Aluevaaleista käydään reipasta sanailua Twitterissä – Helsingin ex-pormestarilta tulikivenkatkuinen kommentti: ”Lippujen kuuluisi olla puolitangossa”

Helsinki ja Ahvenanmaa ovat näistä vaaleista sivussa, sillä pääkaupungissa kaupunki vastaa jatkossakin palvelujen järjestämisestä.

Suomen historian ensimmäiset aluevaalit näkyvät isolla tavalla myös Twitterissä.

Aluevaaleissa valitaan edustajat kaikkiaan 21 hyvinvointialueen aluevaltuustoon.

Hyvinvointialueet ottavat ensi vuoden alusta kunnilta ja kuntayhtymiltä vastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Lue lisää: Millainen jännitysnäytelmä historian ensimmäisistä aluevaaleista tulee? IS seuraa, suora lähetys kello 19.20

Kaikki eivät muutoksesta ole mielissään.

Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) lataa täyslaidallisen hallintouudistuksesta.

– Vaalipäivä on Suomessa aina liputuspäivä. Tänään lippujen kuuluisi kuitenkin olla puolitangossa, kun maan tyhmin hallintouudistus lopullisesti sinetöidään. Käykää silti ihmiset äänestämässä. Aina on väliä sillä, kuka päättää, lataa Olympiakomitean nykyinen puheenjohtaja.

Osa taas suhtautuu vaalipäivää hieman kevyemmin.

Politiikan toimittaja ja tietokirjailija Jari Korkki naljailee jo etukäteen odotettavissa olevasta alhaisesta äänestysprosentista sekä koronaviruksesta.

– Jos äänestyskattavuus jää alle 50 prosentin, emme ehkä saavuta laumasuojaa ja sotesta tulee taas uusi variantti. #aluevaalit2022, Korkki twiittaa.

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner muistuttaa, että jos äänestysprosentti on alhainen, niin sitä enemmän annetuilla äänillä on merkitystä.

– Mitä harvempi äänestää, sitä enemmän annetulla äänellä on merkitystä. Jos vaikka vertaa tilannetta jossa kaikki äänestää tilanteeseen, jossa äänestysprosentti on alle 50 %, on jälkimmäisessä vaalissa annetulla äänellä yli tuplasti suhteellista voimaa edelliseen verrattuna, Jungner ruotii.

Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila ennustaa, että uusi maakuntamalli voi johtaa kuntaliitoksiin.

– Lyön vetoa, että maakuntamalli puretaan 20 vuoden sisällä. Niin järjetön se on. Meillä tulee lopulta olemaan joko maakuntia ilmaan kuntia tai yhä yhdistyviä suurkuntia ilman maakuntahallintoa. Mutta toinen taso puretaan takuulla joskus resurssien vuoksi. Äänestä silti tänään, Ihamuotila kirjoittaa Twitterissä.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kommentoi, että kaikki puolueet voivat tuntea itsensä vaalien jälkeen voittajiksi.

– Vaaliennuste #aluevaalit2022: Illalla kaikkien puolueiden puheenjohtajat kertovat voittaneensa. Mutta mihin tuloksia oikeasti pitäisi verrata? Edelliset eduskuntavaalit? Kuntavaalit? Erityisesti nyt kun Helsinki ja Ahvenanmaa eivät ole lainkaan mukana”, Puttonen kirjoittaa.

Politiikan tutkija Erkka Railo viittaa twiitissään lähes kaikkien puolueiden haluun säästää mieluummin tiloista kuin henkilökunnasta.

– Vaaleissa on usein puhuttu ”taikaseinästä”, jolla vastakkaista ideologiaa edustavat puolueet kuulemma rahoittavat uudistukset. Näissä vaaleissa on nähty toisenlainen ”taikaseinä”, kun miltei kaikki puolueet vakuuttavat säästävänsä seinistä, Railo sanailee.

Julkkispappi Kari Kanala kertoo juovansa vaalikahvit silti, vaikka ei helsinkiläisenä voikaan äänestää.

– Outo vaalipäivä, kun ei voi äänestää. Vaalikahvit juon silti. Äänestäkää te, jotka voitte, Kanala twittaa.

Ylen uutisankkuri Pia Pasanen kertoo twiitissään leikkisästi antaneensa äänensä Avanto-hyvinvointialueelle. Twiitin kommenteissa toivotaan, että ääni palaa iltaan mennessä takaisin.