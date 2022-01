Nykyisten rajoitustoimien enteillään jatkuvan myös tammikuun jälkeen.

Hallitus kokoontui tiistaiaamupäivänä kello kymmenen jälkeen Säätytalolle neuvottelemaan nykyisestä koronatilanteesta ja tilanteen edellyttämistä jatkotoimista.

Päivän neuvotteluille on kolme agendaa: kuulla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviot omikronmuunnoksen nykyisestä ja tulevasta tartuntatilanteesta, keskustella mahdollisista muutoksista nykyiseen koronastrategiaan sekä punnita koronapassin käyttöä tulevaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marin kertoi ennen neuvotteluja, että mahdollisuudesta muuttaa koronapassi rokotepassiksi tullaan tiistaina keskustelemaan.

– Varmasti keskustelemme esimerkiksi siitä, onko koronapassi syytä muuttaa rokotepassiksi, vai onko edelleen testaus osa passin kokonaisuutta.

Tällä hetkellä koronapassi on ainakin toistaiseksi pois käytöstä. Marin mainitsi mahdollisuutena olevan, että eri toimijat voisivat ottaa passin käyttöön vapaaehtoisesti.

– Olisi hyvä, että se olisi otettavissa itsenäisenä välineenä käyttöön. Ei vain niin, että se on vapautus rajoituksista.

Marin enteili myös nykyisten rajoitusten jatkumista yhä tammikuun jälkeen.

– Ajattelisin, että nykyisiä rajoituksia on jatkettava tammikuun lopusta, mutta kuinka pitkään, sen näemme.

Neuvotteluissa käydään tänään laajemmin keskustelua nykyisen koronastrategian päivittämisestä. Marin vihjasi, ettei nykyisillä rajoitustoimilla saada enää aikaan merkittäviä hyötyjä suhteessa tartuntoihin, kuten saatiin aiempien virusmuunnosten kohdalla.

– Tilanne on uusi, omikronmuunnos on hyvin erilainen edellisiin muunnoksiin verrattuna. Siksi on käytävä läpi siitä, ovatko aiemmat strategian lainalaisuudet enää voimassa, vai onko meidän syytä muuttaa kokonaisuudessaan suhtautumista, Marin kertoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi, että joissain osissa Suomea testaus ja jäljitys eivät enää toimi.

Ministerit korostivatkin kommenteissaan rokotteiden merkitystä tartuntamäärien hillitsemiseksi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kertoi hallituksen etsivän edelleen keinoja rokotekattavuuden nostamiseksi, jotta mahdollisimman moni ottaisi ensimmäisen, toisen ja myös kolmannen rokotteen.

Opetusministeri Li Andersson huomautti, että hallituksen on olennaista pohtia myös sitä, millä keinoin koronaviruksesta johtuvia poissaoloja selvitetään työnantajille, mikäli koronatestausta rajoitetaan nykyisestä.