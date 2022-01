Äänestysprosentti oli ennätyksellisen huono – ”On ikävää, että asiat, joiden pitäisi olla tärkeitä kaikille, eivät innosta”

Äänestysprosentti jäi erittäin alhaiseksi.

Historiallisten aluevaalien äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi kansallisissa vaaleissa, mikä oli etukäteen huolena muun muassa pääministerillä.

– Pakko sanoa, että se äänestysprosentti jännittää itseä hieman, Sanna Marin (sd) sanoi alkuillasta vaalivalvojaisissa ja toivoi sen nousevan yli 50:een.

Näin ei käynyt, vaan prosentti on todella matala: 47,5.

Kun aluevaalien äänestysprosentti jäi alle 50:n, se tarkoittaa, että kaikkiaan hyvinvointialuemalli perustuu vähemmistön poliittisiin näkemyksiin.

– Kyllä se vääjäämättä tarkoittaa tätä. Sitä ei ole mitenkään kiertäminen, yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta sanoo.

Jo vuoden 2021 kuntavaaleissa nähtiin historiallisen alhainen äänestysprosentti, kun 55,1 prosenttia äänioikeutetuista antoi äänensä. Vuoden 2019 EU-vaaleissa 40,8 prosenttia äänioikeutetuista kävi vaaliuurnilla.

Karimäki muistuttaa, että toisaalta luku on silti yksi muiden joukossa. Isompi asia on se, että äänestysaktiivisuus on ollut pidempään alamaissa menneisiin vuosikymmeniin verrattuna.

– Nämä olivat uudet vaalit, tammikuu hankala aika, ja korona-aika. Useampi asia yhdistyi. Kampanjointi oli haasteellista.

– Poliittisen osallistumisen eriytyminen, mikä on nostettu vaalitutkimuksissa esiin, on isompi kysymys. Tiedämme, että hyvin toimeentulevat, korkeasti koulutetut ja terveet ihmiset äänestävät keskimäärin muita aktiivisemmin.

– Näiden ihmisten, jotka muutenkin ovat jo hyvässä asemassa, ääni kuuluu vaalituloksessa kovimpaa.

Politiikan tutkija Claus Stolpe Åbo Akademista huomauttaa myös, että monen mielestä politiikka on vieraantunut tavallisen ihmisen elämästä, eikä äänestäminen kiinnosta, koska ’poliitikot eivät välitä’.

Tutkija Claus Stolpe pitää äänestystulosta valitettavan alhaisena.

– On tietysti ongelma, kun äänestysprosentti on hyvin alhainen. On ikävää, että asiat, joiden pitäisi olla tärkeitä kaikille, eivät innosta.

– On kuitenkin niinkin, että maailma myös paikallistasolla on monimutkaisempi kuin menneinä vuosikymmeninä. Tietoa kyllä löytyy, jos sitä etsii. Mutta ihmiset myös välillä odottavat, että ongelmien ratkaisut ovat helppoja kuin smörgåsbord Ruotsin-laivalla.

Yleensä sote-palvelut nousevat vaaleissa tärkeimpien teemojen joukkoon.

– Vaikka asia koettaisiin tärkeäksi, sekään ei automaattisesti saa ihmistä liikkeelle, vaan äänestäminen on monisyisempi kokonaisuus. Voidaan kokea, että äänestäminen ei ole itselle hyödyllistä tai että sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, Karimäki sanoo.

Vertailukohta puuttui

Heikkoa tulosta selittää sekin, että vaaliasetelma rakentuu yleensä niin, että päätöstä peilataan johonkin tapahtuneeseen.

– Joko olet sitä mieltä, että tehdyt asiat ovat hyviä tai eivät. Tässä ei ollutkaan sitä mahdollisuutta. Tässä ei ole mitään vielä tapahtunut ja se näkyi kampanjoinnissa, jossa katsottiin vaan tulevaan ja luvattiin yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, Karimäki sanoo.

Hän muistuttaa, että vuoden 2025 aluevaalit pidetään joka tapauksessa kuntavaalien yhteydessä. Siksikään surkeaa tulosta ei kannata liikaa surra. Seuraavat vaalit näyttävät paremmin suunnan.

Tutkija Jenni Karimäki muistuttaa, että aluevaaleja ei järjestetä yksinään enää.

– Silloin äänestysprosentti on toivottavasti korkeampi. Ne, jotka menevät äänestämään, äänestävät todennäköisesti molemmissa vaaleissa, Stolpe sanoo.

Hän huomauttaa myös, että Suomi on yhä kärkikamppailussa, kun globaalisesti puhutaan kansalaisten luottamuksesta poliittiseen järjestelmään. Äänestysaktiivisuus on kuitenkin eurooppalaista keskitasoa. On paljon erilaisia vaalijärjestelmiä, kuten Ruotsissa, jossa on kolme vaalia samana päivän (kunta, alue ja eduskunta) ja puolueilla ”valmiit rankinglistat”.

– Eli äänestät ainoastaan puoluetta. Heillä on tosi korkea äänestysprosentti, mutta se ei automaattisesti tarkoittaa sen että heidän järjestelmä on parempi kuin meidän.

Vaalien äänestysvilkkautta oli erityisen vaikea povata etukäteen, sillä hyvinvointialueiden sote- ja pelastustoimen palveluiden päättämisestä äänestettiin ensimmäistä kertaa.

Äänioikeutettuja on noin 3,9 miljoonaa. Helsingissä ja Ahvenanmaalla ei äänestetty.