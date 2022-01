Kolme aluevaaliehdokkaista vastasi vaalikoneessa kaikkiin kysymyksiin ”en osaa sanoa” – näin he perustelivat vastauksiaan

IS kävi läpi Suomen kaikkien vaalikoneeseen vastanneiden aluevaaliehdokkaiden vastaukset.

”En osaa sanoa” -vaihtoehdon valitseminen vaalikonevastauksissa on melko harvinaista. Yli kolmasosa IS:n vaalikoneeseen vastanneista 6 770 ehdokasta ei valinnut kertaakaan tätä vaihtoehtoa. Keskimäärin ehdokkaat valitsivat tämän vaihtoehdon vain seitsemään prosenttiin vastauksista.

Jutun lopussa löytyy hakukone, josta voit katsoa oman hyvinvointialueesi eniten ”en osaa sanoa” -vastanneet ehdokkaat.

Sen sijaan kolme ehdokasta vastasi ”en osaa sanoa” sataprosenttisesti, eli kaikkiin 26:een IS:n vaalikoneen kysymykseen.

Vantaalainen Tommi O. Pälve (ps) oli yksi ”en osaa sanoa” -vaihtoehdon joka kysymykseen valinneista. Hän myös perusteli vastauksensa aina samalla virkkeellä: ”Aluevaalit järjestetään ainoastaan siksi, koska keskustalaiset haluavat lisää paikkoja, joissa nostaa tileilleen kokouspalkkioita.”

IS:n tavoittama Pälve kertoo hakevansa tosissaan aluevaltuustoon. Hän sai viime vuoden kuntavaaleissa 138 ääntä ja jäi viitisenkymmentä ääntä kaupunginvaltuuston varasijasta.

” Päätin, että laitan tän homman läskiksi.

– Pyrkimys on tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisimman hyviä. En pysty lyömään lukkoon, mitä minä teen missäkin tilanteessa, Pälve perustelee.

Toisaalta mukana oli vähän protestiakin.

Tommi O. Pälve ei sano taktikoineensa vastauksillaan.

– Päätin, että laitan tän homman läskiksi, ja sen sijaan että alan pohtimaan kuuluuko esimerkiksi ehkäisy alle 25-vuotiaille, laitan sissimarkkinointitekniikalla laatuvastaukset, Pälve sanoo.

Hän kiistää, että eos-vastaukset olisivat olleet taktiikkaa.

– Aion tehdä valtuustossa fiksuja päätöksiä, osallistua kaikkiin kokouksiin, jotta saan kokouspalkkiot. Ja annan kokouspalkkiot hyväntekeväisyyteen, Pälve kertoo vaalilupauksikseen.

– Tämä tulee kalliiksi veronmaksajille tämä koko himmeli, en sille mitään enää voi. Mutta omalta osaltani voin antaa ne [kokouspalkkiot] pois, Pälve sanoo.

” Päädyin tekemään tällaisen protestin.

Turkulainen Taneli Hotanen (liik) vastasi myös kaikkiin kysymyksiin ”En osaa sanoa”.

– Ärsyynnyin lievästi siitä, että riippumatta vaaleista, [vaalikoneissa] kysytään samat kysymykset. Vaikka ne eivät liittyisi kyseisiin vaaleihin mitenkään, hän kritisoi.

– Päädyin tekemään tällaisen protestin, ja päädyin siinä ottamaan kantaa omasta mielestäni ajankohtaiseen ja tärkeään kysymykseen.

Hotasen avoin vastaus jokaiseen kysymykseen oli: ”Suomen kannattaisi liittyä Natoon”

Eikö ole ristiriitaista, että vastaa Nato-kannallaan aluevaalikoneeseen, kun asia ei liity aluevaltuustoille mitenkään?

– On, on, mutta se on vastaus sille, että miksi vaalikoneissa kysytään maahanmuutosta tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, kun ne eivät liity mitenkään asiaan.

Ilta-Sanomien vaalikoneessa ei ollut yhtään kysymystä näistä teemoista.

– Vastasin kaikkiin vaalikoneisiin samalla tavalla. Ehkä olette joutuneet tässä sivullisina kärsimään. Pahoittelut siitä. Sinänsä olen ihan valtavan suuri vaalikonefani. Toivoinkin, että joku kysyisi sitä, miksi tein näin, Hotanen sanoo.

No miksi teitte niin, oliko tämä taktinen veto?

– Ajattelin, että siinä käy niin, että tällä keinolla voisi päästä esille, jos joku kokeilee erilaisia vastauksia. Toiveenani oli se, että joku huomaisi.

Kolmas ehdokas, joka vastasi kaikkiin 26:een IS:n vaalikoneen kysymykseen ”en osaa sanoa”, oli vaasalainen Markku Rautonen (kok). Hän kirjoitti vaalikoneeseen, ettei halua vastata ”IS:n osioon”. IS ei tavoittanut Rautosta kommentoimaan asiaa.

Lue lisää: Kenelle ääni aluevaaleissa? Löydä sopiva ehdokas Ilta-Sanomien vaalikoneesta!