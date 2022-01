Venäjän ”minikokoinen valvontakomissio” Ahvenanmaalla tyrmistyttää – ”Ilmiselvä loukkaus Suomen suvereniteettia vastaan”

Maarianhaminan Venäjän-konsulaatti perustettiin talvisodan jälkeen valvomaan alueen aseettomuutta. Tietokirjailija Jukka Tarkan mukaan Venäjä nöyryyttää Suomea ylläpitämällä konsulaattia edelleen.

Venäjän ja lännen välisten jännitteiden kasvaessa Itämerellä huomio on kääntynyt sijaintinsa vuoksi strategisesti merkittävään Ahvenanmaahan. Tärkeiden laivareittien varrella sijaitseva saari on Gotlannin tapaan keskeinen Itämeren hallinnan kannalta. Alueen tilanteen kärjistyessä entisestään on ennustettu, että demilitarisoidulle Ahvenanmaalle alkaisi sotilaallinen kilpajuoksu.

Erikoiseksi Ahvenanmaan tilanteen tekee vuosikymmeniä vanha valtiosopimus, jonka perusteella saaren aseettomuutta valvoo Venäjä. Maarianhaminassa sijaitsee edelleen Venäjän konsulaatti, joka perustettiin talvisodan jälkeen nimellisesti valvomaan aseettomuuden ja puolueettomuuden toteutumista.

Venäjän sotilaallisen aktiivisuuden lisääntyessä myös konsulaatin toiminta on viime päivinä alkanut puhuttaa. Esimerkiksi entinen suurlähettiläs ja kansainvälisen politiikan professori Alpo Rusi nosti konsulaatin esiin Twitter-viestissään viikonloppuna.

– Konsulaatti tuskin on "konsulaatti" vaan tiedusteluasema. Varmasti meillä on kyky seurata sen toimintaa. On muistettava että asema perustuu marraskuussa 1940 tehtyyn S-NL-sopimukseen. Tosin kuten Paasikivi antoi ymmärtää, se tehtiin NL:n pyssy ohimollamme, Rusi kirjoittaa.

Huippuvuosina konsulaatissa työskenteli yli sata virkailijaa. Nykyisin toiminta on tiettävästi hiljaista.

Elokuussa 1940 Neuvostoliitto ilmoitti Suomen Moskovan-lähettiläälle J.K. Paasikivelle haluavansa tehdä sopimuksen, jossa se saa oikeuden valvoa Ahvenanmaan aseettomuutta ja puolueettomuutta. Historioitsija Jukka Tarkka huomauttaa, että samaan aikaan maan sotilasjohto kuitenkin valmisteli itse Ahvenanmaan miehittämistä tarvittaessa.

– Se oli hyvin kätevä tapa varmistaa näiden sotasuunnitelmien onnistuminen, jos niitä olisi jouduttu käyttämään. Minusta jo tämä osoittaa Ahvenanmaalla olevan Neuvostoliiton ja nykyisin Venäjän konsulaatin taustan, joka oli häikäilemättömän sotilaallinen, Tarkka toteaa.

Hän ei kiistä näkemystä, jonka mukaan Maarianhaminan konsulaatti olisi todellisuudessa tiedusteluun keskittyvä toimipiste. Tarkka kuitenkin arvioi, että jos kylmän sodan aikana konsulaatilla saattoi olla vähäistä merkitystä Neuvostoliiton sotilastiedustelulle, niin nyky-Venäjälle siitä tuskin on mitään hyötyä.

– Tämän konsulaatin turvallisuuspoliittinen ja sotilaallinen merkitys on nykyiselle Venäjälle käsitykseni mukaan tasan nolla. Muutama diplomaatiksi naamioitu sotilastiedustelija Ahvenanmaalla ei merkitse Venäjän tiedustelutiedon kartuttamisen kannalta yhtään mitään. Venäjällä on nykyisin erittäin tehokkaita keinoja hankkia tiedustelutietoa Ahvenanmaasta.

Konsulaatin olemassaolon symbolinen merkitys on sitäkin suurempi. Viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Ahvenanmaa – Itämeren voimapolitiikan pelinappula (Docendo) Tarkka kuvaa Ahvenanmaan konsulaatin alkuperäistä luonnetta syksyllä 1940 ”miniatyyrikokoiseksi valvontakomissioksi, ellei peräti hyökkäysvalmisteluiden eteen työnnetyksi tukikohdaksi”.

