Kommentti: Kuka muu muka? Lindén vahvoilla ministeri Kiurun sijaiseksi

Sdp:n puoluevaltuusto valitsee torstaina Marinin ehdokkaan peruspalveluministeriksi Kiurun äitiysloman sijaiseksi, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Kovin pitkää vatkaamista ei torstaina ole tiettävästi tiedossa.

Sdp:n puoluevaltuusto nimeää peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) perhevapaan sijaisen ylimääräisessä kokouksessaan kello 16.30 – ja media on kutsuttu tiedotustilaisuuteen kello 16.45.

Tiedotustilaisuudessa paikalla ovat puheenjohtaja Sanna Marin (sd) ja valittu Kiurun sijainen.

Käytännössä Marin valitsee itse Kiurun sijaisen, kertoo tämän torstaina puoluehallitukselle ja puoluehallituksen esitys tuodaan puoluevaltuustolle päätettäväksi.

Olisi yllätys, jos Sdp:n puoluevaltuuskunta alkaisi äänestää Kiurun sijaisesta. Puheenjohtajien ministerivalintoja ei ole juuri missään puolueessa tapana kyseenalaistaa.

Kiurun sijaisen nimen tietää sataprosenttisen varmasti vain Marin itse.

Ministeri Kiurun äitiysloman sijaiseksi valittaneen kansanedustaja Aki Lindén (sd).

Lindén, 69, on poliittisesti kokematon, ensimmäisen kauden kansanedustaja, mutta sotealalla meritoitunut.

Lindén on ollut aktiivinen keskustelija eduskunnan suuressa salissa, hän on eduskunnan sotevaliokunnan jäsen, ja Lindén on myös Twitterissä jaksanut innokkaasti puolustaa hallituksen koronapäätöksiä ja ministeri Kiurua koko koronapandemian ajan.

Kansanedustaja Aki Lindén on demareiden aktiivisimpia salikeskustelijoita.

Lindénin asiantuntemusta harva kyseenalaistaa. Hän on koulutukseltaan lääkäri ja on toiminut niin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana kuin Husin toimitusjohtajana.

Aluevaalien tulos on myös Lindénin eduksi, hän sai Varsinais-Suomen alueella äänivyöryn ja toiseksi eniten ääniä koko maassa Li Anderssonin (vas) jälkeen.

Ketä muuta Marin voisi esittää Kiurun tuuraajaksi kuin Lindéniä?

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen (sd) on asemansa puolesta kyttäysasemissa vaativampiin tehtäviin. Salonen on samasta Satakunnan vaalipiiristä kuin Kiuru ja supersuosittu Raumalla, ja porilainen Kiuru tuskin katselisi hyvillä kilpasisarensa nousua ministeriksi.

Kristiina Salonen (vas.) ja Sanna Marin (oik.).

Sdp:n eduskuntaryhmän pitkäaikaisin ja ehkä vankin soteosaaja on kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd) Lappeenrannasta. Kiljunen, 64, oli peräti 16 vuotta sotevaliokunnassa.

Anneli Kiljunen on viidennen kauden kansanedustaja, eduskunnassa vuodesta 2003.

Villinä huhuna kiersi jokin aika sitten se, että Marin nimittäisi sydänystävänsä Ilmari Nurmisen (sd) pätkäministeriksi. Tämä ei ole ajatuksena ehkä sieltä parhaimmasta päästä, ja puheet ovat jo tainneet tyystin sammua.

Toinen aika ajoin päätään nostava demarihuhu koskee ministerikierrätystä, jossa varapuhemies Antti Rinne (sd) ryhtyisi työministeriksi, ja tässä tapauksessa Tuula Haatainen (sd) siirtyisi Kiurun sijaiseksi. Rinteen ministerihalut ja demareiden ministerikierrätys eivät viime aikoina ole kulissien takaisissa keskusteluissa liikkuneet.

Sdp:n ilmoittama aikataulu viittaa siihen, että Marin on päättänyt valita Kiurun sijaiseksi kutakuinkin kaikille demareille kelpaavan ehdokkaan.

Ministerin sijainen joutuu hyppäämään siihen kuuluisaan liikkuvaan junaan, joka tässä tapauksessa ei ole helppo ja normaali. Perustehtäviensä lisäksi peruspalveluministeri on vastuussa koronapandemian hoidosta, pandemia on piinannut pari vuotta, eikä sosiaali- ja terveysministeriö saa vielä pitkään aikaan huokaista helpotuksesta.

Marinin on vaikea keksiä ehkä sopivampaa ja pätevämpää tuuraajaa Kiurulle kuin Lindén. Linden toki on demari, mutta myös lääkäri, jolla ei ole niinkään kokemusta poliittisista väännöistä mutta vankka kokemus aidan toiselta puolelta, miten se terveydenhuolto alueilla käytännössä toimii.

Jos Marin ei valitse peruspalveluministerin sijaiseksi Lindéniä, Marin on yllättänyt ainakin valtaosan poliitikoista ja toimittajista.