Kokoomuksen Petteri Orpon kanssa kiistelleen Sanna Marinin mukaan Sdp:llä on kokoomuksen kanssa myös paljon yhteisiä asioita.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ryhtyi haastamaan kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa IS:n kiivaassa taisteluparissa.

– Saanko kysyä suoran kysymyksen, koska tämä työvoimapula on todellinen asia ja työperäinen maahanmuutto on tämän osalta äärimmäisen kriittinen asia, Marin sanoi ja jatkoi heti perään.

– Kun kokoomus johtaa gallupeja ja mikäli te olette suurin puolue eduskuntavaalien jälkeen, niin pidättekö kiinni siitä, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, ettette anna periksi vaikkapa hallitusohjelmaneuvotteluissa, jos yritätte muodostaa porvarihallitusta, perussuomalaisille siinä, että työperäisestä maahanmuutosta ei huolehdita. Pidättekö kiinni? Marin kysyi Orpolta.

Hän jatkoi vielä, että hänen mielestään työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan ja hallitus tekee työtä sen eteen.

– Lupaatteko, että kokoomus ei tässä jousta, anna periksi? Olen ymmärtänyt, että tekin pidätte työperäistä maahanmuuttoa tärkeänä, Marin sanoi.

Orpo vastasi, ettei hän ollenkaan haluaisi mennä näin pitkälle.

– Tämä on kriittinen kysymys, koska ei tämä työvoimapula ole vuodessa katoamassa. Pidättekö tästä kiinni, Marin tiukkasi.

Orpo sanoi, että kokoomus käyttää työperäisestä maahanmuutosta termiä kansainvälinen rekrytointi.

– Me tarvitsemme kymmenissätuhansissa tähän maahan työntekijöitä. Me emme tule pärjäämään ilman, ja seuraava hallitus...

– Kyllä minä tämän tiedän, mutta pidättekö kiinni siitä, Marin kovisteli.

– Seuraava hallitus ei voi tehdä mitään muuta kuin edistää työperäistä maahanmuuttoa. Jos kokoomus..., Orpo yritti sanoa.

– Lupaatteko pitää tästä kiinni, Marin keskeytti jälleen.

– Kyllä, Orpo vastasi.

– Hyvä, hyvä. Tämä tuli selville. Kiitos, Marin kiitteli.

Orpon mielestä asiasta ei voi olla mitään epäselvää, sillä suomalaisten hyvinvointi ei pysy nykyisellä tasolla ilman työperäistä maahanmuuttoa.

– Mutta kun te ensin kerrotte, mitä kaikkea pahaa kokoomus on tehnyt aikaisemmin ja nyt te jo maalailette, mitä kaikkea pahaa tekee seuraavaksi, niin muistutan, että te olette olleet kolme vuotta tämänkin asian päällä ja työperäinen maahanmuutto ei ole edistynyt juuri yhtään. Te ette ole pystyneet tekemään päätöksiä, Orpo sanoi.

Marin totesi hallituksen tehneen paljon työperäisen maahanmuuton vahvistamiseksi.

– Mielestäni on tärkeä tämä lupaus, jonka tässä annoitte, että te ette anna periksi perussuomalaisille, mikäli neuvottelette porvarihallitusta. Me tulemme tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa, Marin sanoi.

– Olemme tästä täysin samaa mieltä, Orpo totesi.

Kokoomus on puhunut pitkään työperäisen maahanmuuton puolesta, kun taas Sdp ei ohjelmansa mukaan kannata työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista, kuten ei perussuomalaisetkaan.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) on johdonmukaisesti edustanut hallituksessa sitä linjaa, että saatavuusharkinnasta pidetään kiinni. Kokoomus kannattaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista.

Taisteluparin juontanut IS:n politiikan ja talouden toimituksen esimies Hanna Vesala kysyi, mahtuvatko erimieliset Marin ja Orpo samaan hallitukseen, jos vaalien jälkeen sellainen tilanne tulee eteen.

Orpo vastasi, että mitä todennäköisemmin aluevaalien jälkeen on useita alueita, joissa kokoomus ja Sdp ovat keskeiset puolueet.

– Otetaan esimerkiksi vaikka kotikaupunkinne Tampere. Siellä on tehty hyvää yhteistyötä. Meidän on pystyttävä rakentamaan ihmisille yhdessä järkeviä palveluja. Tehdään se maalaisjärjellä ja ei-ideologisesti, Orpo sanoi.

Marinin mukaan Sdp on aina kyennyt tekemään yhteistyötä laajasti puoluerajoihin katsomatta, ja näin on tulevaisuudessakin.

– Uskon, että meillä on myös kokoomuksen kanssa paljon yhteisiä asioita. On asioita, joista me olemme selkeästi eri mieltä, mutta on myös yhteisiä asioita.

Marin nosti esille, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-rahoituksesta on löytynyt yhteisiä näkökulmia parlamentaarisessa työryhmässä.

– Talouskasvusta, työllisyyden vahvistamisesta varmasti olemme yhtä mieltä. Vaikka me tässä kovasti kiistelemme, niin kuin asiaan kuuluu, on politiikassa myös niitä asioita, jotka yhdistävät, Marin sanoi.