammasrannikoilla.

Mainoksen teksti huipentui toteamukseen, että silakka on kyllä hyvä kala, mutta harva haluaa syödä sitä aamiaiseksi, lounaaksi ja päivälliseksi – ilman kattoa pään päällä.

Aika jytkyä.

Mainosta tietysti paheksuttiin, mutta myös salaa ihailtiin, vaikka myöhemmin väitettiin, että kala ei ollut silakka vaan kilohaili.

Mutta tarpeeksi pieni kala kuitenkin.

Ja pää alaspäin.

Keskusta löi kokoomusta silakalla vuonna 1991 vaaleissa.

Kieltämättä aika hyvä oli myös kokoomuksen keskustaa tölvivä mainos Turun Sanomissa vuoden 1991 vaalien alla. Se oli eräänlainen vastaisku silakkamainokselle: ankea maalaistalo syksyisessä maisemassa ja alla otsikko: Minkä onnelan me keskustan myötä menetimmekään!

Tekstin alussa esitellään – yliampuvasti – keskustan saavutuksia, mutta pikkuhiljaa sävy muuttuu ja lopussa todetaan, että ihmiset eivät ole tyhmiä: Heidän muistinsa riittää pitemmälle kuin keskusta on toivonut.

Mainos kehottaa vetämään vaaleissa vahvan sinisen viivan eli ääni kokoomukselle.

Kuvan ja tekstin kombinaatio toimi erittäin hyvin.

Keskustan onnela ei ollutkaan onnela vaalimainoksessa Turun Sanomissa vuonna 1991.

Vielä hurjempaa oli tulossa.

Palkansaajien keskusjärjestö SAK lähti ryminällä mielikuvamainontaan eduskuntavaaleissa 2007. Näyttelijä Oiva Lohtanderin esittämä porvari ahmi ruokapöydän antimia, brutaalilla mässäilyllä viestitettiin, että äänestämällä porvaripuolueita äänestät samalla epätasa-arvoisen luokkayhteiskunnan puolesta.

Tässä tapauksessa mainos toi tekijöille lunta tupaan.

Lohtanderin esittämää mässäilijää ei pidetty onnistuneena, pikemminkin loukkaavana – myös ay-liikkeessä ja vasemmistossa, porvareista puhumattakaan. Mainos vedettiin pois ja siirrettiin odottamaan unohduksen lumisadetta.

Näyttelijä Oiva Lohtander esitti mässäilevää porvaria SAK:n vaali­mainoksessa vuonna 2007.

Yhdysvalloissa negatiivisesta vaalimainonnasta on tehty viihdettä.

Erittäin taitavaa viihdettä.

Presidentinvaaleissa on nähty lokavaaleja 1800-luvulta saakka, mutta radion ja varsinkin television nousun myötä 1950-luvulla, kielteinen, vastustajaa mustaava mainonta nousi uudelle tasolle.

Presidentti Lyndon B. Johnsonin ja haastaja Barry Goldwaterin kamppailu Valkoisen talon isännyydestä vuonna 1964 oli käänne tv-mainonnassa. Demokraatti Johnsonin kampanja nimitti republikaanien Goldwateria äärioikeistolaiseksi sotahulluksi, joka vaarantaa maailman rauhan. Sanomaa viestitettiin tv-mainoksella, jossa pikkutyttö nyppii päivänkakkarasta terälehtiä. Yhdeksännen terälehden kohdalla kertojaääni laskee kymmenestä yhteen, jonka jälkeen takana räjähtää ydinpommi sienipilvineen.

Johnsonin ääni kertoi lopuksi kansakunnan vaihtoehdot: Hyvä elämä kaikille lapsille tai pimeys. Rakkaus tai kuolema.

Ei käy kiistäminen: pysäyttävän tehokasta.

Suomessa käydään eduskuntavaalit 2023 ja heti perään presidentinvaalit vuonna 2024.

Täälläkin on vuosia ennustettu amerikkalaistyylisten lokavaalien tuloa, silti herjat eivät ole vielä lentäneet, muutamaa edellä kuvattua poikkeusta lukuun ottamatta. Nyt on jo selvää, että sosiaalinen media on isossa roolissa tulevissa vaaleissa, ehkä ensimmäistä kertaa. Vaaleissa kokeillaan todennäköisesti myös negatiivista vaalimainontaa eli vastustajan heikkouksien paljastamista.

Tutkimusten mukaan kielteisellä vaalimainonnalla ei varsinaisesti pyritä vastustajan kannattajien haalimista omaan leiriin, vaan omien joukkojen pitämiseen ruodussa.

Lokamainoksilla irvistely on siis suunnattu enemmän omille kuin vastustajille.

Oliko kokoomuksen Pinokkio-mainos esisoittoa tulevalle?

Saattoi olla.

Puolue kokeili negatiivisessa vaalimainonnassa kepillä jäätä, ja jos mainoksella haettiin huomiota, se kyllä saatiin.

Vaalimainonnassa kuten yleensäkin politiikassa kannattaa panostaa huomioarvoon. Johnsonin kampanjamainoskin esitettiin tiettävästi vain kerran, mutta se levisi kulovalkean tavoin median eri kanaviin valtavana puheenaiheena. Samoin voisi käydä sosiaalisen median alustoilla jaettavalle mainokselle: tarpeeksi räväkkä vaalilohkaisu vastustajasta nousee puheenaiheeksi, joka siirtyy somesta perinteisen median kanaviin ilman, että alkuperäisten tekijöiden tarvitsee sen eteen ihmeemmin ponnistella.

Sillä ei ole oikeastaan väliä onko mainos hyvä vai huono – kunhan siitä puhutaan.

Pinokkion nenä täytti tämän kriteerin.

Täysin.