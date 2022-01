Asiantuntijat toppuuttelevat Marinin toistelemia lukuja hoitoon pääsyn paranemisesta – katso, miten nopeasti kotikunnassasi pääsee hoitoon

Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Kuntaliitossa suhtaudutaan varauksella THL:n hoitotakuun tilastoihin, joihin Marin on vaalitenteissä viitannut. Katso oman kuntasi tilanne jutun lopusta.

Hoitoon pääsyä on pyritty kuluvalla hallituskaudella parantamaan mittavalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelmalla, joka saa valtionavustusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puolusti jälleen torstaina Ilta-Sanomien aluevaalien kaksintaistossa hallituksen tekemiä toimia hoitojonojen lyhentämiseksi sekä hallituksen valmistelemaa hoitotakuuta, jonka nojalla kiireettömään hoitoon pääsisi jatkossa seitsemässä vuorokaudessa.

– Kun hallitus aloitti työnsä, noin 40 prosentilla alueista päästiin viikon sisällä hoitoon. Nyt tuo luku on 60 prosenttia. Eli merkittävää parantumista on jo tapahtunut.

Tiistaina MTV:n aluevaalitentissä Marinilta kuultiin samankaltainen väite.

– Tällä vaalikaudella olemme jo parantaneet hoitoon pääsyä. Kun hallitus aloitti työnsä, reilu 40 prosenttia pääsi viikon sisällä hoitoon. Nyt tuo luku on 60 prosenttia. Paljon on jo tehty ja paljon on vielä tekemättä, Marin sanoi.

Marin kertoi IS:n tentissä lukujen perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) arvioon.

Pääministerin taistelupari tentissä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuitenkin väitti, etteivät Marinin väitteet pidä paikkaansa.

– Teille on ilmeisesti avustaja-armeija antanut tarkoituksenmukaisesti hyvät luvut, koska THL:llä on myös toiset luvut hoitoon pääsystä, jossa on paljon laajempi otos, ja ne näyttävät aivan muuta. Hoitoon pääsy ei ole parantunut yhtään tällä kaudella, Orpo sanoi.

Marinin mainitsemat luvut perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoihin.

THL:n mukaan vuonna 2019 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika oli alle viikon verran hoidon tarpeen arvioinnista 42,8 prosentissa toteutuneista käynneistä.

Lokakuun 2021 vastaava luku oli THL:n tilastojen mukaan 61,5 prosenttia, kuten Marin sanoo.

Raportti kattaa THL:n kehittämispäällikön Kaisa Möllärin mukaan kuukaudesta riippuen 20-30 prosenttia avosairaanhoidon kiireettömistä käynneistä. Esimerkiksi lokakuussa 2021 hoitoonpääsytietojen osuus oli 20 prosenttia kaikista käynneistä.

Orpon mainitsema kattavampi THL:n tilasto sen sijaan mittaa odotusaikaa ensikontaktista terveyskeskuksen kiireettömään avosairaanhoidon lääkärikäyntiin. Ei hoidon tarpeen arvioinnista.

Orpon esille tuomissa luvuissa ei ole Möllärin mukaan kyse THL:n ”virallisesta raportista”, vaan taustaraportista.

– Siinä on mukana kaikki kiireettömät käynnit, esimerkiksi kontrollikäynnit ja seurantakäynnit. Ne eivät kuitenkaan kuulu viralliseen hoitotakuun seurannan piiriin, Mölläri sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen sekä Kuntaliiton asiantuntijalääkäri Tuula Kock suhtautuvat joka tapauksessa THL:n tilastoihin hoitotakuusta erityisellä varauksella.

– Kaikki laulavat nyt näistä prosenttiluvuista, vaikka tosiasiallisesti kukaan ei tiedä, mitä luvut ovat syöneet, Kock sanoo.

