Miksi on 21 hyvinvointialuetta, Harkimo ja Suomela kiistelivät: ”Siinä ei ole mitään järkeä”

Suomela puolustaa valittua määrää, Harkimon mielestä 12 olisi riittänyt aluksi.

Opposition Liike Nytillä ja hallituksen vihreillä on aivan eri näkemys hyvinvointialueiden määrästä.

IS:n kaksintaistelussa puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela (vihr) piti hallituksen mallia hyvänä, puheenjohtaja Harry Harkimon (liik) mielestä huomattavasti pienempi määrä alueita riittäisi.

Kun sote ensi vuoden alusta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, Suomessa aloittaa 21 hyvinvointialuetta. Uudistuksessa Uusimaa on jaettu neljään osaan, ja Helsingin kaupunki hoitaa edelleen oman sotensa.

Suomelan ja Harkimon väittelyn näet yllä olevalta videolta. Teknisten ongelmien vuoksi osa väittelyn alusta puuttuu. Pahoittelemme asiaa.

Suomela ja Harkimo kävivät kipakan väittelyn siitä, onko 21 aluetta tarpeen.

– Uudenmaan alueella Hus (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) saa tehdä erikoissairaanhoidon yhteenliittymän. Se on tosi hyvä ratkaisu. Laissa on kielletty, että näin ei saa tehdä muualla Suomessa. Se laki pitäisi kumota ja yhteenliittymiä pitäisi saada tehdä muuallakin Suomessa. Silloin tämä ratkeaisi. Se menisi ensin ehkä 12:een alueeseen, ja sen jälkeen lopputulema voisi olla viisi aluetta, Harkimo esitti.

– Kyllä tavoitteena on varmistaa, että jokaisella säilyy lähipalvelut ja säilyy päätäntävalta lähellä itseä. Se on ollut yksi syy, miksi alueita on tämän verran, Suomela perusteli.

– Miksi täytyy olla 21 aluetta? Miksi Uusimaa on pilkottu näin moneen alueeseen? Siinä ei ole mitään järkeä, Harkimo näki.

– Siihen on selitys se, että tämä on ollut uusmaalaisten toive, Suomela vastasi.

– Ei ole. Ei Itä-Uusimaa halua olla sellaisessa asemassa, että siellä on Porvoo ja Loviisa, ja yksi pieni sairaala. Ne haluavat kuulua isompaan kokonaisuuteen. Sen takia on annettu lupa Husille yhdistää nämä alueet. Tämä Uusimaa on tekemällä tehty, Harkimo heitti.

– On haluttu, että ei tehdä yhtä suurta Uuttamaata. Siihen olisi saatettu ottaa mukaan myös Helsinki, sitä on vastustettu. Se, että kuka hoitaa sotepalvelut ja kuka hoitaa erikoissairaanhoidon, totta kai nämä ovat kaksi eri asiaa, Suomela sanoi

– Siellä on alueita, jotka eivät millään tule kestämään. Ne eivät millään tule pysymään. Takaan sinulle, että kymmenen vuoden kuluttua näitä alueita ei ole näin paljon kuin tänä päivänä on tehty. Niiden kantokyky ja asukasmäärät eivät riitä. Tämä on tekemällä tehty tämä 21 aluetta, Harkimo totesi.

Hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alusta, kun soteuudistus astuu voimaan ja sotepalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueet noudattavat suurin piirtein maakuntajakoa, Uusimaa on jaettu neljään osaan, ja Helsingin kaupunki hoitaa edelleen itse omat sotepalvelunsa.

Asukasluvultaan pienimmät hyvinvointialueet ovat Keski-Pohjanmaa (noin 72 000 asukasta) ja Kainuu (noin 68 000 asukasta).

Uudenmaalla palveluista vastaavat neljä hyvinvointialuetta: Itä-Uusimaa (noin 98 000 asukasta), Vantaa ja Kerava (noin 274 000 asukasta), Keski-Uusimaa (noin 199 000 asukasta) ja Länsi-Uusimaa (noin 474 000 asukasta).

Aluevaaleissa valitaan päättäjät hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Aluevaalit pidetään tämän viikon sunnuntaina.