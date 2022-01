Keskustan Könttä: ”Suomelan logiikka ja talousoppi on todella heikoissa kantimissa”

Köntän mielestä hallituksen on pidettävä kiinni kehyksiin palaamisesta vuonna 2023, eikä kuntien palkkaharmonisointi ole syy ylittää menokehyksiä.

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) närkästyi sijaispuheenjohtaja Iiris Suomelan (vihr) puheista IS:n kaksintaistelussa.

Kun puoluejohtaja Harry Harkimo (liik) tivasi Suomelalta, mistä rahat soteuudistuksen myötä tulevaan palkkaharmonisointiin otetaan, Suomela väläytti, että koronapandemian takia menokehykset voitaisiin vielä ylittää.

Keskusta on uhannut lähteä hallituksesta keväällä, jos hallitus ei sovitusti palaa menokehyksiin vuonna 2023.

– Hallituksen liima on se, mitä paperille on yhdessä sovittu, eikä kehyssopu tee tästä poikkeusta. Suomelan mukaan Sote-työntekijöiden palkkaharmonisoinnin voisi kuitata kehyksiä rikkomalla, joka selitettäisiin korona-pandemian pitkittymisellä. Asia ei liity mitenkään korona-pandemiaan. Suomelan logiikka ja talousoppi on todella heikoissa kantimissa, Könttä totesi.

– Koronan aiheuttamat ylimääräiset kulut hoidetaan kuten oikein kuuluukin ja linjattu on. Mutta mikään Pandoran lipas korona ei ole, jonka varjolla saisi aina lisää rahaa kaikkeen kivaan, Könttä jatkoi.

Soteuudistus totetutuu ensi vuoden alusta, ja kuntien sotetyöntekijät siirtyvät hyvinvointialueiden työntekijöiksi.

Lain mukaan palkat pitää harmonisoida ympäri maan, mutta palkkaharmonisoinnin hintalapusta ei ole tietoa. Harkimon mukaan se on 500 miljoonaa euroa vähintään, jos harmonisointi tehdään ylimpien palkkojen mukaan.

Palkkaharmonisoinnin vaatimat eurot kehyksiin pitää lisätä.

Ensi vuoden palkkaharmonisoinnin lisäksi soteväelle on tulossa palkankorotukset jo lähiaikoina, kun kunta-alan työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa, ja hoitajaliittojen neuvotteluista on ennustettu vaikeita.