Keskusta ponkaisi kärkeen – Saarikko ISTV:lle: ”Äänestäjät käsittivät, mistä vaaleissa on kyse. Nämä eivät olleet bensavaalit”

Keskustan Annika Saarikko kuittaili perussuomalaisille, jonka vaaliteemat eivät aina käsitelleet aluevaalien teemoja. Perussuomalaiset lähti vaaleihin muun muassa vaatimalla bensan hintaa alas.

Illan myötä keskustan kannatus on lähtenyt nousuun ja puolue on ohittanut sekä Sdp:n että kokoomuksen. Äänistä on vielä laskematta nelisenkymmentä prosenttia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko selitti puolueen vaalitulosta ISTV:n haastattelussa Kuntatalolla seuraavasti:

– Miten tämä tulos tehtiin. Meillä oli erittäin hyvät ehdokkaat. Vaali otettiin tosissaan. Innostuneesti kampanjoitiin koronarajoitusten puitteissa. Mielestäni keskustalla oli myös selkeä vaaliviesti. Me halusimme kertoa suomalaisille, että kysymys on lähipalveluista.

Hän kuittaili myös perussuomalaisille, jonka vaaliteemat eivät aina käsitelleet aluevaalien teemoja. Perussuomalaiset lähti vaaleihin muun muassa vaatimalla bensan hintaa alas.

– Mielestäni tulos viittaa ennen kaikkea siihen, että äänestäjät kyllä käsittivät, mistä vaaleissa on kyse. Ihmisten kokoisista asioista, sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Nämä eivät olleet bensavaalit, eivätkä maahanmuuttovaalit. Ja tästä annan tunnustusta suomalaisille äänestäjille, jotka tämän oivalsivat, Saarikko sanoi.

ISTV:n yhteishaastattelussa esiintyneet Saarikko ja pääministeri Sanna Marin (sd) onnittelivatkin jo toisiaan vaalituloksesta.

Heidän mukaansa vaalituloksella ei sinänsä ole vaikutusta hallitusyhteistyöhön.

– Suoraa yhteyttä hallitustyöhön en näe. Meillä on hyvin erilainen työlista kuin näillä alueilla. Rohkenen vedota meidän kannattajiin ja tuleviin valtuutettuihin, että yhteistyöhön meidän on myös alueilla pakko kyetä, Saarikko sanoi.