Puoluejohtajat kampanjoivat loppuun asti: Marin paljasti salaisuuden, Andersson vastasi kysymyksiin tyttärensä huoneessa

Riikka Purra kertoi, miksi perussuomalaiset puhuvat bensan hinnasta ja Annika Saarikko kohtasi tutun 35 vuoden takaa.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat kampanjoineet eri tavoin viimeisenä päivänä ennen aluevaaleja. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin kampanjoi koronan vuoksi etänä. Hän osallistui puolueensa hyvinvointiliveen, jossa Alivaltiosihteeristä tuttu humoristi, toimittaja Jyrki Liikka haastatteli häntä.

Marin jakoi viime hetken kampanjointivinkkejä ehdokkaille ja paljasti salaisuuden, ettei hän ikinä valmistaudu television puheenjohtajatentteihin.

– Minulle kyllä aina koostetaan materiaalia, mutta enpä juuri niitä lue. Mä menen tentteihin ihan omana itsenäni ja pitkä kokemus politiikasta auttaa, Marin kertoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kiersi kampanjoimassa Uudellamaalla. Videoterveisissään tien päältä hän kertoi Ylen toimittajan käyneen kysymässä, mistä ihmiset ovat vaaleissa jutelleet.

– Puhuin, että monelle on epäselvää, mistä varsinaisesti äänestetään. Mainitsin myös, että syyskuusta asti, kun on kierretty puoluejohdon kanssa koko Suomi läpi, niin on myös keskusteltu siitä, paljonko se bensa maksaa, Purra kertoi.

Toimittaja oli todennut tähän, että eihän bensan hinnasta päätetä aluevaaleissa.

– Heureka. Ei päätetäkään aluevaaleissa. Mutta se kiinnostaa ihmisiä, Purra totesi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson piti kyselytunnin sotesta ja aluevaaleista kotoaan käsin.

– Tämä on tällainen kotiversio. Oikein hyvää lauantaiaamupäivää kaikille. Tällä kertaa vastailen tyttäreni huoneessa kysymyksiinne, Andersson kertoi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi tehneensä viimeiset kaksi viikkoa koronaturvallista toppahousujen vaalityötä eri puolilla Suomea. Kierros päättyi tänään Pirkanmaalle.

– Päivän kahdeksas ja viimeinen kunta oli Sastamala. Tilaisuus oli jo ohi ja juuri kun olin hyppäämässä autoon, joku huusi nimeäni. Stiinahan se oli. Päiväkerhontäti Oripäästä vuodelta 1987, Saarikko kertoi.

– Meitä molempia liikutti hirveästi, että satuimme kohtaan juuri siinä parkkipaikalla pakkasessa, hänen uudella kotipaikkakunnallaan.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisen Iiris Suomelan osalta kampanjan loppukiri meni kokonaan uusiksi.

– Perheen 1-vuotias sai eilen iltapäivällä positiivisen kotitestituloksen. Nyt kuume on jo onneksi laantunut ja muutkin oireet helpottaneet. Oma testitulokseni oli negatiivinen, mutta riskien minimoimiseksi vietän silti tulevat päivät kotona, Suomela kertoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiersi kampanjoimassa ehdokkaiden kanssa Uudellamaalla Tapiolassa, Kirkkonummella ja Lohjalla.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kampanjoi viimeisenä päivänä kotimaakunnassaan Pohjanmaalla Luodossa ja Pietarsaaressa.