Sanna Marin selventää Reutersille antamaansa Nato-kommenttia: ”Lausunto oli pikemminkin realistinen”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan on selvää, että Suomen ylitse ei sovita, eikä Suomen toimintaan voi ulkopuolelta vaikuttaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) avasi tänään torstaina Ilta-Sanomien aluevaalitaistossa eilistä lausuntoaan uutistoimisto Reutersille, jonka mukaan Suomen liittyminen Natoon hänen kaudellaan on ”erittäin epätodennäköistä”.

Marinin taisteluparin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan lausunto antoi ymmärtää, ettei Suomen Nato-optio olisi Marinin mukaan aktiivinen.

Yritittekö lausunnolla rauhoitella turvallisuuspoliittista tilannetta vai miksi halusitte laittaa Nato-ovea kiinni lähivuosilta?

– Haastattelusta on tehty ylitulkintoja. Haluan hyvin suoraan todeta sen, että Suomen Nato-kanta on muuttumaton. Meillä on mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, mikäli niin katsomme, Marin sanoi.

– Me teemme tämän harkinnan ainoastaan omista lähtökohdistamme käsin, meihin ei voi ulkopuolelta vaikuttaa.

Marin myös muistutti, että eduskunnan tai kansan enemmistö ei edelleenkään tue jäsenyyttä.

– Tästä näkökulmasta lausunto oli pikemminkin realistinen.

Keskustelitteko presidentti Niinistön kanssa ennen Reutersin haastattelua?

– Olen edustanut johdonmukaista linjaa, joka Suomella on. Linjamuutosta ei ole tapahtunut, eikä ole ollut tarvetta myöskään käydä siitä keskustelua.

Lue lisää: Pääministeri Marin pitää Suomen Nato-jäsenyyttä ”erittäin epätodennäköisenä” virkakautensa aikana

Orpo kertoo tulkinneensa Marinin Reutersille antamaa lausuntoa eri tavalla.

– Se näytti siltä, että Suomen Nato-optio ei ole aktiivinen ja että pääministeri otti hieman erilaisen kannan kuin meidän tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, jossa nimenomaan Nato-option aktiivisuutta korostetaan.

– Varsinkin tässä kiristyneessä ajassa option pitää olla aktiivinen, Orpo sanoo.

Orpon mukaan se, että tästä yhtään tingitään, on ”väärin ja virheellistä”.

– Siksi on hyvä, että pääministeri nyt tämän linjan vahvistaa. Meidän pitää olla tässä yhtä tinkimättömiä kuin tasavallan presidenttikin on ollut.

Orpon mukaan Marinin tentissä antamat kommentit vaikuttavat kuitenkin nyt siltä, että pääministeri on palannut ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjalle.

Marinilla oli vastaus valmiina.

– Ehkä olisi ollut hyvä, että olisit Petteri lukenut sen haastattelun kokonaan, koska siinä hyvin suorasti totesin, että Suomella on mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Tätä kantaa olen hyvin johdonmukaisesti edustanut, Marin sanoi.

Mikäli Nato-jäsenyys tulisi ajankohtaiseksi, uskoo Marin, että harkinta olisi kuitenkin huolellinen ja keskustelu perusteellinen.

– Emme voi ajatella, että tekisimme äkkinäisiä liikkeitä tässä. Keskustelua pitää käydä huolellisesti parlamentaarisesti ja kaikkien puolueiden kesken, hyvin vakaata harkintaa käyttäen.

Kaikkiaan Marin pitää tärkeänä, että Suomessa päästäisiin Nato-keskustelussa syvemmälle.

Taistossa nousi esiin myös Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin keskiviikkona antama kommentti, jonka mukaan Suomen puolustuspoliittisen linjan muutokset olisivat Venäjän intressien vastaisia.

– Viimeinen asia mitä Venäjä tarvitsee on, että Suomi muuttaa statustaan. He eivät sanoneet tekevänsä niin, mutta siellä keskustellaan asiasta ja siitä, miten törkeää Venäjän toiminta on, Biden sanoi.

Tuleeko sellaista oloa, että Suomen ylitse nyt puhutaan?

Orpo mainitsi Molotov–Ribbentrop-sopimuksen.

– Se kummittelee ja tulee väkisinkin aina mieleen, kun joku puhuu päämme yli. Mutta uskon vakaasti siihen, että Niinistö on tehnyt hyvin selväksi, että meidän puolesta ei sovita.

– Ja uskon, että näin ei käy, Orpo sanoo.

Marinin mukaan on selvää, että Suomen ylitse ei sovita, eikä Suomen toimintaan voi ulkopuolelta vaikuttaa.