Ensinnäkin Kock muistuttaa, että THL:n tilastoissa on kyse ainoasta käytettävissä olevasta asiaa selvittävästä tilastopohjasta. Hänen mukaansa tilastoissa on ongelmia etenkin siinä, miten luotettavasti tieto tosiasiallisesti siirtyy kunnista THL:een.

– Tässä on ollut toistuvasti ongelmia, yleensä kun tulee tietojärjestelmäpäivityksiä. Suomeksi sanottuna, tieto on reikäistä ja siihen täytyy suhtautua tietyllä varauksella. Ei voi sanoa, että tilasto on ihan metsässä, mutta sanon nyt kuitenkin niin, että siihen on syytä suhtautua varauksella.

Myös Hämäläinen puhuu tilastojen luotettavuuden ongelmista.

– Siellä on isoja ongelmia tiedon raportoinnissa käynneistä, että saadaan tieto rekistereihin. Kaikki luvut eivät ole yhtä luotettavia. Mutta se on paras tietopohja, joka meillä on.

THL:n Mölläri myöntää, että potilastietojärjestelmissä olevat ongelmat ja kirjaamisen haasteet on tunnistettu.

– Järjestelmien käytettävyyttä ja kirjaamista on parannettu huomattavasti eri sote-alueilla kahden viime vuoden aikana. Tämän ovat mahdollistaneet hallituksen kehittämisohjelmat. Esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmalla on tässä suuri merkitys, Mölläri sanoo.

Joka tapauksessa prosentit alle viikossa hoitoon päässeistä ovat tämän vaalikauden aikana kasvaneet. Kuinka paljon tästä on kiittäminen hallitusta?

Viime joulukuussa hyvinvointialueille jaettiin 141 miljoonaa kehittämisrahaa ja vuonna 2020 noin 70 miljoonaa, jolla kehitetään terveyskeskusten toimintaa. Tämän vuoden painopisteitä on muun muassa hoidon saatavuuden kehittäminen.

Hämäläisen mukaan hallituksen toteuttamilla kehittämistoimilla on oma osansa lukujen paranemisessa. Kuinka suuri, sitä on mahdoton sanoa.

Sekä Kock että Hämäläinen nostavatkin esille koronan ja toteavat, että epidemia vaikuttaa ja on vaikuttanut voimakkaasti lukuihin.

Kun koronaepidemia alkoi, hävisi samalla myös kiireettömän hoidon kysyntä, sillä ihmiset eivät uskaltaneet liikkua yhtä paljon.

– Korona vaikeuttaa arviota siitä, missä suhteessa kehittämistoimet ovat tosiasiallisesti parantaneet tätä tilannetta vuoteen 2019 verrattuna, Hämäläinen sanoo.

– Alkuvaiheessa potilaat eivät edes hakeutuneet hoitoon, vaan antoivat työrauhan koronanhoitoon. Nyt korona taas työllistää niin paljon, että on pakko siirtää voimavaroja koronaan.

Myös THL:n Mölläri myöntää tämän.

– Terveyskeskusten takaisinsoittopalvelu on rapautunut koronan vuoksi. Kuinka paljon on niitä, jotka eivät saa mitään apua, Mölläri kysyy.

Tämä ei näy tilastoissa. Tilastossa näkyvät vain toteutuneet käynnit, joille on tehty hoidontarpeen arviointi.

Kockin mukaan lukujen paraneminen ei juuri johdu hallituksen toimista, vaan toiminnasta kunnissa.

– Toki se näyttää hyvältä, jos luku on kasvanut. Mutta siinä täytyy toden totta huomioida, mikä on kysyntä ja tarjonta.

– Samaan aikaan on tietoa siitä, että ei pystytä vastaamaan puheluihin tai soittamaan takaisin. Helsingissä on julkisella puolella takaisinsoittopalvelu ruuhkautunut etenkin hammashoidossa. Vedä tästä sitten johtopäätöksiä. Ei tämä nyt hallituksen toimesta johdu, vaan koronasta ja toiminnasta kunnissa, Kock sanoo.