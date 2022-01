Kolmen puolueen puheenjohtajat ottivat yhteen ISTV:n aluevaalitentissä.

Sanomatalossa tiistaiaamuna järjestetyssä kohtaamisessa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapalan tentattavina olivat Rkp:n Anna-Maja Henriksson, vasemmistoliiton Li Andersson ja kristillisdemokraattien Sari Essayah.

Tentin alussa käsiteltiin koronatilannetta ja valmiuslain mahdollista käyttöönottoa. Ministerit Andersson ja Henriksson sanoivat, ettei valmiuslaki ole ainakaan vielä ajankohtainen.

Hallituksen tämänpäiväisessä kokouksessa valmiuslain käyttöönotto ei ole esillä, mutta Henrikssonin mukaan hallitus tulee kuuntelemaan asiantuntijoita koronatilanteesta herkällä korvalla.

– Valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön ainoastaan silloin kun tilanne on sellainen että se on aivan välttämätöntä ja että kaikki muut keinot on käytetty, Henriksson sanoi.

Hänen mukaansa ainoastaan lain hoitohenkilökunnan työvelvoitetta koskevien pykälien käyttäminen voisi tulla kysymykseen, mutta tähänkin kynnys on todella korkea.

– En näe että on tarvetta sille.

Myös Andersson sanoi lain käyttämisen olevan korkean kynnyksen takana. Hän väläytti hoitajien houkuttelemista tarvittaessa töihin palkkausta muuttamalla.

– Kaikki muut keinot pitää ensin olla käytettynä, mukaan lukien sellaiset työkalut ja keinot mitä työnantajien tahoilla on käytettävissä.

Ministerit Anna-Maja Henriksson (vas.) ja Li Andersson vastasivat Sari Essayahille IS:n vaalitentissä tiistaina.

Andersson kuitenkin huomautti että valmiuslain käyttö ei tässä tilanteessa ole pois suljettua.

– Jos minä olen jotain oppinut tämän pandemian aikana niin sen, että mitään vaihtoehtoja ei kannata kategorisesti sulkea pois. Emme tiedä miten tämä tilanne tulee kehittymään.

Oppositiopuolue kristillisdemokraatteja edustava Essayah valitteli hallituksen jättäneen opposition edustajat ulos muun muassa valmiuslain käyttöä koskevista keskusteluista. Hän sanoi toivovansa, että hallitus kuuntelee asiasta päättäessään asiantuntijoita.

– Esimerkiksi THL:n Mika Salminen on voimakkaasti tuonut esille sen että tässä varianttitilanteessa meillä ei ole mitään takeita siitä, ettei myös rokotettu ihminen tartuta yhtä lailla kuin rokottamaton saattaa kantaa sitä virusta, Essayah sanoi.

– Hän on tuonut voimakkaasti esille sen, ettei koronapassilla ole tässä tilanteessa enää mitään käyttöä. Pääministeri Sanna Marin melkein samassa hengenvedossa saman iltapäivän aikana totesi, että koronapassia itse asiassa lähdetään vielä kiristämään. Pelkään että tämä sekoilu jatkuu edelleenkin STM:n ja hallituksen välillä, hän jatkoi.

Andersson vakuutti opposition olevan mukana keskusteluissa, jos valmiuslain käyttöönottoa suunnitellaan. Hän sanoi epidemian muuttuneen, jonka vuoksi myös työkaluja täytyy käyttää eri tavalla.

– Se edellyttää laajaa strategista keskustelua esimerkiksi koronapassin roolista tässä uudessa tilanteessa.