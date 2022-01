Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan perussuomalaiset hämäävät aluevaaleissa äänestäjiä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ottivat odotetun tulisesti yhteen IS:n aluevaalitentissä.

Purra sanoi keskustan puskevan sote-uudistusta eteenpäin, eikä suostu puhumaan rahasta eikä siitä, etteivät lähipalvelut tule paranemaan.

Purran mukaan esimerkiksi Länsi-Uusimaa on suurissa vaikeuksissa, eivätkä tietyt hyvinvointialueet pääse välttämättä aloittamaan toimintaansa ensi vuoden alussa.

– Tuo on täysin populistista maakuntahimmelin rakentamista, mihin keskusta on lähtenyt, Purra ripitti.

Saarikko ihmetteli, mikseivät perussuomalaiset esitä omaa vaihtoehtoaan, jos uudistus ei kelpaa.

– Olen lukenut vaaliohjelmanne, eikä teillä ole minkäänlaista käsitystä siitä, minkälaista mallia te olisitte tähän maahan rakentaneet. Vielä Timo Soinin aikana olitte vahvasti samalla linjalla kuin keskusta, vahvemmat vastuunkantajat, alueelliset, maakunnalliset järjestäjät. Nyt te kritisoitte jopa perusratkaisua.

Saarikko lupasi valtiovarainministeriön katsovan tarkemmin, riittävätkö varatut eurot uudistukseen tietojärjestelmäkulujen osalta.

– Ilman muuta pitää olla työkalut ja eurot, jotta uudistus on mahdollinen vuodesta 2023.

Tentin vetäjä, IS:n erikoistoimittaja Timo Haapala tarrasi kiinni uudistuksen rahoitukseen ja siihen, että esimerkiksi palkkaharmonisoinnin kustannushaarukka on 100–400 miljoonaa euroa.

Saarikon mukaan sote-työntekijöiden palkkaharmonisaation kustannukset eivät voi olla tiedossa, koska alueita ei ole vielä muodostettu eikä neuvotteluja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä ole käyty.

Purra kyseli, miksi hallituksessa ei voi tehdä mitään maahanmuuttoon, kehitysapuun, ilmastopolitiikkaan ja EU:hun ”laitettaviin miljardeihin”. Saarikko ihmetteli, miksi perussuomalaiset haluaa puhua aluevaaleissakin ilmastonmuutoksesta, kun kerrankin voisi puhua vaikka ikäihmisten asioista. Tentti pidettiin koronasyistä Sanomatalossa ilman yleisöä.

Saarikko viittasi oikeuden tulkintaan, jonka mukaan palkat harmonisoidaan uutta yhteistyöaluetta muodostettaessa ylöspäin.

– Se, että naapurikunnassa sairaanhoitaja on saanut eri palkan, ei ole oikein, tämä tullaan korjaamaan. Onko siihen varattu rahaa? Kyllä, kokonaissummassa ei ole korvamerkitty rahaa erikseen palkkaharmonisaatioon tai diabeteksen hoitoon, vaan se on kokonaissumma. Vuoteen 2030 asti on varattu rahaa muutoskustannuksiin joka ikinen vuosi, ja alueet voivat käyttää niitä nimenomaan esimerkiksi tähän palkkaharmonisaatioon. Tarkkaa summaa emme voi antaa, koska neuvottelut ovat paikallisia, tehtäviä tullaan uudistamaan, Saarikko sanoi.

– Palkkaharmonisaatio ei vielä ole edes niitä oleellisia kysymyksiä. Millä rahalla te aiotte parantaa palveluita? Te siunaatte maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, jolla ei ole valitettavasti vaikutusta ilmastoon, te siunaatte kehitysapua tilanteessa, jossa se rahoitetaan ainoastaan velaksi, te harjoitatte yhä löysempää maahanmuuttopolitiikkaa, näihin kaikkiin menee miljardeja, tässä on vaihtoehtoja, Purra kiihtyi.

Saarikko vastasi, ettei ”näitä asioita ratkaista kehitysyhteistyössä, ei bensatankilla, nämä rahat vahvistetaan lähipalveluiden vahvistamisessa".

– Te hämäätte äänestäjiä. Te väistelette ilta toisensa jälkeen, mistä näissä vaaleissa on todellisuudessa kysymys. Nyt kun kerrankin saisi puhua vaikka ikäihmisistä ja lastensuojelusta, te viette tämän keskustelun ilmastonmuutokseen. Riikka Purra, on aika kuulla teidän vaihtoehtonne, Saarikko penäsi.

– Juuri kerroin, että päätökset näihin asioihin tehdään hallituksessa. Aluevaltuustot tulevat jakamaan ei-oota ja pelkkää puutetta, jos rakenne itsessään ei ole kunnossa, Purra sanoi.

Haapala kysyi Purralta, pitävätkö perussuomalaiset äänestäjiä aivan tolloina, kun puolueen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas sanoo vaalimainoksessaan, että ”äänestetään bensan hinnan korottajat ulos aluevaltuustoista”.

