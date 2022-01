Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purra epäili IS:n tentissä, etteivät kaikki alueet pääse aloittamaan toimintaansa ensi vuoden alussa. Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan ”työkalut ja eurot” pitää olla kunnossa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan valtiovarainministeriö varaa hyvinvointialueille lisää rahoitusta sote-uudistukseen liittyviin muutoskustannuksiin.

– Ilman muuta pitää olla työkalut ja eurot kunnossa, jotta uudistus on mahdollinen vuodesta 2023, Saarikko sanoi IS:n tentissä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra epäili, etteivät kaikki alueet pääse aloittamaan toimintaansa ensi vuoden alussa.

Purran mukaan esimerkiksi Länsi-Uusimaa on suurissa vaikeuksissa.

– Myös moni muu alue on saanut esimerkiksi ICT-kustannuksiin huomattavasti vähemmän rahaa kuin tarvitaan. Te puskette tätä uudistusta eteenpäin, ette suostu puhumaan rahasta, ette siitä, että valitettavasti lähipalvelut eivät tule paranemaan, tuo on täysin populistista maakuntahimmelin rakentamista, mihin keskusta on lähtenyt, Purra syytti.

Saarikon mukaan valtiovarainministeriö on valmis katsomaan tarkemmin sitä, riittävätkö varatut eurot muutokseen ICT-kulujen osalta.

– Ministeri Paateron kanssa tästä varmasti keskustellaan, kun hallitus tekee tämän vuoden budjettiin lisätalousarvioesitystä, Saarikko sanoi.

Saarikko syytti perussuomalaisia vaihtoehdon puutteesta.

– Olen lukenut teidän vaaliohjelmanne, teillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, minkälaista mallia te olisitte edes tähän maahan rakentaneet.

Keskusta oli tuoreessa Helsingin Sanomien gallupissa kolmantena 16,7 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset oli neljäntenä 15,6 prosentin kannatuksella.

Aluevaalit pidetään sunnuntaina.