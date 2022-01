Sanna Marinin suuri painolasti, keskustan kovat panokset, kokoomukselle kelpaa vain voitto – tällaiset ovat aluevaalien viime hetken asetelmat

Sunnuntain aluevaaleilla on merkitystä myös hallitusyhteistyön ja ensi vuoden eduskuntavaalien kannalta, arvioi politiikan tutkija Jenni Karimäki.

Aluevaaleissa on monella puolueella paljon pelissä.

Kampanjointi sunnuntaina pidettäviin historian ensimmäisiin aluevaaleihin alkaa olla loppusuoralla. Ennakkoon vaalien äänestysaktiivisuuden arveltiin jäävän huolestuttavan alhaiseksi, mutta ennakkoäänestyksen perusteella pahimmat pelot eivät näytä toteutuvan.

Ennakkoon äänesti lopulta 26,4 prosenttia äänioikeutetuista, joka on enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

– Tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta heittää kirvestä kaivoon, sanoo yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

Helsingin yliopiston yliopistotutkija Jenni Karimäen mukaan vaalien ympärille on saatu vaalipöhinä.

– Vaalien ympärille on viime viikkojen aikana kuitenkin saatu rakennettua muista vaaleista tuttu vaalipöhinä. Ehdokkaat ja puolueet varmasti painavat ihan viimeiseen minuuttiin asti kampanjoita eteenpäin.

Koska vaalit ovat lajinsa ensimmäiset, on niiden kulun ja lopputuloksen ennustaminen erityisen vaikeaa. Esimerkiksi puheet alhaisesta kiinnostavuudesta saattavat toisaalta passivoida äänestäjiä, ja toisaalta kannustaa heidät liikkeelle.

Karimäen mukaan vaalien erityisyys on näkynyt myös puolueiden ja ehdokkaiden kampanjapuheissa. Perinteisesti vaalikampanjassa asemoidaan omia lupauksia siihen, mitä aikaisemmin on tehty, ja luvattu joko muutosta tai jatkuvuutta.

– Nyt tämä ei onnistu asiakysymyksissä. Ei voi sanoa, että olisimme tehneet jotain toisin, kun kukaan ei ole vielä tehnyt mitään. Vaaleihin yleensä liittyvä menneen tarkastelu puuttuu ja enemmän keskitytään luomaan kuvaa siitä tulevaisuudesta.

Pääministeripuolueen painolastin uskotaan verottavan Sdp:n kannatusta.

Lopputuloksena kaikki puolueet ovat päätyneet lähinnä lupaamaan toinen toistaan parempia palveluja. Koska aluevaltuustojen rahoitus tulee kokonaan valtiolta, ei mahdollisesti edessä olevia leikkauksia ole tarvinnut perustella.

Vaikka esimerkiksi keskusta ja vasemmistoliitto ovat kampanjoissaan ottaneet kantaa palveluverkoston karsimista vastaan, ovat suuret linjanvedot ovat olleet vähissä. Niistä vaikeneminen liittyy Karimäen mukaan taktikointiin, jossa halutaan pitää vaihtoehdot auki.

– Näin on helpompi lähteä tekemään niitä ratkaisuja aluevaltuustoissa, kun ei ole etukäteen paalutettu ehdottomasti kynnyskysymyksiä. Tämä on paitsi äänestäjille, myös tuleville valtuutetuille uusi tilanne. Silloin on ihan järkevääkin pitää kenttä avoinna.

Harvoja kiistelyn aiheita vaaliväittelyissä on ollut puolueiden suhtautuminen itse sote-uudistukseen. Erityisesti oppositiopuolueet ovat hakeneet kannatusta arvostelemalla uudistusta ja sen rahoituspohjaa.

Tuoreiden mielipidemittausten perusteella kokoomus olisi nousemassa vaaleissa suosituimmaksi puolueeksi kuntavaalien tapaan. Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa kokoomus oli ykkönen 22,4 prosentin kannatuksellaan.

Kokoomus hyötyy oppositioasemastaan ja lisäksi puolueen äänestäjät ovat myös tunnetusti tunnollisia äänestäjiä. Kuvassa kokoomuksen aluevaaliehdokas Maarit Raja-Aho Vantaalla.

Karimäen mukaan kokoomuksen kuntavaalien alla alkanut kannatusnousu näyttää kantavan myös aluevaaleihin.

– Kuntavaaleissa puolue nousu vähän hankalasta tilanteesta kuntavaalivoittoon, jonka noste on sitten näkynyt. Viimeisessä mittauksessa marginaali toisena tulevaan Sdp:hen oli kokoomuksen näkökulmasta aika turvallisen tuntuinen.

