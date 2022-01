Jukka Manninen muistuttaa, että aluevaalien tuloksista on vaikea vetää johtopäätöksiä eduskuntavaalien osalta. Politiikan tutkija Emilia Palonen sanoo, ettei ”politiikassa voi olla koskaan turvassa”.

Kokoomus voitti aluevaalit 21,6 prosentin kannatuksella.

Toiseksi tullut Sdp sai äänistä 19,3 prosenttia. Eroa kokoomuksen ja Sdp:n välillä oli siis 2,3 prosenttiyksikköä.

Ääninä tarkasteltuna kokoomus sai 42 306 ääntä enemmän kuin Sdp.

Kokoomuksen puoluetoimistolla ja EK:ssa aiemmin työskennellyt Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen kirjoitti maanantaina Twitterissä, että ”jos tulokset korjaisi 2010-luvun vaaleista lasketuilla kertoimilla, niin 2,3 %-yksikön kaula kasvaisikin 3,7 %-yksikköön, kun kokoomuksen kannatus kasvaa ja Sdp:n laskee”.

Manninen selventää IS:lle, että arviossa on kyse siitä, miten äänestystulos olisi aiempien vaalien perusteella käyttäytynyt, jos Helsinki olisi ollut aluevaaleissa mukana.

Kokoomuksen etumatka Sdp:hen olisi ollut siis Mannisen mukaan suurempi, jos pääkaupungissakin olisi saatu äänestää.

– Äänissä ero kokoomuksen hyväksi olisi ollut 74 000, Manninen laskee.

Laskelmassa oletetaan, että äänestysaktiivisuus olisi ollut Helsingissä samalla tasolla kuin muualla Suomessa.

Manninen muistuttaa, että aluevaalien tuloksista on vaikea vetää johtopäätöksiä eduskuntavaalien osalta.

– Aluevaalit kertovat, mikä on eri puolueiden ydinkannatuksen määrä.

Eduskuntavaaleissa äänipotti kasvaa 1,2 miljoonalla ja mukana on lähes 400 000 ääntä Helsingistä, Manninen mainitsee.

Mannisen twiitistä kertoi aiemmin Verkkouutiset.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Onko kokoomus marssimassa kohti eduskuntavaalivoittoa?

Manninen muistelee, että keväällä 2018 kokoomus oli Ylen kannatusmittauksessa suurin puolue 21,5 prosentin kannatuksella, mutta vuotta myöhemmin eduskuntavaaleissa kokoomuksen kannatus oli 17 prosenttia. Sillä irtosi kolmas sija ja hallitusneuvotteluiden jälkeen paikka oppositiossa.

– 12 kuukaudessa kokoomuksen kannatuksesta lähti 4,5 prosenttiyksikköä. Silloin pitkä hallitusvastuu painoi kokoomusta, oli Sipilän riitelevä hallitus ja kokoomuksen sisällä oli omaa kuohuntaansa, ne olivat tekijöitä, miksi kannatus lähti laskuun. Nyt kokoomus on oppositiossa, vallan tuomaa rasitetta ei ole, puolue näyttää ulospäin suhteellisen yhtenäiseltä ja takana on kaksi vaalivoittoa, Manninen vertailee.

Mannisen mielestä nyt on kokoomuksen näkökulmasta kyse siitä, että ”oma pesä pysyy puhtaana eikä löydy asioita, jotka johtaisivat sauna palaa -tyyppiseen tilanteeseen”.

– Kampanjastrategia voi olla huono, se voi vieraannuttaa ihmisiä, näihin liittyy aina riskejä.

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Emilia Palonen muistuttaa, ettei ”politiikassa voi olla koskaan turvassa”.

– Ylimielisyyden riski on aina olemassa. Ehkä snägärillä käynti oli Orpon vastaus tähän, haetaan habitusta, joka puhuu erilaisille äänestäjille.

Orpo vieraili vaali-illan päätteeksi vaimonsa kanssa Jaskan Grillillä Helsingin Töölössä. Orpo tilasi ”perushampurilaisen täyslihapihvillä”.

Toinen oppositiopuolue perussuomalaiset jäi aluevaaleissa neljänneksi 11,1 prosentin kannatuksella.

Manninen haarukoi, että ilman Valta kuuluu kansalle -puoluetta perussuomalaisten vaalitulos olisi ollut 12,5 prosentin pinnassa.

– Se on paljon kivemman kuuloinen kuin 11,1 prosenttia. Perussuomalaiset on populistinen puolue ja elää suhdanteista. Heidän kohtalonsa ei ole niin omissa käsissä, se riippuu ulkoisista tekijöistä. He tarvitsevat pidempää kampanja-aikaa saadakseen koneestaan tehot irti.

Palosen mukaan aluevaalit osoittivat, ettei perussuomalaiset ole uskottava sote-puolue. Puolueella on Palosen mielestä silti yksi aluevaaleihin liittyvä valttikortti taskussaan.

– Jos vuoden aikana sote-asioissa saadaan äänestäjät pettymään, muistetaan kyllä, mitä kukin on luvannut. Sellaisessa tilanteessa perussuomalaiset pystyvät sanomaan, että he eivät luvanneet mitään, puhuimme vain bensan hinnasta.