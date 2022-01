Perussuomalaisille tulos oli karvas pettymys – ”Vaalit olivat äärimmäisen vaikeat”

Puoluesihteeri vertaa tulosta Lasse Virénin juoksuun ja lupaa, että eduskuntavaaleissa ”täältä pesee”.

Aluevaalitulos oli perussuomalaisille karvas pettymys. Puolueen kannatus jäi 11,1 prosenttiin, mikä oli yli kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin Ylen viimeisessä aluevaaligallupissa.

– Totta kai me lähdimme hakemaan parempaa tulosta, mutta nämä vaalit olivat meille äärimmäisen vaikeat, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

– Me vastustimme tätä uudistusta. Emme ole pitäneet sitä merkityksellisenä niiden asioiden suhteen, johon pitäisi parannusta saada, ja tämä selvästi näkyi myös äänestysaktiivisuudessa ja siinä, miten kauaksi jäimme omasta valtakunnallisesta kannatuksestamme.

Purra sanoi jo ennen ennakkoäänten julkistamista, että perussuomalaisten suurin vastustaja aluevaaleissa on äänestysaktiivisuus. Hän toivoi äänestysprosentin nousevan mahdollisimman paljon yli 50 prosentin, jopa yli viime kuntavaalien 55,1 prosentin.

Aluevaalien äänestysprosentti jäi kuitenkin 47,5 prosenttiin.

– Uskoisin, että se osui meihin kaikista koviten. Äänestysaktiivisuus kokonaisuudessaan on hälyttävän alhainen. Enemmistö äänestäjistä ei äänestänyt. Erityisesti näyttää siltä, että perussuomalaisten kannattajat eivät ole lähteneet uurnille.

Puheenjohtaja Riikka Purra ja puoluesihteeri Arto Luukkanen kohtasivat vaalivalvojaisissa.

Aluevaalit olivat Purran ensimmäiset vaalit puolueen puheenjohtajana. Hän sanoi, ettei missään tapauksessa koe, että puolue olisi epäonnistunut vaalikampanjassaan, vaikka se ei saanutkaan äänestäjiään liikkeelle.

– Totta kai me käymme tarkasti läpi kampanjan eri osa-alueet ja pohdimme tätä tulosta. Olemme tehneet hartiavoimin töitä, ja se on ollut osittain hyvin mahdoton tehtävä koronakurimuksessa, siinä että ihmisiä on niin kovin vähän tämä uudistus kiinnostanut ja sitten vielä, että emme ole päässeet kampanjoimaan toreille.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkainen, puheenjohtaja Riikka Purra ja työmies Matti Putkonen jännittivät ennakkoääniä.

Myöskään perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkaisen mielestä aluevaalitulos ei ”tietenkään” ole sellainen, johon voisi olla tyytyväinen. Hän näkee kaksi syytä siihen, miksi perussuomalaisten kannattajat jättivät äänestämättä.

– Olemme tehneet analyysin siitä, että alueilla, joissa ei saanut tehdä ulkona työtä eli torityötä, meidän ennakkoäänimäärät ovat paljon pienempiä kuin odotettiin, Luukkainen sanoo.

Luukkainen nostaa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan, jossa perussuomalaisten osuus ennakkoäänistä oli 55–56 prosenttia odotetusta.

Puolueen analyysin mukaan kannatukseen on vaikuttanut myös uudistuksen ”ufoinen hallintohimmeli”.

– Jos et tiedä, mikä se on, meidän porukassa se vaikuttaa fataalisti äänestysintoon.

Luukkaisen mielestä keskusta ei onnistunut voittamaan perussuomalaisilta kannattajia, vaan keskusta sai omat äänestäjänsä liikkeelle, mutta perussuomalaiset ei.

Perussuomalaisten katse on jo ensi kevään eduskuntavaaleissa. Luukkainen vertaa puolueen aluevaalitulosta Lasse Virénin juoksuun Münchenin olympialaisissa vuonna 1972.

– Lasse Virén kaatuu 11. kierroksella, mutta nousee siitä, lähtee valtavaan kiriin ja voittaa. Tällä asenteella lähdetään eduskuntavaaleihin. Härifrån tvättas, täältä pesee, Luukkainen lupaa.