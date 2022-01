Orpo, Marin ja Saarikko hehkuttavat vaalitulosta, Purra tuskailee äänestysprosenttia

Saarikon mielestä vaalitulos on voitto lähipalveluille.

Ylen vaaliennusteen mukaan kokoomus on menossa aluevaalien voittoon. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli valmis tuulettamaan, kun ennuste julkaistiin.

– Kyllä tämä on kova tulos. Se meidän viesti siitä, että hyvinvointialueilla pitää tehdä vastuullista politiikkaa, on saavuttanut ihmiset. Uskon, että tämä on myöskin samalla viesti siitä, että kokoomus on tehnyt vahvaa oppositiopolitiikkaa ja tuonut vaihtoehdon vasemmistohallituksen talous- ja työllisyyspolitiikalle.

Orpo halusi kiittää ehdokkaita ja kertoi kokoomuksen lähtevän nöyrällä mielellä eteenpäin yhdessä muiden kanssa, vaikka vastustikin hallituksen mallia sote-uudistuksesta.

– Tämä taitaa olla kokoomuksen tämän vuosikymmenen toiseksi kovin vaalitulos, Orpo sanoi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vaikuttaa huojentuneelta vaaliennusteen 19,6 prosentin lukemaan.

Keskusta ja SDP ovat tasoissa Ylen vaaliennusteessa.

– Olen valtavan tyytyväinen ja kiitollinen siitä luottamuksesta, joka keskustaan palasi. Rohkenen toivoa, että keskustan kannatuskaamos olisi selätetty, mutta jokainen vaali on oma vaalinsa.

Saarikko tulkitsee tulosta ennen kaikkea aluevaaliehdokkaiden hienoksi työksi. Hän katsoi myös, että ihmiset ovat halunneet äänestää vaaleissa omista lähipalveluistaan.

– Tämä on vaalivoitto lähipalveluille.

Pääministeripuolue SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin pitää ennusteen osoittamaa 19,6 prosentin lukua erittäin hyvänä.

– Voitamme gallupit, lisäksi me olemme kuntavaaleja lähes kaksi prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla.

Marinin mielestä ihmiset ovat ymmärtäneet, mistä vaaleissa oli kyse, ja vaalikampanjassa on pystytty puhumaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

– Mielestäni tämä vaali oli kolmen suuren paluu, ehkä perinteisemmän politiikan paluu.

Perussuomalaisten Riikka Purra suhtautuu 11 prosentin kannatukseen tyyneydellä, vaikka se on merkittävästi eduskuntavaalikannatusta heikompi.

– Oli alkujaan selvää, että perussuomalaisten kannattajat eivät välttämättä innostu sotevaaleista.

Purran huoli kiinnittyy oman puolueen sijasta valtakunnalliseen äänestysaktiivisuuteen, joka on 47,5 prosenttia.

– Kyllä se on karmean alhainen. Olen tietysti tästä lukemasta huolissani, ja valitettavasti se osuu perussuomalaisiin aivan erityisesti.