Vihreiden kannatus jäi vasemmistoliitosta jälkeen noin 0,6 prosenttiyksikköä. Puheenjohtajan sijaisen Iiris Suomelan mukaan vaalit olivat vihreille selvästi tappiolliset.

Vihreät kärsi aluevaaleissa vaalitappion.

Alustavien tulosten mukaan vihreiden kannatus jäisi 7,4 prosenttiyksikköön ja laskua viimeisiin kuntavaaleihin olisi noin vajaat kaksi prosenttiyksikköä. Vihreät on aiemmin sanonut, että jos vihreiden kannatus osuisi aluevaaleissa 9 ja 10 prosentin väliin, puolue olisi tyytyväinen.

Nyt niin ei käynyt.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela valittiin aluevaltuustoon omalta hyvinvointialueeltaan Pirkanmaalta. Hän kertoo Ilta-Sanomille olevansa puolueen kokonaistulokseen pettynyt.

– Tavoittelimme korkeampaa tulosta. Aika selvältä näyttää, että nämä vaalit olivat vihreille tappiolliset, Suomela sanoo.

– Nämä olivat haastavat vaalit ja osuivat haastavaan hetkeen pandemian kanssa. Sote ei ihmisten mielikuvissa ole se ensimmäinen teema, joka vihreisiin julkisuudessa yhdistetään. Toki meillä on puolueessa kovia sote-osaajia. Sote ei kuitenkaan selkeästi ole teema, jossa puolueemme vielä riittävästi näkyisi tai kuuluisi. Uskottavuuden rakentaminen tällä saralla on meillä selkeästi edessä, hän arvioi puolueensa vaalitappiota.

Vasemmistoliitto ohitti vihreät keräämällä 8 prosenttia äänistä. Suomela uskoo, että osittain kyse on alueellisista eroista.

– Varmasti isoin asia on sote-aiheiden omistajuus julkisuudessa. Tässä meillä on työtä tehtävänä.

Monessa aluevaalitentissä vihreät toi ahkerasti esiin mielenterveyspalvelujen tärkeyttä. Mitä muita sote-asioita puolueen pitäisi tuoda esiin, jotta kannatus nousisi seuraavissa vaaleissa?

– Mielenterveyskeskustelu on noussut kunnolla esiin ensimmäistä kertaa vaaleissa vasta nyt. Monesti on niin, että kun uusia asioita nostetaan esiin, ei päästä vielä kovin syvälle ratkaisuihin. Nyt kun keskustelu on avattu, toivon, että voimme päästä syvemmälle ratkaisuihin. Esimerkiksi henkilöstöpulan ratkaisu on iso kysymys, Suomela vastaa.

Vihreillä on ollut aiemmin vaikeuksia tavoittaa kannattajia pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Miten puolue aikoo jatkossa tavoittaa kannattajansa aluevaaleissa, joissa Helsinki ei ole mukana?

– Toivon, että jatkossa poliittista keskustelua käydään koko Suomea ajatellen. Pääsin ennen vaaleja kiertämään valtaosan hyvinvointialueista ja eri puolilla maata tehdään aktiivista työtä paremman maailman puolesta. Vihreillä on valtuutettu jokaisella hyvinvointialueella, joten on tärkeää tukea paikallista työtä.

Suomela ei päässyt vihreiden vaalivalvojaisiin paikan päälle ja piti kiitospuheensa etäyhteydellä. Tämä johtuu siitä, että Suomelan lapsi sairastui koronavirukseen juuri ennen vaalipäivää. Hän kertoo, että toistaiseksi hänen oma vointinsa on hyvä ja lapsen vointi on parempaan päin.