Tässä 17 kristallinkirkasta tärppiä vaali-iltaan – seuraa näitä, vaikka et olisi kuullutkaan aluevaaleista

Seuraamalla Ilta-Sanomien aluevaalien tuloslähetystä verkossa, pysyt kärryillä. Tulosillan suora lähetys alkaa kello 19.30. Keskity näihin vaali-iltana.

1.Tänään sunnuntaina äänestetään historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Vaalihuoneistot aukeavat kello 9.00 ja sulkeutuvat kello 20.00. Vaaleissa valitaan perustettaville 21 hyvinvointialueelle valtuustot, joiden koko vaihtelee alueen koosta riippuen. Yhteensä valitaan 1 379 valtuutettua. Äänioikeutettuja on noin 3,9 miljoonaa.

2.Tässä vielä muistinvirkistykseksi, mistä vaaleissa on kyse. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää valtuusto. Valtuustot aloittavat 1.3.2022 hyvinvointialueiden palveluverkoston rakentamisen. Alueet aloittavat 1.1.2023.

3. Ja sitten tärkeä huomio. Vaaleissa ei äänestetä Helsingissä ja Ahvenanmaalla eli näillä alueilla ei kannata käydä nykimässä tuttujen äänestyspaikkojen ovia.

4. Ilta-Sanomat aloittaa oman tulosiltalähetyksensä ISTV:ssä kello 19.30. Lähetyksessä vieraillaan puolueiden vaalivalvojaisissa ja Kuntatalolla, jossa vaali-iltaa kursivat kasaan politiikan journalismin kokeneet sotaratsut: Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Luvassa on nopeita analyysejä ja puolueiden puheenjohtajien haastatteluja.

5.Vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20 vaalitietojärjestelmään siirretty ennakkoäänestyksen tulos julkistetaan. Silloin nähdään puolueiden kannatus ennakkoäänien perusteella. Täytyy kuitenkin muistaa, että puolueiden luvut muuttuvat ääntenlaskennan edetessä.

6.Ylen vaaliennuste valmistuu noin kello 21.45.

7.Ilta-Sanomien tulospalvelu seuraa ääntenlaskua ja läpimenneitä ehdokkaita hyvinvointialueilla ympäri Suomen. Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Seppo Varjus kommentoi IS:n verkkosivuilla ensimmäisiä tuloksia heti niiden valmistuttua.

8.Koska aluevaalit ovat ensimmäiset, valtakunnallista kannatusvertailua pitää tehdä edellisiin kuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin.

9.Vaali-illan tuloslaskun edetessä kannattaa seurata vihreiden menestystä. Puolueen vahvalla alueella Helsingissä ei äänestetä: nyt paljastuu puolueen vetovoima maakunnissa.

10. Perussuomalaisten uudelle puheenjohtajalle Riikka Purralle vaalit ovat testi. Ennakkoasetelmien ja mielipidekyselyjen perusteella puolue olisi menettämässä kannattajiaan muun muassa Annika Saarikon keskustalle, joka olisi nousemassa syvästä kannatusalhosta. Purran kommentit ja tunteet kiinnostavat.

11. Vaalitaistelun aikana kokoomuksen Petteri Orpo ja Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ottivat yhteen muun muassa hyvinvointialueiden rahoituksesta. Vaali-iltana on hyvä seurata, miten kaksikko pärjää keskenään tuloksen selvittyä. Kokoomus ja Sdp joutuvat rakentamaan hyvinvointialueita monessa valtuustossa yhdessä, suurimpina puolueina.

12. Hyvinvointialueiden valtuustoihin on yrittämässä nykyisiä ja entisiä kansanedustajia sekä nykyisiä ja entisiä ministereitä ja muutama julkkis. Jääkö joku huippupoliitikko rannalle?

Lue lisää: Kiurun veli kokoomuksessa, kaksi tangokuninkaallista, ”seksipappi” – IS kävi läpi aluevaalien ehdokaslistat

13. Äänestysprosentti on ratkaisevassa asemassa. Jos se jää alhaiseksi, alle 50 prosentin, se suosii perinteisiä puolueita: kokoomusta, Sdp:tä ja keskustaa. Vihreille ja perussuomalaisille laiska äänestäjä tuo harmia. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan ennakkoäänestysvilkkaus voi ennakoida jopa viidenkymmenen prosentin rajan ylittymistä. Katsotaan miten käy.

14. Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ovat haastaneet toisensa kilpailuun äänestysprosentista. Aluevaalihaasteen panoksena ovat torikahvit siinä voittaja-alueen kunnassa, jossa äänestetään vilkkaimmin.

15. Tuloslaskenta etenee sitä mukaan kun alueiden vaalilautakuntien tulokset valmistuvat.

16. Mielenkiintoista on, kuinka moni kunta jää ilman edustajaa aluevaltuustoissa. Keskittyykö valta aluevaltuustoissa isojen paikkakuntien edustajille?

17. Noin kello 23 on aika nimetä vaalien voittajat ja häviäjät.