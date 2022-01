Puheenjohtajat taittoivat peistä hoitajamitoituksesta Ylen tentissä: ”Kerro, mistä ne hoitajat tulevat”

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan hoitajapula ei ratkea ilman parannuksia palkkaukseen ja työoloihin.

Liike Nytin Harry Harkimo sanoi Ylen aluevaalitentissä pelkäävänsä sitä, kun 0,7:n hoitajamitoitus tulee voimaan vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa ensi keväänä.

– Niitä hoitajia ei riitä. Se on ihan sama, kuinka paljon rahaa sinne laitetaan, jos niitä hoitajia ei ole. Nyt jo ne joutuvat sulkemaan näitä paikkoja, kun ei ole hoitajia, Harkimo sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan ongelma ei ole se, että hoitajamitoitus tulee liian aikaisin, vaan se, että se tulee liian myöhään.

– Teidän olisi edellisellä hallituskaudella pitänyt säätää tämä, Andersson sanoi.

– Kerro, mistä ne hoitajat tulevat, Harkimo huusi väliin.

Anderssonin mielestä ongelmiin olisi pitänyt tarttua paljon aikaisemmin.

– Ei kun kerro, mistä ne hoitajat tulevat, Harkimo vaati, kunnes toimittaja keskeytti orastavan debatin.

Vihreiden vs. puheenjohtajan Iiris Suomelan mukaan kotihoito on yksi raskaimmista työtehtävistä, mitä hoitajien ammattikunnalla on.

– Kun palkkaus, työn vaativuus, työolot eivät kohtaa, silloin ihmisiä lähtee alalta. Me tarvitsemme lisää ihmisiä, mutta tällä hetkellä iso osa ihmisistä harkitsee alalta lähtöä, Suomela sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että tosiasia kentällä on, että hoitoon ei pääse ja paikkoja joudutaan sulkemaan hoitajapulan vuoksi.

– Hoitajamitoitus vie kotipalveluista hoitajia pois. Kotipalvelut ovat täydellisessä kriisissä ja samaan aikaan laitospaikkoja joudutaan sulkemaan. Viime hallituksessa näistä asioista vastasi peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk), Orpo heitti.

Orpon mielestä hoitajapulan ratkaisemiseksi pitäisi perustaa kansallinen kriisiryhmä ja lisäksi edistää työperäistä maahanmuuttoa.

– Tämä on kriittinen kysymys. Jos ei ole hoitajia, ei ole hoitoa, Orpo totesi.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin totesi, että hän mielellään tarttuisi siihen, että kokoomus halusi alentaa mitoituksia viime vaalikaudella, mutta hän ei nyt mene siihen.

– Sillä on merkitystä esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoivassa, että siellä on riittävästi tekijöitä, että hoitajat eivät uuvu ja lähde alalta. Päinvastoin tämä hoitajamitoitus auttaa tähän tilanteeseen, ei pahenna ongelmaa, Marin sanoi.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan kotihoidossa on liian vähän henkilökuntaa ja samanaikaisesti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) suunnittelee, että kotihoidosta tehdään ympärivuorokautista työtä, kolmivuorotyötä.

– Olen kuullut jo tässä vaiheessa kotihoidossa olevilta ihmisiltä, että se on sitten viimeinen pisara, sitten varmasti lähden alalta. Kun hallituksella on niin valtava into aina säätää erilaisia kriteerejä ja mitoituksia, niin silloin tulee sellaista jälkeä, että hetkellisesti heikennetään tilannetta, niin kuin nyt on käynyt, Essayah sanoi.

Andersson kertoi, että hallitus on lisännyt merkittävästi määrärahoja lähihoitajakoulutukseen, yli 130 miljoonaa euroa, mutta hänen saamansa palautteen mukaan on vaikea saada koulutuspaikat täytettyä.

– Johtopäätökseni on se, että ongelma ei ratkea ilman parannuksia palkkaukseen ja työoloihin. Niin yksinkertaisesti se vain on, Andersson sanoi.

Hänen mukaansa hoitajamitoitus on parannus työoloihin.

– Se on viesti siitä, että jatkossa on enemmän ihmisiä töissä ympärivuorokautisessa hoivassa, Andersson sanoi.