– Bensan hinta mainitaan Mauri Peltokankaan mainoksessa, siinähän sanotaan, että äänestäkää pihalle bensan hinnan korottajat, Purra mainitsi.

– Mauri Peltokangas sattuu olemaan sinun varapuheenjohtajasi, Haapala huomautti.

– Eikö se ole perussuomalaisten maksama mainos, Saarikko sanoi väliin.

– Totta kai, puolueen mainos, puhumme sellaisista asioista, jotka liikuttavat tavallisia ihmisiä. Se, ettei aluevaltuustoissa päätetä bensan hintaa, on aivan totta, eikä kukaan ole niin väittänytkään. Ei päätetä monista muistakaan asioista, joista olemme keskustelleet, niistä päätetään hallituksessa ja eduskunnassa. Bensan hinta vaikuttaa ihmisten ostovoimaan, sillä on erittäin merkittävä vaikutus siihen, miten ihmiset elävät, näissä vaaleissa puhutaan hoitajien palkoista, sote-sektorin resursseista, mutta palkkaakin tärkeämpää on se, mitä ihmiselle jää käteen. Sillä, että verotus kiristyy ja erilaiset arjen maksut maksavat, sillä on palkankorotuspaineitakin lisäävä vaikutus, Purra korosti.

Haapala kysyi, mitä perussuomalaiset tarkoittavat ”hillotolppien maksimoimisella”.

– Se tarkoittaa esimerkiksi keskustalaisille satraapeille virkahallintoon työpaikkoja, se tarkoittaa sitä, että puolueet saavat paljon lisää tukea, tulee lisää ammattilaispoliitikkoja keskustan voimakkaille alueille ja tämä kaikki on pois konkreettisesta työstä, jota voisimme sote-sektorilla tukea, Purra vastasi.

– Kun niin kovasti kritisoit muiden puolueiden ratkaisuja sen hyväksi, että päättäjillä olisi kaikki tieto ja asiantuntemus käytettävissään, jos tämä raha (aluevaltuustojen toiminta-avustukset) ei kelpaa perussuomalaisille, niin irtisanoudu siitä ihmeessä, Saarikko vaati.

– Tällä logiikalla, kun me vastustimme tätä uudistusta ja näitä vaaleja, meidän ei olisi pitänyt lähteä ehdolle. Nykyinen puoluetuki olisi riittänyt myös uuden hallinnon tason ryhmien toimintaan, ei siellä tarvita toimitiloja, ei sinne tarvita lisää asiantuntijoita. Ette te tästä mihinkään pääse, on pöyhkeää ja röyhkeää, että tällaisia rahasummia esitetään puolueille tilanteessa, jossa jokainen sote-sektori kärsii rahoitusalijäämästä, Purra kritisoi.

Tentin lopulla kaksikko sanaili kiivaasti vanhustenhoidosta, kun Haapala pyysi puheenjohtajia välittämään terveisiä niille ihmisille, joiden omainen kituuttaa kotihoidossa eikä pääse hoitopaikkaan.

Saarikko hätkähti Purran puheille ”laittomasta heitteillejätöstä”.

– Kun ihmisellä on käytännössä pää kainalossa, hän voi saada hoitopaikan laitoksesta, jossa hänen olemisensa todennäköisesti entisestään heikkenee. Se, että uudistus ja aluevaltuustot voisivat tehdä jotakin ihmeellistä, saa kysymään, miksei se ole ollut mahdollista kunnissa. Vanhustenhoidon tila on edelleen paikoin katastrofaalinen, se on laitonta heitteillejättöä kotona ja laitoksissa asuminenkaan ei aina ole kovin onnellista, Purra sanoi.

– Riikka Purra, tämän tapainen puhe vanhustenhoidosta saattaa kyllä joitakin hoivatyöntekijöitä aristaa, meillä on onneksi hyvääkin hoivaa tässä maassa.

– Ei ole kukaan kieltänyt sellaista, emmekö puhuneet vanhustenhoidon ongelmista.

– Kyllä, siitä sai sen kuvan, että laitoksissa ihmisen kunto vain romahtaa.

– Mikäli ihminen pääsee laitokseen, kun hänen hoitokykynsä on yleensä romahtanut, niin harvemmin se siellä laitoksessa enää paranee. Tietenkin näihin asioihin pitäisi puuttua aiemmin.

– Se on ihan oikea kysymys Riikalta. Oletan, että meillä on ollut vähän kuin mustekalalonkeroita erilliskanavia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, sosiaalitoimi, terveyspalvelut – kaikki erillään. Kun ne muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, on mahdollista rakentaa ratkaisuja, joissa painopistettä vahvistetaan nimenomaan peruspalveluissa. Vanhustenhoiva tulee olemaan aluevaltuutettujen ehkä tärkein tehtävä, Saarikko päätti vanhuskeskustelun.