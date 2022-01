Risto, 70, sai nolla ääntä, ei äänestänyt edes itseään – näin hän perustelee ratkaisuaan

Monitoimimies Risto Valo ei käynyt äänestämässä.

Historian ensimmäisissä aluevaaleissa oli muutama ehdokas, joka sai nolla ääntä. He eivät äänestäneet edes itseään.

Yksi nolla ääntä saaneista on hämeenlinnalainen Risto Valo, 70. Hän ei viitsinyt mennä äänestämään.

– Tiesin, että en saa mitään ääniä. En olisi kuitenkaan päässyt.

Risto Valo kertoo, että hänellä oli äänestyspäivänä puuhaa kotona.

Huonot kelit eivät myöskään innostamaan lähtemään äänestyspaikalle, joka sijaitsee toisella puolella kaupunkia.

– Kuljen sähkömopolla ja on huonot kelit liikkua. Ne eivät auraa täällä teitä oikein kunnolla, se on retuperällä koko homma. Joka talvi on sama laulu.

Lue lisää: He eivät äänestäneet alue­vaaleissa edes itseään

Risto Valo pyrki Kanta-Hämeen aluevaltuustoon kristillisdemokraattien listoilta.

– Eihän kristillisdemokraatteja kukaan äänestä, Valo kommentoi.

Hän suostui antamaan nimensä ehdokaslistalle, kun puolueen puheenjohtaja otti yhteyttä ja pyysi osallistumaan.

Risto Valo kertoo, ettei hän tehnyt minkäänlaista vaalityötä. Hän sanoo huomanneensa nopeasti, ettei hyvinvointialueen aluevaltuusto ole hänen juttunsa.

Kokemusta yrittämisestä ja ulkomailla toimimisesta hänellä olisi ollut kylläkin, vaikka muille jakaa.

Eläkkeellä oleva Valo on ollut elämänsä aikana monessa mukana.

Risto Valo avasi 1980-luvun lopulla Hämeenlinnassa suositun grillikioskin, josta sai hampurilaisia, lihapiirakoita ja muita grilliherkkuja, hänen äitinsä valmisti myyntiin tuoreita leivonnaisia.

– Ihmiset tulivat aamuisin ostamaan lämpimät pullat. Kioski oli huippusuosittu. Pyhänä oli niin pitkä jono, ettei kerinnyt tehdä tarpeeksi tuotteita.

Asiakkaita tuli pitkien ajomatkojen takaa hakemaan tuotteita.

Risto Valon työhistoriaan kuuluu myös osallistuminen YK:n rauhanturvaajiin. Hän oli Kyproksella vuonna 1974, jolloin turkkilaiset tekivät saarelle maihinnousun.

– Ja olen ollut myös Hämeenlinnassa tolppa-apinana.

Hän kiipesi sähköasentajan ominaisuudessa sähköpylväisiin.

Sähköalan työt ovat vieneet häntä myös Lähi-itään. Hän oli 1980-luvulla rakentamassa kaapeleita ja sähkölinjoja Bagdadiin ja Saudi-Arabiaan.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Äänestämisen vetovoimaa lisättävä vaaleissa – nyt on kyse kansanvallan tulevaisuudesta

Lue lisää: IS seurasi historiallista aluevaalipäivää – kokoomuksen Petteri Orpo suuntasi voittajana nakkikioskille

Lue lisää: Katso tästä kuinka valta alueellasi jaettiin ja pääsikö ehdokkaasi läpi