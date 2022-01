Marin ja Orpo ottivat rajusti yhteen IS:n kaksintaistossa: ”Pakko nyt kysyä, kumpi tätä maata johtaa, te vai minä?”

Kokoomuksen Petteri Orpo syyttää pääministeri Sanna Marinia tilastojen kaunistelusta. Hänen mukaansa hoitoon pääsy ei ole parantunut tällä kaudella lainkaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon välillä nähtiin tänään torstaina poikkeuksellisen kiivas sanapaini, kun kaksikko kohtasi Ilta-Sanomien aluevaalitaistossa. Tentin aluevaalitaistelu alkaa yllä olevalla videolla Nato-keskustelun jälkeen 17 minuutin kohdalta.

Marin tivasi tentin aikana useaan kertaan Orpolta kokoomuksen linjasta.

– Te vaihdatte linjaanne ja kantaanne tentistä toiseen. Ihmiset ansaitsevat kuulla sen, miten kokoomus parantaa palveluita, kun se samanaikaisesti haluaa leikata resursseja, Marin sanoi.

Orpo muistutti Marinille, että nykyhallituksen vastuulla on se, että asiat eivät ole tällä kaudella parantuneet. Kumpi meistä olikaan tällä hetkellä hallituksessa, Orpo huomautti.

– Pakko kysyä, kumpi tätä maata nyt johtaa, te vai minä? Kuka on vastuussa siitä politiikasta, mitä on tehty tämän kolmen vuoden aikana. Hoitojonot ovat pidentyneet, palveluita ei ole ratkaistu. Meillä on kriisi vanhus- ja kotipalveluissa.

– Asiat eivät ole menneet yhtään mihinkään teidän vahtivuorollanne, Orpo sanoi.

Pääministeri Marin hyökkäsi tentissä Orpoa vastaan kiivaasti lähes kaikissa kysymyksissä. Orpo puolusti tiukasti asemiaan ja hyökkäsi vastaan.

Erityisesti Marin sai puolustautua Orpon syytöksiltä koskien hoitotakuuesitystä, jota muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on kritisoinut epärealistiseksi.

Marin vakuutti seisovansa vahvasti esityksen takana kritiikistä huolimatta.

– Ei näin voi toimia. Silloin teidän pitää vetää se pois, ja tehdä siitä parempi, Orpo tuomitsi.

Marin toisti myös aiemmin kertomansa, että nykyhallituksen aikana hoitotakuu olisi jo parantunut.

– Kun hallitus aloitti työnsä, noin 40 prosentilla alueista päästiin viikon sisällä hoitoon. Nyt tuo luku on 60 prosenttia. Eli merkittävää parantumista on jo tapahtunut.

Marin kertoi lukujen perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) arvioon.

Orpon mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Teille on ilmeisesti avustaja-armeija antanut tarkoituksenmukaisesti hyvät luvut, koska THL:llä on myös toiset luvut hoitoon pääsystä, jossa on paljon laajempi otos, ja ne näyttävät aivan muuta. Hoitoon pääsy ei ole parantunut yhtään tällä kaudella, Orpo sanoi.

Kokoomuksen resepti hoitoon pääsyn parantamiskeksi olisi tuoda julkisten palveluiden rinnalle suomalaiset yritykset, järjestöt ja palvelusetelit.

Marinin mukaan palvelusetelit ovat Sdp:n mukaan toimiva ratkaisu, jos alueilla katsotaan että niille on tarvetta.

Hänen mukaansa kokoomus sen sijaan ei luota alueisiin, sillä se haluaa palveluseteleistä velvoittavia.

– Palvelusetelit ovat ennen kaikkea ihmisille. Se keino, jolla ihmiset pääsevät hoitoon. Velvoittaviksi siksi, etteivät sosiaalidemokraatit ympäri maan taas torppaa palvelusetelien käyttöä, Orpo perusteli.

Orpo maalasi väittelyn aikana myös synkän kuvan sote-uudistuksen jälkeisestä Suomesta.

– Uudistus tulee miljardiluokkaa kalliimmaksi kuin nykyinen sote-järjestelmä. Rahat eivät tule riittämään ilman merkittävästi korkeampaa talouden kasvua. Tämä tulee johtamaan veronkorotuksiin ja velkaantumisen kasvuun. Ja se tuntuu ihmisten palveluissa.

Orpon mukaan hyvinvointialueilta puuttuu heti alkuun merkittävä määrä rahaa, joita tarvitaan palkkaharmonisaatioon ja IT-muutoskuluihin.

– Jos näitä rahoja ei alueille anneta, joutuvat ne lähtemään kriisitilanteessa ensimmäiseen toimintavuoteensa.

– Tarkoittaako tämä, että te hoidatte tämän velkarahalla ja jättämällä koko ongelman seuraavan hallituksen hoidettavaksi, Orpo kysyi.

Marinin mukaan yhdeltäkään alueelta ei vähene rahoitus uudistuksen myötä. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että uudistukseen liittyy muutoskustannuksia ja näihin on varauduttu.

– Jos käy ilmi, että kustannukset, joita me olemme varanneet, eivät riitä, niin ilman muuta hallitus tulee katsomaan tätä kokonaisuutta myös tulevassa kehysriihessä, Marin sanoo.

Sen sijaan hän palasi viime hallituskauteen ja sätti kokoomusta siitä, että se tahtoi siirtää entistä suuremman osan palveluista yksityisten yritysten järjestettäväksi.

– Teillä oli mahdollisuus laittaa palvelut kuntoon. Päinvastoin, te esititte hoitajamitoituksen alentamista, kun meillä oli vanhuspalveluiden kriisi. Ja nyt te kritisoitte hallitusta hoitajamitoituksesta ja siitä, että me haluamme purkaa jonot.

Marin tivasi Orpolta myös sitä, mistä kokoomuksen esitys veronkevennyksiä ja kehystason pienentämiestä on lopulta pois.

– Itse epäilen, että se on pois ihmisten peruspalveluista.

Orpon mukaan on loukkaavaa, että Marin ei ole tutustunut kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin.

– Se on tehty huolella ja vastuullisesti. Sieltä löytyy se, mistä me vähennämme menoja ja mihin me panostamme. Muun muassa vanhusten palveluihin, enemmän kuin hallitus.

Mistä te Marin otatte itse rahat kaikkiin hankkeisiinne?

– Olen sanonut suoraan, että minun mielestäni sote-menojen osuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan.

Ja se on jostain pois.

– Meidän väestömme ikääntyy ja palveluntarve kasvaa. Sote-menoihin pitää käyttää enemmän rahaa. Meidän pitää vahvistaa talouskasvua, työllisyyttä ja sitä kautta saada enemmän veroeuroja ja pitää ihmisistä huolta, Marin vastasi.