Rahtikoneella outo reitti – Yle: Ilkka Kanerva odottaa Suomen pyytävän Venäjältä selvityksen ”Tikkakosken-vierailusta”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) edellyttää Suomen pyytävän Venäjältä selvitystä venäläiskoneen Tikkakosken-vierailusta.

Suomen yli lensi lauantaina venäläinen rahtikone, jonka reitti kulki yli Suomen tärkeimpien ilmavoimien lentotukikohtien.

– Kyllä se on sellainen asia, jossa me tulemme varmastikin edellyttämään jonkinlaisen selvityksen saamista, että miten näin on saattanut päästä tapahtumaan. Se ei voi olla ihan sattuman sanelemaa, Kanerva sanoi Yle Radio Suomen Päivässä.

Kanerva ei halunnut arvioida venäläiskoneen erikoista reititystä. Moskovasta lähteneen venäläisen koneen reitti kulki Suomussalmelta Turkuun.

Reitin varteen osui Tikkakosken varuskunta Jyväskylässä, jossa sijaitsee ilmavoimien esikunta.

– Tikkakoski on monella tapaa iso käsite turvallisuusajattelussa Suomessa. Ei nyt oikein tunnu todennäköiseltä, että siellä olisi tapahtunut tällainen koukkaus vahingossa, Kanerva arvioi.