Historioitsija Jukka Tarkka sanoo konsulaatin olevan Suomea nöyryyttävä jäänne, josta olisi hyvä päästä eroon. Tämä voi kuitenkin olla nykytilanteessa vaikeaa.

Hänen mukaansa konsulaattia ylläpitämällä Venäjä nöyryyttää Suomea suomettumisajan tyyliin.

– Sehän on ilmiselvä loukkaus Suomen suvereniteettia vastaan. Sen takia siitä pitäisi päästä eroon, mutta se on aika hankalaa nykyisessä tilanteessa, koska Itämerellä, Suomenlahdella ja Ahvenanmaalla on kaiken aikaa isompia jännitteitä.

Tarkan mukaan Suomelle tarjoutui mahdollisuus päästä sopimuksesta eroon Mauno Koiviston presidenttiaikana, jolloin irtauduttiin Pariisin rauhansopimuksen asetuksista ja Saksan suhteita koskevien säännösten noudattamisesta. Asiaa selviteltiin tuolloin oikeusministeriössä ja puolustusministeriössä, mutta jostain syystä prosessi jäi kesken.

– Tässä yhteydessä ei todettu, että Ahvenanmaalla olevan konsulaatin kummalliset oikeudet ovat Suomen suvereniteettia loukkaava tekijä. Ahvenanmaa jäi marginaaliin tässä tilanteessa, jossa olisi ollut erittäin helppo saada mitätöityä sen erityisasema.

Kuinka konsulaatin olemassaolo sitten koetaan Ahvenanmaalla, kun Venäjän aggressiivisuus ja aktiivisuus Itämerellä kasvavat? Ahvenanmaan vaalipiirin kansanedustaja Mats Löfström sanoo paikallisten suhtautuvan konsulaatin olemassaoloon pääosin rauhallisesti.

– Tietääkseni sen henkilökunta koostuu tällä hetkellä vain konsulista ja hänen vaimostaan. Jos verrataan tilannetta kylmän sodan aikaan, niin sen aktiivisuus on hyvin pientä, Löfström sanoo.

Suurimmillaan konsulaatissa oli lähes 140 virkailijaa. Mukana oli takavuosina myös Neuvostoliiton valtiollisen poliisin edustajia.

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström sanoo, ettei Venäjän konsulaatti tällä hetkellä huoleta paikallisia.

1990-luvun lopussa konsulaatti suljettiin vähäksi aikaa kokonaan säästötoimien seurauksena. Löfströmin mukaan toiminta oli aktiivisempaa Nord Steam 1 -kaasuputken rakentamisen aikana noin vuosikymmen sitten, mutta on sittemmin taas hiljentynyt.

– Oman tietoni mukaan aktiivisuutta ei ole nostettu viimeisten kuukausien tai vuoden aikana. Minun mielestäni ahvenanmaalaiset nukkuvat yönsä hyvin, sillä Ukrainan tilanne ei ole näkynyt täällä.

Suhtautuminen kuitenkin muuttuisi nopeasti, jos jotain alkaisi tapahtua. Löfström huomauttaa, että Ahvenanmaa ei pysty itse vaikuttamaan konsulaatin olemassaoloon, vaan ulkopolitiikka kuuluu valtion päätösvaltaan.

– Ahvenanmaan itsehallinto ja viranomaiset ottaisivat tämän varmasti heti puheeksi valtion edustajien kanssa, jos tilannekuva muuttuisi.

Toistaiseksi tällaisesta ei ole ollut merkkejä. Myös Ahvenanmaan konsuli pitää Löfströmin mukaan matalaa profiilia.

– En ole lukenut paikallisista lehdistä yhtään artikkelia hänestä. Esimerkiksi Ruotsin konsuli esiintyy aika usein mediassa Ahvenanmaalla.

Jukka Tarkan mukaan konsulaatista luopuminen toimisi Venäjältä Suomelle tehokkaana hyvän tahdon eleenä, vaikka on epätodennäköistä että Vladimir Putinin hallinto haluaa sellaista käyttää.

– Jos Venäjä haluaisi vähentää Suomessa olevia epäluuloja Venäjään kohtaan, niin yksi tapa olisi luopua konsulaatista ja todeta sen olleen vain historiallinen jäänne. Venäjän intressien mukaista olisi vapautua siitä, koska se on sille mainehaitta.