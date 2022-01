Uudistus vaikuttaa myös verotukseen.

Aluevaaliväittelyissä on puhuttu paljon sote-muutoskustannuksista.

Mistä on kyse?

Osa muutoskustannuksista on pysyviä, osa kertaluonteisia.

Finanssineuvos Noora Heinonen valtiovarainministeriöstä kertoo, että kertaluonteisia muutoskustannuksia kertyy tällä vuosikymmenellä arviolta 1,2–1,7 miljardia euroa.

Kertaluonteisia kustannuksia syntyy muun muassa hyvinvointialueiden virkakoneiston muodostamisesta, kiinteistö- ja omaisuusjärjestelyistä sekä tietojärjestelmäkuluista.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) lupasi IS:n aluevaalitentissä hyvinvointialueille lisärahoitusta ICT-kuluihin.

– Ilman muuta pitää olla työkalut ja eurot kunnossa, jotta uudistus on mahdollinen vuodesta 2023, Saarikko sanoi.

ICT-kuluihin on varattu vuosille 2022–2025 yhteensä noin 660 miljoonaa euroa.

– Alueiden valtionavustushakemusten yhteissumma oli viidelle vuodelle noin miljardi euroa. Nyt pyritään saamaan tieto, millä rahalla ongelmia mennään ratkomaan, puhutaan rahoituksen aikaistamisesta, Heinonen tarkentaa.

Tähän mennessä hyvinvointialueille on myönnetty ICT-rahaa noin 215 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät pysyvät muutoskustannukset syntyvät palkkojen harmonisoinnista ja verotulojen menetyksistä.

Palkkojen harmonisointi tarkoittaa sote-työntekijöiden palkkojen yhdenmukaistamista, kun työntekijät siirtyvät uusien työnantajien eli hyvinvointialueiden palvelukseen.

Valtiovarainministeriö on laskenut palkkaharmonisaation kustannuksiksi 124–434 miljoonaa euroa vuodessa.

Verotulomenetyksiä syntyy noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, koska hallitus on linjannut, ettei kenenkään verotus saisi kiristyä uudistuksen vuoksi.

– Raja ei ole absoluuttinen, siinä voi tulla pieniä sattumanvaraisia kiristymiä. Kevennys on enimmillään noin 0,5 prosenttiyksikköä, kun palkkatulot ovat noin 36 000 euroa vuodessa. Jos kunta tai seurakunta päättää muuttaa veroprosenttia, verotus voi kiristyä tai keventyä enemmän, finanssineuvos Filip Kjellberg valtiovarainministeriöstä kertoo.

40 000 euroa vuodessa tienaavan verotus kevenee valtiovarainministeriön esimerkkilaskelmassa 11 eurolla kuukaudessa, 30 000 euroa vuodessa ansaitsevalla eläkeläisellä verotus kevenee 26 euroa kuukaudessa.

90 000 euroa vuodessa tienaavan verotus kiristyy viidellä eurolla kuukaudessa, 120 000 euroa tienaavan verotus puolestaan kevenee 15 eurolla kuukaudessa. Myös 100–110 000 euroa tienaavien verotus kevenee esimerkkilaskelmissa hieman.

Lähes 1700-sivuisessa hallituksen sote-lakiesityksessä arvioidaan, että muutoskustannuksia aiheutuu ensi vuodesta alkaen hyvinvointialueille noin 429–749 miljoonaa euroa.

Päälle tulevat kunnille ja valtiolle kertyvät muutoskustannukset. Kunnille aiheutuvasta kokonaisrasituksesta ei ole laskelmaa, mutta ICT-kustannusten suuruudeksi on arvioitu ensi vuoden osalta 50 miljoonaa euroa.

Valtiolle on arvioitu ensi vuodelle noin 28 miljoonan muutoskustannukset. Kustannuksia aiheutuu muun muassa valtion ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta.

Muutoskustannuksiin ei kulu rahaa vain lähivuosina, vaan muutoskustannukset kasvavat joka vuosi vuoteen 2035 asti.

– Osa kustannuksista on sellaisia, että ne rasittavat vain yhtä tai kahta varainhoitovuotta, sitten on niitä, joista aiheutuu pysyväisiä muutoskustannuksia. Lisäksi on muutoskustannuksia, joita ei ole pystytty euromääräisesti arvioimaan. Se on valitettavaa, mutta ei ole sellaista tietopohjaa, että voitaisiin sanoa varmuudella, mikä on suuntima, Heinonen sanoo.

Sote-lakiesityksessä arvioidaan, että sote-uudistus voisi vahvistaa julkista taloutta vuoden 2035 jälkeen.

– Arviomme on, että huomioiden kumulatiiviset muutoskustannukset vuoden 2035 jälkeen oltaisiin tilanteessa, jolloin kustannusten kasvun kehitys kääntyy sille uralle, joka johtaa pidemmällä aikavälillä kustannusten kasvun hillintään suhteessa siihen, että uudistusta ei olisi tehty, Heinonen muotoilee.

Ajatuksena siis on, että vuoden 2035 jälkeen uudistuksesta mahdollisesti saatavat säästöt voisivat kattaa muutoskustannukset.

Hallituksen esityksessäkin myönnetään, että uudistuksen vaikutuksia vuoden 2035 jälkeiseen aikaan on hyvin vaikea arvioida.

– Rahoitusmallia tullaan todennäköisesti muokkaamaan käytännön kokemusten perusteella ja hyvinvointialueille saatetaan myöntää lisärahoitusta erilaisista syistä. Lisäksi edellä esitettyjä julkista taloutta vahvistavia vaikutuksia voivat pienentää vielä tunnistamattomat muutoskustannukset, esityksessä mainitaan.

Muutoskustannuksia voi aiheutua esimerkiksi tehtyjen sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimusten mitätöinnistä.