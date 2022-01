Sanna Marin iloitsi kakkospaikasta: ”Me olemme voittaneet gallupit”

Sdp ja Marin hyrisivät tyytyväisyyttään kakkospaikkaan.

Kello 20 näytti hyvältä Sdp:lle.

Ennakkoäänissä kokoomus oli ykkönen odotetusti 21,5 prosentin kannatuksella. Kannatuskyselyissä kolmisen prosenttiyksikköä kokoomuksen perässä ollut Sdp oli aivan kokoomuksen kannassa, puoli pinnaa perässä – tasan 21 prosenttia.

Keskusta oli kyttäysasemissa 20,1 prosentin kannatuksella.

Pääministeri, puheenjohtaja Sanna Marin (sd), kuten koko Sdp:n väki ei vielä liikoja tuuletellut ennakkoäänien jälkeen pienimuotoisissa vaalivalvojaisissa Paasitornissa.

Marin halusi tietää äänestysprosentin, ennakoitua parempi äänestysprosentti olisi hyvä uutinen demareille.

Äänestysprosentti jäi 47,5 prosenttiin, ja Ylen ennuste ennen iltakymmentä kertoivat, että Sdp:n haaveet ykköspaikasta kuihtuivat: kokoomus voittaisi vaalit suhteellisen selvästi, ja Sdp ja keskusta kamppailevat tasaväkisesti kakkospaikasta 19,6 prosentin kannatuksilla.

Keskustan ja Sdp:n kisa etenivät tasalukemissa koko loppuillan. Kun Marin saapui takaisin Paasitorniin puolueensa vaalivalvojaisiin, Sdp oli mennyt ehkä jo lopullisesti keskustan ohi.

Muutama prosentti ääniä oli laskematta, Sdp oli keskustan edellä jatkuvasti 0,1 prosenttiyksikköä, kannatusta molemmilla 19 ja risat.

– Ollaan tosi iloisia, Marin sanoi.

Paasitornissa Sdp:n vaalivalvojaisissa paikalla olivat vain puolueen kolme varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri ja muutama puolueen työntekijä, kun Marin kiitti demariväkeä nettiyhteyden kautta.

– Te olette tehneet mahtavaa työtä kaikkialla Suomessa. Meillä on ollut upeita ehdokkaita. Olen tosi iloinen ja tyytyväinen. Tämä on paljon parempi tulos kuin kuntavaaleissa, parempi tulos kuin eduskuntavaaleissa. Me olemme voittaneet gallupit, Marin totesi.

Marin jaksoi iloita myös siitä, että hallituskumppanit pärjäsivät vaaleissa.

– Keskustalla on myös upea tulos. Mielestäni tämä kertoo siitä, että hallituksen soteuudistus, meidän läpiviemä lakikokonaisuus, sillä on kansan vahva tuki. Nyt meidän (sd) valtuutetut hyvinvointialueilla tulevat varmistamaan, että ihmisten palvelut myös käytännössä paranevat. Tosi hieno tulos, Marin valoi uskoa.

Sdp kamppaili kokoomuksen kanssa eteläisen Suomen hyvinvointialueilla ykköspaikasta.

Sdp voitti itselleen viisi hyvinvointialuetta: Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Satakunnan, ja Päijät-Hämeessä Sdp ja kokoomus kisasivat voitosta äänenlaskun loppumetreille.

Demareilla oli toiveissa peitota kokoomus myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sekä Keski-Uusimaalla ja Pirkanmaalla, mutta nämä kolme aluetta menivät jo kokoomukselle. Varsinais-Suomi oli jo etukäteen kokoomuksen heiniä, ja kokoomus voitti odotetusti rökälelukemin Länsi-Uudellamaalla.

Keskustaa auttoi aluevaaleissa kisassa demareita vastaan se, että Helsingissä ei äänestetty, koska Helsingin kaupunki hoitaa oman sotensa. Keskustan kannatus kuntavaaleissa Helsingissä oli 2,4 prosenttia.