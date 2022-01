Main ContentPlaceholder

Politiikka

Tiedätkö vieläkään, mistä juuri äänestit? Kysyimme äänestäjiltä Vantaalla

Suomen hyvinvointialueiden aluevaltuustot valitaan tänään historiallisesti ensimmäistä kertaa. Vuosia jatkuneen sote-väännön vuoksi kansalaisille on voinut jäädä kuitenkin epäselväksi, mistä aluevaaleissa on kyse. Kävimme Martinlaakson äänestyspaikalla Vantaalla kysymässä äänestäjiltä, tietävätkö he, mistä he sunnuntaina äänestivät.

