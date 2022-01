Kiurun veli kokoomuksessa, kaksi tangokuninkaallista, ”seksipappi” – IS kävi läpi aluevaalien ehdokaslistat

Aluevaaleissa on 10 584 ehdokasta, IS poimi ehdokkaista tukun pikantteja yksityiskohtia.

Pastori, tv-tuottaja, ex Miss Suomi, ministerin veli, tangokuningatar, basisti, kultaleijona ja kestävyysjuoksija. He ja yli kymmenen tuhatta muuta ehdokasta ovat ehdolla sunnuntain aluevaaleissa.

Aluehallintoa Suomeen vuosikymmenet ajanut keskusta tehnee poliittista historiaa sunnuntain aluevaaleissa.

Keskustan ehdokaslistalla on samaan aikaan istuvan puheenjohtajan lisäksi peräti viisi entistä puolueen puheenjohtajaa, ja heistä kolme on jopa entisiä pääministereitä!

Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) on ehdolla Varsinais-Suomessa, Juha Sipilä (kesk) Pohjois-Pohjanmaalla, Matti Vanhanen (kesk) Keski-Uudellamaalla, Anneli Jäätteenmäki (kesk) Etelä-Pohjanmaalla sekä Lapissa Katri Kulmuni (kesk) ja Paavo Väyrynen (kesk).

Keskusta tarjoaa aluevaaliehdokkaiksi nykyisen ja viisi entistä puheenjohtajaansa.

Julkisuudesta tunnettujen henkilöiden keskittymä on kokoomuksen lista Länsi-Uudellamaalla.

Länsi-Uudellamaalla kokoomuksen listoilla ehdolla on tv-tuottaja Petteri Ahomaa.

Uusi yrittäjä kokoomuksella Länsi-Uudellamaalla on tv-tuottaja Petteri Ahomaa (kok).

Jo kuntavaaleissa moni julkisuudesta tunnettu henkilö pääsi kokoomuksesta Espoon valtuustoon, ja he ovat nyt ehdolla myös Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon: ex-pääministerin vaimo Mervi Katainen (kok), ex-Miss Suomi Vanessa Kurri (kok), yrittäjä ja Diili-ohjelman tuomari Noora Fagerström (kok) sekä kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell (kok).

Ex-Miss Suomi Vanessa Kurri on myös ehdolla Länsi-Uudellamaalla.

Ahomaan lisäksi uusi nimi ehdokkaana Länsi-Uudenmaan kokoomuksella on unitutkijana tunnettu professori Markku Partinen (kok), ja samalta listalta löytyy muun muassa Suurin pudottaja -ohjelmasta tuttu Niina Kuhta (kok), joka kuntavaaleissa oli ehdolla Helsingissä.

Ehkä yllättävin löytö ehdokaslistoilta oli Satakunnasta.

Soteuudistuksen maaliin saattanut peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ei itse ole ehdolla, mutta hänen veljensä on. Kiurun veli, sairaanhoitaja ja ambulanssiyrittäjä Jani Kiuru Huittisista ei kuulu samaan poliittiseen urheiluseuraan siskonsa kanssa, vaan Jani Kiuru (kok) on kokoomuksen ehdokas.

Sisko ja veli Satakunnasta. Krista Kiuru ei ole ehdokkaana, Jani Kiuru on. Sisko on Sdp:ssä, veli kokoomuksessa.

Jos perhepiirissä ja demareissa pysytään, Sdp:stä ehdokaslistalta löytyy kaksi eturivin pariskuntaa.

Ex-pääministeri, varapuhemies Antti Rinne (sd) on vaimonsa Heta Ravolainen-Rinteen (sd) kanssa ehdokkaana Keski-Uudellamaalla.

Toinen demaripariskunta on ehdokkaana eri hyvinvointialueilla. Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd) on Pohjanmaan ehdokas, ja vaimo Maria Mäkynen (sd) on demarilistalla Päijät-Hämeessä.

Urheilussa meritoituneista ehdokkaista tunnetuin uusi ehdokas lienee MM-kultaleijona ja ex-NHL-pelaaja Sami Kapanen (kok) Pohjois-Savossa.

Paikallisista kiekkosuuruuksista ehdokkaana on HPK-legenda Mika Lartama (ps) Kanta-Hämeessä.

Sami Kapanen niitti mainetta Leijonissa ja NHL:ssä, Mika Lartama oli HPK:n tähtipelaaja SM-liigassa.

Viime vuoden EM-uinneissa kultamitalin voittanut Ari-Pekka Liukkonen on jo toista kautta Jyväskylän kaupunginvaltuustossa vihreiden edustajana, ja nyt Liukkonen tähyää politiikassa kyläkisoista piirikunnallisiin.

