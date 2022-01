Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan liikoja luvanneille koittaa vaali-illan jälkeen ”kylmä suihku”.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen katsoo, ettei suurin osa suomalaisista hyödy sote-uudistuksesta.

– Kymmenessä maakunnassa oli tehty jo sote-uudistus eli kuntayhtymillä oli yhdistetty perus- ja erikoispalvelut, Uudellamaalla ja Helsingissä ei yhdistetty, mutta silti tehtiin joku sote-uudistus. Sanotaan, että joku kolmisen miljoonaa ihmistä ei mitenkään varsinaisesti hyödy uudesta hallintomallista, Häkkänen kommentoi kokoomuksen puoluetoimistolla vaali-iltana.

Häkkäsen mukaan Helsingin ex-pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) puheissa ”maan tyhmimmästä hallintouudistuksesta” on ”osa totuutta”.

– Eri puolilla Suomea tosi moni kysyi, miksi uusi valtuustojärjestelmä pitää perustaa. Nyt käytiin ne vaalit, jotka eduskunta päätti, kokoomus on todennut siitä, että pulinat pois.

Häkkänen kertoi kantavansa huolta kustannustenhillintätavoitteen romuttumisesta.

IS kertoi aiemmin, että sote-muutoskustannukset kasvavat joka vuosi vuoteen 2035 asti – uudistuksen käynnistämiseen palaa rahaa vuosittain 429–749 miljoonaa euroa.

Sote-lakiesityksessä arvioidaan, että sote-uudistus voisi vahvistaa julkista taloutta vuoden 2035 jälkeen.

– Aluevaltuutetuilla tulee olemaan iso kysymys, miten räjähdysmäistä kustannusten nousua ja hoitajatarpeen nousua voidaan edes jotenkin hillitä. Avain on se, että Suomessa on parhaita käytäntöjä eri puolilla, missä pärjätään niukemmilla resursseilla ja saadaan palveluja aikaiseksi.

Miten on mahdollista yhdistää kustannusten hillintä ja palveluista huolehtiminen? Miten temppu tehdään?

– Luulen, että vaali-illan jälkeen kaikille tulee aika kylmä suihku, jotka ovat luvanneet liikoja. Kaikki puolueet ovat samaa mieltä, että jokaiselle luvataan hyvä hoiva, turvaverkot ja palveluihin pääsy, mutta jos haluamme estää erittäin voimakkaan verojen kasvun ja henkilöstöpulan realisoitumisen, niin totta kai pitää tehdä toimenpiteitä, joilla otetaan järkevimmät toimenpiteet käyttöön.

Mitä ne ovat?

– Päijät-Hämeen sote pystyy tarjoamaan 3 200 eurolla per asukas hyvää hoivaa, mutta vaikka Pohjois-Savo tarvitsee 4 500 euroa. Kyse on pitkälti työn johtamisesta, palveluprosesseista, parhaiden käytäntöjen hyödyntämisestä. Miksi on voimakkaat erot, vaikka asukkaan ikä ja sairastavuus otetaan huomioon? Hoitojärjestelmät ovat täysin erilaisia, osassa palaa enemmän rahaa ja tarvitaan enemmän hoitajia, jotta saadaan sama palvelu aikaiseksi. Jossain päin tarvitaan myös yhteistyötä yritysten kanssa, ei sekään voi olla tabu.