Kokoomus hyötyy Karimäen arvion mukaan oppositioasemastaan. Puolueen äänestäjät ovat myös tunnetusti tunnollisia äänestäjiä.

– Kokoomukselle muu kuin vaalivoitto olisi varmasti pettymys.

Ylen mielipidemittauksessa suurimman nousun oli tehnyt keskusta, jonka kannatus kasvoi 2,4 prosenttiyksiköllä 17,7 prosenttiin. Tuloksella pitkään kannatusalhossa taivaltanut keskusta nousisi takaisin kolmen suurimman puolueen joukkoon.

– Vaalivoitto olisi myös tunnustus keskustan äänestäjiltä sille, että puolueen vuosikymmeniä tavoittelema aluehallinto on nyt saavutettu.

Toisaalta heikko vaalitulos sattuisi juuri keskustaan erityisen paljon.

– Jos kävisi niin että puolue tekisi huonomman tuloksen kuin kuntavaaleissa, niin olisihan se valtava pettymys.

Vaikeimmat aluevaaleista on tulossa perussuomalaisille ja vihreille.

– Nämä ovat niin sanottuja uuden politiikan puolueita, jotka ovat lähtökohtaisesti rakentuneet muuten kuin tällaisten perinteisten politiikkakysymysten kautta. Molempien puolueiden äänestäjät liikkeelle saavia ydinteemoja eivät ole sosiaali- ja terveysalan kysymykset.

Sosiaali- ja terveysalan kysymykset eivät saa perussuomalaisten äänestäjiä tehokkaasti liikkeelle. Kansanedustaja Leena Meri ja puoluesihteeri Arto Luukkainen kampanjoivat Tuusulassa.

Perussuomalaiset ovat pyrkineet kampanjoimaan tutuilla teemoillaan, maahanmuuton kustannuksien hillitsemisellä, kehitysavun kaltaisten menojen kyseenalaistamisella ja jopa polttoaineen hinnalla. Ylen kannatusmittauksessa puolueen kannatus oli rojahtanut 3,3 prosenttiyksiköllä 14,3 prosenttiin.

Vihreät on pyrkinyt pitämään esillä mielenterveyspalvelujen parantamista – Karimäen mukaan kohtalaisen menestyksekkäästi. Lisähaastetta vihreille aiheutuu siitä, ettei puoleen ydinkannatusalue Helsinki ole mukana aluevaaleissa.

– Lisäksi molemmilla puolueilla on perinteisesti ollut työtä saada aktivoitua kannattajansa äänestyskoppiin saakka.

Vihreät on pyrkinyt pitämään esillä mielenterveyspalvelujen parantamista.

Vasemmistoliitto on mielipidemittauksissa noussut vihreiden edelle. Puolue on onnistunut esiintymään selkeänä vastavoimana erityisesti kokoomuksen ajamalle palvelujen yksityistämiselle.

– Pienemmän puolueen asemasta on helpompi esittää selkeitä ja yksiselitteisiä vastauksia. Lisäksi Li Andersson on perinteisesti ollut puoluettaan suositumpi. Tämä voi näkyä vaalituloksessa.

Sdp:llä viime vuoden kuntavaalit menivät penkin alle, ja puheenjohtaja Sanna Marinilla olisi aluevaaleissa näytön paikka. Karimäki ennustaa pääministeripuolueen painolastin tyypillisesti verottavan Sdp:n kannatusta.

Hänen mukaansa sunnuntaina haetaan asemia myös ensi vuoden eduskuntavaaleihin.

–Jos Sdp yltää vaikkapa toiseksi isoimmaksi puolueeksi ja onnistuu pitämään asemansa, niin se on hyvä lähtökohta tuleviin eduskuntavaaleihin.

Karimäki ei usko heikonkaan vaalituloksen vaikuttavan puolueiden puheenjohtajien asemaan eduskuntavaalien lähestyessä. Nykyisen hallituksen sisäistä dynamiikkaa puolueiden menestys tai heikko tulos voi sen sijaan muuttaa.

– Jos vaikka keskusta tekee huomattavasti paremman tuloksen kuin kuntavaaleissa, niin totta kai se antaa puolueelle lisäpontta viedä omia näkemyksiään vielä tarmokkaammin eteenpäin. Totta kai myös tulevien aluevaltuustojen kokoonpano vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä tulevaisuudessa tehdään.