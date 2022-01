Kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mukaan mainoksia on tulossa muihinkin lehtiin.

Kokoomus on ostanut Ilkka-Pohjalainen-lehden kannesta etusivun mainoksen, jossa väitetään, että hallitus sanoo yhtä, mutta tekee toista. Sillä viitataan siihen, että hallituksen suunnasta on sanottu, että maakuntaveroa ei tule, mutta veroa valmistellaan ”tälläkin hetkellä”.

Kuvituksena on satuhahmo Pinokkio, jonka nenä kasvoi hahmon valehdellessa. Mainoksessa Pinokkiolla on pitkä nenä.

Mainoksen maksajaksi on ilmoitettu Pohjanmaan kokoomus.

– Pohjanmaan kokoomus on maksanut mainoksen, mutta aineiston olemme saaneet puolueelta käyttöön, Pohjanmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja Riikka Varila kertoo IS:lle.

Varilan käsityksen mukaan mainoksia on tarjottu myös muille piireille ja niitä on tulossa myös muihin medioihin. Hänen mukaansa Pohjanmaan kokoomus otti mainoksen käyttöön, koska he eivät tiedä, kuinka varmasti hallitus on ajamassa maakuntaveroa.

– Välillä puhutaan toista ja välillä toista. Me emme oikein tiedä, mikä on hallituksen virallinen linja, kun veroa valmistellaan ja sitten puhutaan, että sitä ei käyttöön otettaisi, Varila perustelee.

Tässä suoraan hallitusta syytetään valehtelusta?

– En puhuisi valehtelusta. Haluamme saada selville vain, mikä on hallituksen linja, Varila sanoo.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko vahvistaa IS:lle tekstiviestillä, että mainos on puoluetoimiston tuottama. Mainoksia on Kokon mukaan tulossa myös muihin lehtiin.

Mainoksessa on käytetty sitaattia ”maakuntaveroa ei tule”. Sillä viitattaneen Rkp:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin lausahdukseen Helsingin Sanomien aluevaalitentissä keskiviikkona.

– Eilen kuulimme myös, että nyt maakuntaveroa ei tule, Henriksson sanoi tulkiten edellisen päivän puheenjohtajatenttiä MTV:llä.

Maakuntaverosta käytiin vääntöä MTV Uutisten aluevaalitentissä tiistaina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi siinä hallituksen valmistelevan maakuntaveroa.

– Sanovat he mitä tahansa, se valmistelu on käynnissä, Orpo sanoi.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin vastasi kysyttäessä, tuleeko maakuntaveroa vai ei, että "aikataulu on erittäin tiukka”.

– On hyvin mahdollista, että tällä hallituskaudella tätä kokonaisuutta ei saada..., Marin jatkoi.

– Ei sitä maakuntaveroa tule, keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko keskeytti Marinin.

– Meillä ei riitä aika sellaisen mallin valmisteluun, eikä sellaista mallia, joka täyttäisi hallituksen reunaehdot, myöskään löydy, Saarikko jatkoi.

Orpo ihmetteli, miksi veroa valmistellaan, jos sitä ei ole tulossa.

– Jonkun korvat tässä nyt heiluu, Orpo totesi.

Valtiovarainministeriössä on edelleen käynnissä projekti, jossa valmistellaan maakuntaveron sääntelyä ja käyttöönottoa. Projekti kestää kuluvan vuoden loppuun asti.

Hallitus sitoutui syksyllä 2020 siihen, että verotusta koskeva lainsäädäntö valmistuu hallituskauden aikana ja tulee voimaan viimeistään vuonna 2026. Hallitus sopi myös, että maakuntaveron käyttöönotolla ei nosteta kokonaisverotuksen tasoa.