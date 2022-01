Kommentti: Kokoomuksen pelisilmä petti viime metreillä

On vaikea ymmärtää miksi kokoomus haluaa aloittaa poliittisen mutapainin kaksi päivää ennen vaaleja, kirjoittaa politiikan toimittaja Johannes Kotkavirta.

Maakuntavaalien äänestyspäivä on ylihuomenna ja tunnelma nousee. Tämä on ollut nähtävissä esimerkiksi Ilta-Sanomien vaaliväittelyissä, joissa puolueiden puheenjohtajien kohtaamiset ovat olleet yllättävänkin tulisia. Tämä on tietenkin hyvä asia tilanteessa, jossa vaalikampanjointi on ollut koronan laimentamaa ja äänestäjien innostamisesta on ennustettu vaikeaa.

Kokoomuksen Pohjanmaan osasto löi perjantaina lisää löylyä paikallisen Ilkka-Pohjalainen -lehden etusivulle ostetussa mainoksessa, jossa hallitusta syytetään maakuntaveron salaisesta valmistelemisesta. Koko sivun mainosta koristaa kuva istuvasta Pinokkio-nukesta, jonka nenä venyy valehtelun merkiksi.

”Maakuntaveroa ei tule”, mainoksessa siteerataan hallitusta. ”Hallitus sanoo yhtä, tekee toista; maakuntaveroa valmistellaan tälläkin hetkellä”, mainoksessa lukee.

Alla myös lupaillaan: ”Jos et kaipaa uutta ylimääräistä veroa, äänestä sunnuntaina kokoomusta”.

Mainoksen on maksanut Pohjanmaan kokoomus, mutta järjestön toiminnanjohtaja Riikka Varila kertoi IS:lle aineiston tulleen puolueelta. Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko vahvisti mainoksen olevan puoluetoimiston tuottama. Hänen mukaansa niitä on tarkoitus julkaista ennen vaaleja myös muissa lehdissä.

Kokoomuksen viestintäpäällikkö Kirsi Hölttä kiisti IS:lle puolueen syyttävän hallitusta valehtelusta. Tästä ei kuitenkaan jää mitään epäselvyyttä. Kuvan alla oleva teksti vielä selventää, että punavihreä nukke kuvaa ”istuvaa hallitusta”.

Suoranainen valehtelusta syyttäminen on suomalaisessa politiikassa harvinaista. Eduskunnassa se on suoraan kielletty perustuen perustuslain vaatimuksiin kansanedustajalle soveliaasta ja arvokkaasta käytöksestä. Viime vuosina eduskunnassakin on tosin kuulu vakaviakin syytöksiä, kun kansanedustajien tausta on laventunut.

Sama kunnioittava puhetyyli on pääosin ollut voimassa myös vaalikeskusteluissa. Aluevaalien kampanjointi on ollut poikkeuksellisen kesyä, sillä yksikään puolue ei ole voinut historian ensimmäisissä vaaleissa vedota haluamaansa muutokseen. Leikkausten kaltaisista negatiivisista asioista ei ole tarvinnut puhua eikä ikäviä syytöksiä heitellä.

Tästä syystä kokoomuksen valehtelusyytös särähtää erityisesti. On vaikea ymmärtää, miksi perinteitä kunnioittava kokoomus haluaa lähteä mauttomaan loanheittoon tilanteessa, jossa sillä on tukevan oloinen johto mielipidemittauksissa ja todennäköisesti kelpo tulos tulossa. Pelätäänkö puolueessa, etteivät puheenjohtaja Petteri Orpon suoritukset vaalitenteissä sittenkään kirkastaneet viestiä riittävästi vaalivoittoon?

Osassa hallituspuolueita kokoomuksen mainos on herättänyt tyrmistystä. Yhdestä puolueesta arvioidaan, että puolue saattaa löytää syytöksen edestään vielä vaalien jälkeenkin.

Niin kutsutun negatiivisen mainonnan rantautumista Suomeen on pelätty jo pitkään. Yhdysvalloissa vaalien alla nähtävät tv-mainokset eivät ole enää vuosikymmeniin kertoneet puolueiden omista tavoitteista vaan vastustajan väitetyistä vääryyksistä. Tämä on luonut vaalien ympärille negatiivisen tunnelman ja saanut tavalliset kansalaiset karttamaan politiikkaa.

Kokoomuksen Pinokkio-mainoksessa ongelmallinen on myös lupaus veron välttämisestä, jos ääni menee aluevaaleissa kokoomukselle. Tulevat aluevaltuustot toimivat ylimpänä päättävänä elimenä hyvinvointialueilla, jotka vastaavat esimerkiksi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Uusista veroista päättäminen ei sen sijaan kuulu aluevaltuustojen tehtäviin.

Jos maakuntavero päätetään ottaa myöhemmin käyttöön, voivat valtuustot tulevaisuudessa päättää sen suuruudesta. Periaatteessa on mahdollista, että kokoomuksen johdolla aluevaltuustot päättävät asettaa maakuntaveron tason nollaan prosenttiin.

On silti harhaanjohtavaa antaa ymmärtää, että veron voisi välttää äänestämällä tiettyä puoluetta ensimmäisissä aluevaaleissa. Lause tuo mieleen perussuomalaisten Mauri Peltokankaan vaalivideon, jossa luvataan ”äänestää pihalle bensan hinnan korottajat” aluevaltuustoista, joita ei ole vielä olemassa.

Molemmissa kampanjoissa ideana on ilmeisesti yleinen protestointi hallitusta vastaan aluevaalien avulla. Kokoomuksessa pystytään kyllä parempaankin.