Viime syksynä jalkapallouransa päättänyt Timo Furuholm (vas) pääsi kuntavaaleissa Turun valtuustoon ja nyt hän tähyää paikkaa Varsinais-Suomen aluevaltuustosta.

Pesäpallolegenda Unto Väisänen (kok) on niin ikään ehtinyt kerätä kannuksia kuntapolitiikassa, Sotkamossa, ja nyt Väisänen tavoittelee paikkaa Kainuun aluevaltuustosta.

Ex-juoksija Annemari Kiekara pyrkii aluevaltuustoon Varsinais-Suomessa kristillisdemokraattien listoilta.

Kristillisdemokraattien listoilla aluevaltuustoihin yrittävät ex-juoksija Annemari Kiekara Varsinais-Suomessa ja ex-luistelija Mika Poutala Länsi-Uudeltamaalta.

Urheilun listaan voinee laskea vielä Ylen urheilulähetyksistä ja SM-liigakierroksen Tampereen otteluselostuksista tunnetun urheilutoimittaja Sari Sirkkiän (kesk). Sirkkiä ei ole ehdolla Pirkanmaalla, vaan hän asuu Nurmeksessa ja on Pohjois-Karjalan ehdokkaana.

Musiikissa kunnostautuneita ehdokkaita ovat esimerkiksi Egotrippi-yhtyeen laulaja Mikki Kauste (vihr) Länsi-Uudeltamaalta, Kotiteollisuus-yhtyeen basisti Janne Hongisto (kesk) Etelä-Karjalasta ja Piirpauke-yhtyeestä tunnetuksi tullut Sakari Kukko (vihr) Kainuusta.

Sakari Kukko, Mikki Kauste ja Janne Hongisto ovat monille tuttuja esiintymislavoilta.

Kruunattuja tangokuninkaallisia on päätynyt ehdokkaaksi kaksi: vuoden 2008 tangokuningas Jukka Hallikainen (kok) Kymenlaaksosta ja vuoden 2018 tangokuningatar Mervi Koponen (kesk) Pirkanmaalta.

Tangokuninkaalliset Mervi Koponen ja Jukka Hallikainen ovat myös ehdolla.

Julkisuudesta tunnetuiksi ehdokkaiksi voi laskea myös esimerkiksi ex-taikurin, nykyisen isännöitsijän Jori Kopposen (ps) Keski-Uudeltamaalta, television Remontti-Reiskana läpilyöneen Jorma Piisisen (ps) Keski-Uudeltamaalta ja juontaja Piia Korisevan (kesk) Varsinais-Suomesta.

Ammattivertailuun ehdokaslistoista tähän juttuun poimittiin papit ja poliisit.

Pastoreista kaksi tunnetuinta on keskustan ehdokkaina.

Papisto-ohjelmasta Ylellä ja ”seksipappina” tunnettu Elina Koivisto on aluevaaliehdokas Keski-Uudellamaalla. Ex-puoluesihteeri Timo Laaninen taas luki itsensä papiksi varttuneemmalla iällä ja toimi viime kesään asti projektipappina Helsingissä, Laaninen on ehdolla Vantaa-Keravan hyvinvointialueella.

Pastorit Timo Laaninen ja Elina Koivisto.

Poliiseista ehdolla ovat murhatutkintojen johtajina näkyneet ylikomisariot Thomas Elfgren (r) Vantaa-Keravalla ja Juha Joutsenlahti (kok) Satakunnassa.

Entisistä ammattipoliitikoista IS etsi ehdokaslistoilta perussuomalaisista sinisiin siirtyneet, ja sinistä toisiin pöytiin siirtyneet aluevaaliehdokkaat.

Neljä entistä ps/sin -poliitikkoa löytyy kokoomuksen listoilta: Simon Elo Länsi-Uudellamaalla, Raimo Vistbacka Etelä-Pohjanmaalla, sinisten puheenjohtajanakin toiminut Kari Kulmala Pohjois-Karjalassa ja sinisten ex-puoluesihteeri Matti Torvinen Lapissa.

Saman porukan ex-ministeri Pirkko Mattila on keskustan ehdokas Pohjois-Pohjanmaalla.

Puoluekoneen pyörittäjistä, puoluesihteereistä aluevaltuustoihin tähyävät Arto Luukkanen (ps) Keski-Uudeltamaalta, Veli Liikanen (vihr) Etelä-Savosta ja Riikka Pirkkalainen (kesk) Pohjois-Savosta, sekä puoluetoimiston työmies Matti Putkonen (ps) Keski-Uudeltamaalta.

Historian ensimmäiset aluevaalit pidetään tulevana sunnuntaina.