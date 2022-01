Sunnuntai tihkuu ääretöntä jännitystä, kun kansa äänestää ensimmäisissä aluevaaleissa Natosta ja bensan hinnasta, pohdiskelee Setä Arkadia alias Timo Haapala. Mitä Natoon tulee, pääministeri Sanna Marin hyppäsi vaaliviikolla presidentin tontille – ja Sauli Niinistö joutuikin ottamaan oitis puhelun Moskovaan.

Kansa pääsee äänestämään sunnuntaina Suomen ensimmäisissä Nato-vaaleissa ja siinä sivussa myös edustajat uusiin aluevaltuustoihin, jotka päättävät jatkossa bensiinin hinnasta.

Setä Arkadia tiivistää tärkeimmän: on tämä demokratia mukavaa!

Sunnuntai-illaksi jää kaksi jännityskohdetta:

1. Meneekö kepu yllättäen Sdp:n ohi kakkoseksi kokoomuksen jälkeen, kuten tuoreimmasta Ylen gallupista voisi ounastella?

2. Ylittääkö äänestysprosentti kiihtelyksen (40 kpl oravannahkoja) prosenteiksi muutettuna?

Mutta onneksi sentään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vakaissa käsissä, kun Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin päätti lupaustensa mukaisesti aluevaalien alla keskittyä siihen tylsien koronahommien sijaan.

” Kriitikot epäilevät, että Moskovassa Marinin optiottomia lausuntoja luettiin innoissaan.

Marinia moitiskeltiin, kun hän meni linjaamaan Reutersille, ettei Suomi ole Nato-hakemusta jättämässä ainakaan hänen kaudellaan – syttyipä sotia tai sattuipa mitä tahansa. Kriitikot epäilevät, että Moskovassa Marinin optiottomia lausuntoja luettiin innoissaan.

Marinin julistus oli oivallisesti ajoitettu samalle päivälle, jolloin tuli kuluneeksi tasan 30 vuotta Suomen ja Venäjän naapuruussopimuksen solmimisesta, jonka allekirjoittivat pääministeri Esko Aho (kesk) ja Venäjän pääministeri Gennadi Burbulis.

Etteikö vain presidentti Vladimir Putin ottanut Marinin haastattelusta printtiä ja pannut sitä hiirimattonsa alle talteen tulevaa käyttöä varten?

Marin sai toki myös tukijoita. Ensimmäisinä häntä ehtivät kannattamaan ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) ja Donetskin kansantasavallan virallinen edustaja, dosentti Johan Bäckman.

Sitä emme tiedä, mitä se herra, joka ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa (pitkä tauko) yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa eli presidentti Sauli Niinistö on Marinin puheista miettinyt. Mutta yhtä kaikki hän katsoi asiakseen soittaa perjantaina Putinille ja selkeyttää tilannetta.

Jospa Niinistön päiväkirjatkin joskus julkaistaan, vähän samaan tyyliin kuin J. K. Paasikiven – tilanteen rauhoituttua...

Sotke sinä, minä selvitän. Sanna Marinin ulko- ja turvallisuuspoliittinen avaus ei mennyt aivan putkeen, Sauli Niinistölle jäi selittäjän rooli.

Epävireinen Nato-keskustelu ja Marinin tarkennukset palauttivat Setä Arkadian mieleen onnen ajat parinkymmenen vuoden takaa.

Tuolloin ei tarvinnut vängätä, kun Sdp:llä oli ulko- ja turvallisuuspolitiikan värisuora: presidenttinä istui Tarja Halonen (sd), ulkoministerinä Sdp:n Tuomioja, eduskunnan ulkoasianvaliokuntaa johti Liisa Jaakonsaari (sd) ja ulkoministeriön johtavat virkamiehet olivat demareita kaikki tyynni.

Asiantuntijat ovat korostaneet Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan vakautta ja jatkuvuutta kommenttien kuoppaisuudesta huolimatta.

Oikeastaan Suomen linjan hahmotti jo tsaarinvallan aikaan 1864 Aleksis Kiven Nummisuutarien Esko:

Kuin me vaan aina itsemme rehellisesti käytämme, sovintoa ja suosioa rakennamme, emmekä koskaan pidä suden eikä lampaan puolta, niin kukkuupa, kukkuupa viimein lähellä hautaamme kiviaidan turpeella kunnian käki.

Tästä onkin helppo viskata miehen ajatus, ja kenpä taitaisi heittää verkkoja sen tielle, urheiluministeri Antti Kurviseen (kesk), joka matkustaa Pekingiin kannustamaan Suomen olympiajoukkuetta sankarillisiin suorituksiin ja kirkastamaan Suomen ihmisoikeuslinjaa

” Kauhavan Ben Matlock on toteuttanut politiikkaa, jota jopa keskusjohtoisen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kerrotaan tarkkailleen kateellisena.

Kauhavalta silkkitielle ja Pekingiin! Urheilumies A. Kurvinen lähtee Kiinaan kannustusmatkalle.

Kauhavan Ben Matlock on toteuttanut politiikkaa, jota jopa keskusjohtoisen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kerrotaan tarkkailleen kateellisena. Kurvinen on ollut vasta vajaan vuoden ministerinä, mutta hänen johdollaan on jo päätetty perustaa korkeakouluja, oppilaitoksia ja emäntäkouluja jokaiseen kepukylään, samaan malliin kuin kepun tulevia sotepisteitä.

Ja kun Kurvinen vielä kertoo kiinalaisille, miten junaili rahat omaan vaalipiiriin Kuortaneen uimahalliin, Kiina tekee Kauhavan sankarista opetusvideon omille kaadereilleen siitä, miten homma hoidetaan, kun se osataan!