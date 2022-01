Jethro Rostedtin päällimmäinen huoli tuntui vaalien jälkeisenä maanantaina olevan se, miten rahat tulevat riittämään ja tuleeko kokonaisveroaste nousemaan.

Turkulainen myyntimies Jethro Rostedt (liik) keräsi sunnuntain aluevaaleissa yhteensä 1 065 ääntä, mikä riitti kevyesti paikkaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa.

Tulevien vuosien valtuustotyö vaikuttaa Rostedtin mielestä sekavalta.

– Ei me oikein tiedetä, mitä tässä nyt pitää ruveta tekemään. Ensin täytyy selvittää tämän koko himmelin kokonaisuus.

Rostedt kertoi ennen vaaleja kokonaisuuden ja vaalien tarkoituksen olevan vaikeasti hahmotettava.

– Siksi juuri on hyvä olla itse paikan päällä katsomassa, tuleeko hommasta mitään, hän totesi.

Tuleeko hommasta mitään? Mitkä ovat ennakko-odotukset?

– Pahoin pelkään, että vaikeaksi se menee. Kai siitä nyt jotain tulee. Mutta me luomme nyt Suomeen täysin uuden hallintohärdellin, mihin tulee valtavasti keskitason johtajia ja se maksaa mielettömästi yhteiskunnalle.

Liikemies Jethro Rostedt

Mitä kysymyksiä aiot itse ajaa valtuustossa?

– Yksi tärkeä on se, että kuri kustannuspolitiikalle on niin kova, että pysytään annetuissa raameissa, Rostedt sanoo.

– Me lähdemme siitä ajatuksesta, että tuo maakuntaveromalli, joka nyt pyörii tuolla taustalla, se täytyy nyt tarkkaan selvittää. Nythän puhutaan koko ajan siitä, että kokonaisverotus ei nousisi, mutta kyllä meillä pelko siitä on, että se tulee nousemaan.

Mutta niitä palveluita varten rahat ovat. Mitkä ovat tärkeitä kysymyksiä juuri sinulle?

– Nuorten palvelut ovat tärkeä kysymys.

– Heidän kohdallaan ei voi enää puhua hyvinvoinnista, vaan pahoinvoinnista. Ne ovat meidän tulevaisuus. Korona on tehnyt heidän elämästään ihan helvetin monessa paikassa. Kyllä nuorten täytyy päästä hoitoon mahdollisimman nopeasti. Totta kai kaikkien muidenkin.

Rakennusalan yrittäjä, ”Remontti-Reiska” Jorma Piisinen (ps) pääsi sunnuntaina läpi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon 821 äänellä.

Järvenpääläinen Piisinen lupasi ennen vaaleja ”ajavansa määrätietoisesti suomalaisten etuja”.

– Meillä pitää olla rohkeutta puuttua yhteisten asioiden epäkohtiin. Jopa sellaisiin, joihin moni muu ei tohdi puuttua, Piisinen kirjoittaa.

Mihin hän sitten aikoo hyvinvointivaltuustossa istuessaan laittaa energiansa?

– Tärkeää on se, että me saadaan terveysasiat toimimaan uudistuksenkin jälkeen. Kaikki saavat hoitoa, kun sitä tarvitaan unohtamatta hoivaa ja ikäihmisten hoitotarpeita. Siihenhän siinä pitäisi pyrkiä, Piisinen sanoo.

– Ennakkotietojen mukaan on tulossa aika moinen savotta, mitä nyt olen arvioita lukenut.

Jorma Piisinen eli Remontti-Reiska

Myös Piisinen nostaa esille rahoituksen riittämättömyyden. Tämän lisäksi hän mainitsee uusien hyvinvointialueiden haasteista työvoimapulan.

– Kaikkihan on kiinni rahasta. Jos on rahaa, niin saadaan hoitoa järjestettyä. Henkilökunnan puute on yksi tärkeä asia. Tällä hetkellä koronan myötä on ajettu hoitohenkilökunta aivan loppuun, mikä aiheuttaa paljon sairauspoissaoloja. Ja sieltä on väkeä jopa sanoutunut irti. Ja sen korvaaminen on hankalaa.

Piisisen mielestä ulkomainen työvoima ei kuitenkaan ole ratkaisu ongelmaan.

– Kieliongelma tulee ikääntyvien potilaiden kohdalla ja potilasturvallisuus voi vaarantua. Ulkomailta tuodaan usein myös perhe mukana. Heille tarvitaan asunto ja päivähoitoa. Jos palkka on vielä kovin matala, niin pystytäänkö sillä maksamaan Suomessa kalliita elinkustannuksia.

– Toinen asia, mitä ei ole huomioitu ulkomaisessa työvoimassa on se, että he tulevat todennäköisesti maista, joissa olot ovat vielä huonommin kuin Suomessa. Onko se oikein, että me viemme heiltä ammattitaitoisia ihmisiä, Piisinen kysyy.

Mikä olisi ratkaisu omasta mielestäsi?

– Olen esittänyt, että siihen ei ole nopeaa ratkaisua.

Hoitohenkilöstön työolosuhteita pitäisi Piisisen mielestä ”inhimillistää”. Hän ei kuitenkaan tarkenna tätä enempää.

– Palkkaa ei kukaan voi mennä lupaamaan lisää, mutta pitäisi käydä arvokeskustelua siitä, mihin meidän rahoja käytetään.

Hänen mukaansa hoitoalalle voisi saada ihmisiä hakeutumaan myös muuntokoulutuksen kautta.

– Etenkin jos palkkakuilu oman ja hoitoalan välillä kaventuisi. Myös työttömyyskorvausten maksaminen lakkaisi tätä kautta.