Täällä äänestettiin laiskimmin koko Suomessa

Äänestyserot repesivät suureksi, mutta yksikään kunta ei noussut yli 70 prosentin.

Ensimmäisten aluevaalien äänestysprosentti jäi erittäin matalaksi, 47,5 prosenttiin.

Vantaalla, Ilomantsissa ja Pukkilassa äänestettiin laiskimmin Suomessa. Vantaalla prosentti jäi 38:aan. Vantaa jäi myös viime kunnallisvaaleissa alle 50 prosentin.

Äänestyserot olivat isoja. Luoto, Kauniainen ja Korsnäs olivat vilkkaimpien äänestyskuntien kärjessä. Niissä prosentti nousi yli 65:n.

Äänestystulos osoitti, että aluevaalit olivat kolmen suurimman puolueen, kokoomuksen, Sdp:n ja keskustan juhlaa. Huonoimmin pärjäsivät perussuomalaiset. Myös vihreillä kannatus jäi heikoksi. Vihreiden vahvalla kannatusalueella Helsingissä ei järjestetty aluevaaleja.

Politiikan tutkija Claus Stolpe Åbo Akademista sanoo, että vihreät ja perussuomalaiset kärsivät heikosta äänestysinnosta eniten.

Tämä voi näkyä äänestysprosenteissa niissä kunnissa, joissa esimerkiksi perussuomalaisilla on vahva kannatus.

– Vihreillä on hyvin nuoria äänestäjiä. Ehkä on luonnollista, että juuri tällaiset ehkä ’vähän tylsät’ kysymykset eivät kiinnosta heitä.

– Mitä tulee perussuomalaisiin, alhainen äänestysprosentti heikentänee heitä ehkä automaattisesti. Heidän äänestäjänsä voivat kuulua niihin ryhmiin, joilla on matala kynnys jäädä kotiin. Lisäksi puolue on vastustanut uudistusta, joten se on saattanut myös viedä heidän kiinnostuksensa.

Nukkuvien kuntien selitykset voivat olla monen tekijän summa. Vuodenaika, väsymys korona-aikaan, vieraantuminen kunnallispolitiikasta ja siten aluevaaleistakin tai hyvinvointialueita koskeva epäluulo.

Myös viime vuoden kunnallisvaaleissa äänestettiin laiskasti, kun vain 55,1 prosenttia äänioikeutetuista kävi vaaliuurnalla.

Näissä kunnissa äänestysprosentti jäi viimeksikin alle 49 prosentin: Kajaani, Pieksämäki, Hyrynsalmi, Joensuu, Kotka, Varkaus, Iisalmi, Vantaa ja Suomussalmi.