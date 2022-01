Opetusministerin, vasemmiston puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan arviointi olisi erityisen ajankohtaista esimerkiksi teatterien, istumapaikallisten konserttien ja kuntosalien osalta.

Opetusministeri, vasemmiston puheenjohtaja Li Andersson vaatii, että kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista on harkittava.

– Niin sanottuja matalan riskin tapahtumia ja liikuntatiloja koskevien rajoitusten aiheellisuus on arvioitava, Andersson sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa arviointi olisi erityisen ajankohtaista esimerkiksi teatterien, istumapaikallisten konserttien ja kuntosalien osalta.

Anderssonin korostaa, että pandemian hoidossa on arvioitava jatkuvasti rajoitusten oikeudenmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta.

Nyt perusteita matalan riskin tapahtumia ja liikuntatiloja koskeville rajoituksille on hänen mukaansa aika arvioida uudestaan.

– Matalariskisten kulttuuritapahtumien rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista. Ala on toiminut vastuullisesti läpi pandemian ja kehittänyt toimivat käytännöt tartuntariskien minimoimiseksi. Nyt päättäjien on tehtävä osansa, jotta kovia kokenut kulttuuriala pääsee jatkamaan toimintaansa ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan vastaavaa harkintaa on käytettävä myös matalan riskin liikuntatilojen osalta.

Rajoitusten tarpeellisuutta arvioitaessa on seurattava hänen mukaansa tarkalla silmällä sairaalahoidon kapasiteetin kehitystä.

Mikäli kapasiteetti uhkaa ylittyä, on aikataulua arvioitava uudestaan.

– Oikeudenmukaisuus ja oikeasuhtaisuus on pidettävä kirkkaana johtotähtenä rajoitusten kokonaisuutta arvioitaessa. Epidemiatilanne on kuitenkin vielä vakava ja rajoituksista ei voida luopua kokonaan tai ilman tarkkaa harkintaa. Rokottautuminen on tehokkain tapa suojata sairaalahoidon kapasiteettia ja tehdä oma osansa rajoitustoimien mahdollisimman nopeaksi purkamiseksi, Andersson sanoo.